Mâm cơm nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng con, Đông Nhi còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, đặc biệt là những lần vào bếp chuẩn bị món ngon cho gia đình. Nữ ca sĩ thậm chí còn xây dựng series riêng mang tên “Bếp cô Nhi” trên trang cá nhân để ghi lại hành trình nấu nướng của mình.

Theo dõi những bài đăng của Đông Nhi, có thể thấy thực đơn gia đình cô khá phong phú. Nữ ca sĩ thường tự tay chuẩn bị các món ăn quen thuộc như bánh xèo, bún cá, bánh giò hay phở... Đây đều là những món Việt gần gũi, đòi hỏi sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị và chế biến. Không dừng lại ở đó, cô còn thường xuyên làm những mâm cơm nhà với các món như đậu xào, chả giò, bò kho... vừa đa dạng hương vị vừa phù hợp với khẩu vị của các thành viên.

Dù công việc bận rộn nhưng Đông Nhi vẫn dành thời gian vào bếp để chăm sóc gia đình nhỏ

Những món ăn của Đông Nhi chuẩn bị thường rất tươi ngon, tốt cho sức khoẻ gia đình

Ông Cao Thắng cũng vào bếp để hỗ trợ vợ nấu những mâm cơm nhà

Ông Cao Thắng thích thú khoe món bún cá Hà Nội do "bếp cô Nhi" thực hiện

Đông Nhi còn tự tay gói bánh giò, nấu phở... vì chồng thích

Những dịp muốn đổi gió, Đông Nhi cũng không ngại chuẩn bị các bữa lẩu thịnh soạn để cả gia đình quây quần. Thỉnh thoảng, thực đơn được làm mới bằng những món có cách chế biến cầu kỳ hơn như sò điệp áp chảo hay các món nướng hấp dẫn. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nữ ca sĩ khá linh hoạt trong việc lựa chọn món ăn, khi ưu tiên những món dân dã, lúc lại chiêu đãi gia đình bằng thực đơn phong phú hơn.

Mâm lẩu thịnh soạn nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Cả hai đổi view ăn tối vừa chill vừa ấm cúng

Đông Nhi chế biến món ăn đa dạng để gia đình thay đổi khẩu vị

Hôn nhân Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Sau 7 năm kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có tổ ấm với hai cô con gái Winnie và Hannie. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi đến các giây phút quây quần giản dị tại nhà. Những hình ảnh gia đình bốn người luôn nhận được sự quan tâm và lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Dù đã làm mẹ hai con, Đông Nhi vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và thỉnh thoảng xuất hiện tại những sự kiện giải trí. Tuy nhiên, gia đình vẫn là một trong những ưu tiên quan trọng của nữ ca sĩ. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng hai bé trong quá trình trưởng thành, đồng thời vun vén cuộc sống hôn nhân.

Vợ chồng Đông Nhi có cuộc sống viên mãn bên 2 nhóc tỳ xinh xắn

Về phía Ông Cao Thắng, nam doanh nhân luôn sát cánh bên vợ trong công việc lẫn cuộc sống. Anh thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc chăm sóc, vui chơi cùng các con, ghi điểm với hình ảnh người chồng và người cha tâm lý. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn duy trì sự đồng hành, chia sẻ và cùng xây dựng tổ ấm nhỏ bình yên.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới

Ảnh: FBNV