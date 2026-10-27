Mâm cơm nhà của Phó Giám đốc làm MC Ai Là Triệu Phú và cô đồng nghiệp

Nguyễn Quốc Khánh (SN 1979) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc VTV Digital, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong vai trò MC của chương trình Ai Là Triệu Phú. Trước khi gắn bó với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, anh tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, sau đó bắt đầu sự nghiệp với vai trò cộng tác viên, biên dịch rồi chuyển sang làm biên tập viên thể thao.

Không chỉ được biết đến bởi sự nghiệp lâu năm tại nhà đài, Quốc Khánh còn có cuộc sống gia đình khá viên mãn. Anh kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp cùng công tác tại VTV. Cặp đôi hiện có 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai, cùng sinh sống tại Hà Nội.

Quốc Khánh và vợ - Anh Thư

Vợ chồng Quốc Khánh không chia sẻ quá nhiều về đời tư trên truyền thông, nhưng trên mạng xã hội, cả hai vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Trong đó, những hình ảnh về bữa cơm nhà do Anh Thư chuẩn bị cũng là một trong những điều khiến người theo dõi chú ý.

Trên trang Facebook cá nhân, Anh Thư thường chia sẻ những bữa ăn được chuẩn bị tại nhà với thực đơn đa dạng, từ các mâm cơm thường ngày đến những bữa lẩu quây quần bên gia đình. Điểm chung là các món ăn đều được sắp xếp gọn gàng, bày biện đẹp mắt, tạo cảm giác đầy đặn và ngon mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các mâm cơm gia đình thường có khoảng 3-5 món, kết hợp giữa món mặn, rau xanh và canh. Thực đơn có những món quen thuộc như thịt kho, cá kho, các món rau và nhiều món ăn khác, được thay đổi thường xuyên để bữa ăn thêm phong phú.

Các mâm cơm nhà đủ món

Không chỉ chú trọng sự đa dạng, Anh Thư còn khá khéo léo trong cách trình bày. Các món ăn được đặt trong những chiếc đĩa, bát phù hợp, phối hợp màu sắc hài hòa. Phần hoa quả tráng miệng đôi khi cũng được bày ngay trên mâm, tạo cảm giác đủ đầy cho một bữa ăn gia đình.

Món ăn được trang trí bắt mắt

Ngoài những bữa cơm thường ngày, gia đình cũng đổi món với các bữa lẩu, cháo,... tại nhà. Đây là lựa chọn phù hợp cho những dịp cả nhà quây quần, khi thực đơn có thể kết hợp nhiều loại nguyên liệu để mọi người cùng thưởng thức.

Các món lẩu, cháo tại gia được bày biện như ngoài cửa hàng

Thỉnh thoảng, bữa sáng được đổi vị với phở, bún và những món quen thuộc khác. Qua các hình ảnh được chia sẻ công khai, có thể thấy việc vào bếp không chỉ gói gọn trong chuyện chuẩn bị một bữa ăn no bụng mà còn là cách cô chăm chút cho sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Bữa sáng hoặc bữa xế phong phú

Một chi tiết khác dễ nhận ra là chén, bát và cách bày biện được thay đổi thường xuyên. Anh Thư dường như dành sự quan tâm nhất định đến việc trang trí bàn ăn, từ lựa chọn đồ dùng đến cách sắp xếp các món. Nhờ vậy, những bữa cơm gia đình dù gồm các món quen thuộc vẫn có nét riêng, trông gọn gàng và bắt mắt.

Những mâm cơm được chuẩn bị chỉn chu cũng phần nào cho thấy sự chăm chút của Anh Thư dành cho khu vực bếp núc.

Theo những hình ảnh từng được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình Quốc Khánh hiện sống trong một căn hộ có diện tích khoảng 150m², gồm 3 phòng ngủ, là không gian sinh hoạt của 5 thành viên.

Căn hộ được thiết kế theo ý tưởng của Anh Thư, ưu tiên sự tiện nghi và tính thực tế trong sinh hoạt. Trong đó, khu vực bếp chiếm diện tích tương đối lớn và được đầu tư đáng kể, phù hợp với sở thích nấu nướng của cô.

Khu vực bếp

Không gian bếp được thiết kế mở, nối liền với phòng khách thay vì tách thành một khu vực riêng biệt. Cách bố trí này tạo cảm giác thông thoáng, đồng thời giúp các thành viên có thể kết nối với nhau trong lúc chuẩn bị và dùng bữa.

Tông màu trắng - be được sử dụng làm chủ đạo, mang đến cảm giác sáng sủa, hiện đại. Hệ thống tủ bếp giúp sắp xếp đồ dùng gọn gàng, trong khi khu vực bàn ăn và phòng khách được bố trí liền mạch, tạo sự thống nhất cho tổng thể căn hộ.

Ảnh: FBNV