Mâm cơm nhà của Quốc Trường và Ngọc Trinh

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đặc biệt, loạt hình ảnh cả hai từng tạo hình cô dâu, chú rể bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến công chúng tò mò hơn về mức độ thân thiết của cặp đôi. Bên cạnh những lần xuất hiện chung, cuộc sống thường ngày và sở thích ăn uống của hai người cũng trở thành chủ đề được chú ý.

Ngọc Trinh sinh ra tại Trà Vinh, nay là Vĩnh Long, trong khi Quốc Trường quê ở Cần Thơ. Có chung xuất thân miền Tây, cả hai đều yêu thích những món ăn quen thuộc của vùng sông nước như mắm chưng, cá kho, bún nước lèo, canh chua hay các loại khô cá...

Không chỉ mê những món ăn dân dã, Ngọc Trinh và Quốc Trường còn có sở thích kết hợp cơm với trái cây. Cách ăn tưởng chừng đơn giản này lại gợi lên nét đặc trưng trong thói quen ẩm thực của nhiều người miền Tây. Dù là những nhân vật nổi tiếng, có điều kiện thưởng thức nhiều món ăn cầu kỳ, cả hai vẫn dành sự yêu thích cho những hương vị thân thuộc.

Quốc Trường và Ngọc Trinh thân thiết, được nhiều người "đẩy thuyền"

Quốc Trường tự tay đi chợ, vào bếp nấu ăn cho người thân

Điểm khác biệt thú vị giữa hai người nằm ở cách chuẩn bị bữa ăn. Quốc Trường nhiều lần chia sẻ hình ảnh tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình và những người thân thiết. Thực đơn của nam diễn viên không chỉ có các món ăn đơn giản hằng ngày mà còn thường xuyên xuất hiện những món Việt mang hương vị quê nhà.

Quốc Trường không chỉ đứng bếp mà còn tự đi chợ, lựa chọn nguyên liệu rồi mang về chế biến. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm đến lúc hoàn thành món ăn, nam diễn viên cho thấy sự hào hứng với công việc bếp núc. Những hình ảnh đời thường này cũng mang đến một khía cạnh gần gũi hơn về nam diễn viên vốn được biết đến với ngoại hình điển trai và sự nghiệp kinh doanh thành công.

Quốc Trường có sở thích tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình

Những món ăn được nam diễn viên chuẩn bị từ A-Z rất chỉn chu

Quốc Trường có sở thích ăn cơm với trái cây

Hầu hết các bữa ăn của anh đều có dưa hấu, xoài đính kèm

Mâm cơm nhà của Quốc Trường có món đặc sản miền tây là chuột chiên sả, gỏi xoài

Anh cũng bày biện mâm lẩu mắm rất hoành tráng, đẹp như ngoài hàng

Quốc Trường vào bếp nấu cơm gà Hội An

Các bữa ăn của Quốc Trường cùng gia đình rất ấm ấp

Ngọc Trinh được trợ lý chăm chút từng bữa ăn

Trong khi Quốc Trường thường tự tay chuẩn bị bữa ăn, Ngọc Trinh lại có sự hỗ trợ từ trợ lý Thúy Kiều trong sinh hoạt hằng ngày, bao gồm cả việc chăm chút các bữa ăn. Do lịch trình công việc bận rộn, người đẹp thường dùng bữa ngay tại phim trường hoặc trong những khoảng thời gian nghỉ giữa các hoạt động, thay vì luôn có thể trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Những bữa ăn của Ngọc Trinh vì thế gắn liền với nhịp sống và công việc. Việc có trợ lý đồng hành giúp cô thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, đặc biệt vào những ngày lịch trình dày đặc. Dù cách chuẩn bị khác với Quốc Trường, sở thích dành cho các món ăn quen thuộc vẫn là điểm tương đồng giữa hai người.

Ngọc Trinh cũng ăn cơm rất bình dị với canh rau, khô cá và xoài

Các bữa ăn của Ngọc Trinh đều do Thuý Kiều chuẩn bị

Thỉnh thoảng, "Nữ hoàng nội y" cũng sẽ tự vào bếp

Có giai đoạn cô phải ăn uống khoa học để giảm cân

Cô có những bữa ăn hải sản thịnh soạn tại nhà

Ngọc Trinh thích món cơm tấm Tri Tôn, cô thường đặt về phim trường để ăn

Bún nước lèo cũng là một trong những món ăn "Nữ hoàng nội y" yêu thích

Ảnh: FBNV