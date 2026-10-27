Mâm cơm nhà của Quốc Trường và Ngọc Trinh
Ngọc Trinh và Quốc Trường có sở thích ăn uống khá giống nhau.
Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đặc biệt, loạt hình ảnh cả hai từng tạo hình cô dâu, chú rể bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến công chúng tò mò hơn về mức độ thân thiết của cặp đôi. Bên cạnh những lần xuất hiện chung, cuộc sống thường ngày và sở thích ăn uống của hai người cũng trở thành chủ đề được chú ý.
Ngọc Trinh sinh ra tại Trà Vinh, nay là Vĩnh Long, trong khi Quốc Trường quê ở Cần Thơ. Có chung xuất thân miền Tây, cả hai đều yêu thích những món ăn quen thuộc của vùng sông nước như mắm chưng, cá kho, bún nước lèo, canh chua hay các loại khô cá...
Không chỉ mê những món ăn dân dã, Ngọc Trinh và Quốc Trường còn có sở thích kết hợp cơm với trái cây. Cách ăn tưởng chừng đơn giản này lại gợi lên nét đặc trưng trong thói quen ẩm thực của nhiều người miền Tây. Dù là những nhân vật nổi tiếng, có điều kiện thưởng thức nhiều món ăn cầu kỳ, cả hai vẫn dành sự yêu thích cho những hương vị thân thuộc.
Quốc Trường tự tay đi chợ, vào bếp nấu ăn cho người thân
Điểm khác biệt thú vị giữa hai người nằm ở cách chuẩn bị bữa ăn. Quốc Trường nhiều lần chia sẻ hình ảnh tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình và những người thân thiết. Thực đơn của nam diễn viên không chỉ có các món ăn đơn giản hằng ngày mà còn thường xuyên xuất hiện những món Việt mang hương vị quê nhà.
Quốc Trường không chỉ đứng bếp mà còn tự đi chợ, lựa chọn nguyên liệu rồi mang về chế biến. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm đến lúc hoàn thành món ăn, nam diễn viên cho thấy sự hào hứng với công việc bếp núc. Những hình ảnh đời thường này cũng mang đến một khía cạnh gần gũi hơn về nam diễn viên vốn được biết đến với ngoại hình điển trai và sự nghiệp kinh doanh thành công.
Ngọc Trinh được trợ lý chăm chút từng bữa ăn
Trong khi Quốc Trường thường tự tay chuẩn bị bữa ăn, Ngọc Trinh lại có sự hỗ trợ từ trợ lý Thúy Kiều trong sinh hoạt hằng ngày, bao gồm cả việc chăm chút các bữa ăn. Do lịch trình công việc bận rộn, người đẹp thường dùng bữa ngay tại phim trường hoặc trong những khoảng thời gian nghỉ giữa các hoạt động, thay vì luôn có thể trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Những bữa ăn của Ngọc Trinh vì thế gắn liền với nhịp sống và công việc. Việc có trợ lý đồng hành giúp cô thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, đặc biệt vào những ngày lịch trình dày đặc. Dù cách chuẩn bị khác với Quốc Trường, sở thích dành cho các món ăn quen thuộc vẫn là điểm tương đồng giữa hai người.
Ảnh: FBNV