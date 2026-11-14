Mâm cơm nhà MC Mai Ngọc - con dâu đại gia Bắc Ninh

Mai Ngọc là người dẫn chương trình được khán giả nhớ đến với hình ảnh xinh đẹp, chỉn chu trên sóng truyền hình. Ngoài công việc, cuộc sống đời thường của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là những chia sẻ về cách chăm sóc bản thân và gia đình.

Trong đó, chuyện cơm nước luôn được Mai Ngọc nhắc đến như một phần quan trọng trong nếp sống hàng ngày. Dù sống một mình, đang mang bầu hay đã trở thành mẹ, nữ MC vẫn duy trì thói quen chuẩn bị những bữa ăn tươm tất, ưu tiên thực phẩm sạch, thực đơn đa dạng và nấu vừa đủ cho mỗi lần dùng.

MC Mai Ngọc

Mâm cơm nhà Mai Ngọc chuộng phong cách ăn uống gần gũi, đậm chất gia đình Việt. Thực đơn không chạy theo những nguyên liệu đắt đỏ hay món ăn cầu kỳ, chủ yếu là những món quen thuộc nhưng được thay đổi thường xuyên để bữa cơm không nhàm chán.

Trong các bữa ăn thường ngày, mâm cơm có nhiều món mặn đưa cơm như thịt kho trứng cút, cá kho tộ, thịt rang cháy cạnh, cánh gà chiên giòn, đậu phụ tẩm hành, trứng rán, bò lúc lắc, mực xào,... Đi kèm là những món rau và canh thanh mát như rau muống luộc dầm sấu, cải thìa xào nấm, su su xào thịt bò, canh cải nấu thịt băm, canh mồng tơi, canh bí xanh nấu sườn hay canh cá chua.

Đặc biệt, vào mùa hè, nữ MC từng chia sẻ những mâm cơm với tiêu chí "mát lành", ưu tiên thực phẩm sạch, đa dạng và không trùng lặp. Mai Ngọc quan niệm không cần mua những món ăn đắt tiền, quan trọng là nguyên liệu đảm bảo chất lượng, thực đơn có sự thay đổi và cung cấp đủ dinh dưỡng.

Những bữa ăn gia đình đơn giản nhưng chất lượng được Mai Ngọc chia sẻ sau khi chuyển về Bắc Ninh

Năm 2024, Mai Ngọc từng chia sẻ quan điểm sống "dù 1 mình hay hơn 1 mình thì cũng phải tươm tất". Với cô, sự tươm tất không đồng nghĩa với xa hoa hay phải chuẩn bị những thứ đắt tiền. Ngay cả khi ăn một mình, nữ MC cũng không muốn qua loa, tạm bợ hay chọn đồ ăn nhanh chỉ vì bận rộn. Cô chú trọng uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và duy trì những thói quen sinh hoạt điều độ.

Ngay cả khi ăn một mình, Mai Ngọc cũng rất tươm tất

Đến năm 2025, trong thời gian mang thai, Mai Ngọc càng kỹ lưỡng hơn với chuyện ăn uống. Cô cho biết trước đây đã rất coi trọng cơm nhà, bởi sau một ngày bận rộn, bữa tối là khoảng thời gian để bản thân nghỉ ngơi và chăm sóc mình. Dù có bầu, nữ MC vẫn giữ quan điểm không cần sơn hào hải vị hay bày biện quá nhiều, chỉ cần thực phẩm sạch, chế biến nóng hổi, khẩu phần vừa đủ và thực đơn phong phú.

Sau khi sinh con và chuyển về Bắc Ninh sinh sống, Mai Ngọc tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt gắn với việc chăm sóc nhà cửa, cơm nước. Trong một chia sẻ năm 2025, cô kể rằng dù là cuối tuần hay đầu tuần, mình vẫn thức dậy từ 5h30. Khi có thời gian rảnh, nữ MC tranh thủ ra chợ mua hoa tươi, trang trí nhà cửa và chuẩn bị chuyện ăn uống.

Mâm cơm ngon lành được Mai Ngọc chia sẻ vào năm 2025

Mai Ngọc, tên đầy đủ Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990, từng được khán giả gọi bằng những biệt danh như "cô gái thời tiết", "Hoa khôi VTV",... Bắt đầu công việc truyền hình từ thời sinh viên, đến năm 2013, cô chính thức công tác tại VTV và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Từ năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn các bản tin thời sự quan trọng, trong đó có chương trình Việt Nam Hôm Nay trên VTV1. Song song với công việc ở nhà đài, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và kinh doanh riêng.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc tổ chức đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng, con trai một đại gia Bắc Binh. Sau đó, cô thông báo tạm dừng công việc tại VTV để dành thời gian cho gia đình. Năm 2025, nữ MC đón con đầu lòng và chuyển về Bắc Ninh sinh sống. Trên trang cá nhân, những chia sẻ về cuộc sống sau khi làm mẹ và công việc của Mai Ngọc tiếp tục nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Góc bàn ăn quen thuộc khi Mai Ngọc vẫn sống ở Hà Nội

Khi có bạn bè và người thân đến chơi, Mai Ngọc thường chọn món lẩu

Những mâm cơm khác của gia đình Mai Ngọc

Mai Ngọc rất kỹ càng trong chuyện ăn uống của bản thân và gia đình

(Ảnh: FBNV)