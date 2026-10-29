Mâm cơm nhà của nữ diễn viên nổi tiếng từng đạp xe giao cơm, nay làm dâu tỷ phú “vua hàng hiệu”

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người không chỉ nhớ tới danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” mà còn ấn tượng với niềm đam mê nấu nướng của cô. Dù kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và trở thành con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người được giới kinh doanh gọi là “vua hàng hiệu” vì đã đưa nhiều thương hiệu xa xỉ nước ngoài về Việt Nam, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị cho gia đình.

Ít ai biết, chuyện cơm nước đã gắn với Hà Tăng từ rất sớm. Năm cô lên 10 tuổi, bố làm ăn thua lỗ, gia đình phải bán nhà để trả nợ. Những năm ấy, cô bé Thanh Hà từng dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm, rồi đạp xe đi giao cơm cho khách xong mới đến trường.

Trên trang cá nhân, Hà Tăng từng nhiều lần khoe những mâm cơm nhà với thực đơn không quá xa lạ, chủ yếu là các món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt. Không cần sơn hào hải vị hay nguyên liệu đắt đỏ, những đĩa thức ăn được trình bày gọn gàng, đầy màu sắc vẫn khiến dân tình xuýt xoa.

Chuyện cơm nước đã gắn với Hà Tăng từ rất sớm

Trong một bữa cơm trưa từng được chia sẻ, thực đơn của gia đình có thịt nướng mật ong, đậu que cháy tỏi, tép rang và canh chua bông so đũa. Các món ăn được kết hợp hài hòa giữa thịt, tôm tép, rau xanh và canh chua, tạo nên một mâm cơm đậm chất gia đình miền Nam.

Đáng chú ý, tép rang là một trong những món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong căn bếp của Hà Tăng. Tép được rang cùng gia vị, kết hợp với tỏi thơm giòn, ăn cùng cơm trắng và rau xanh tạo nên hương vị dân dã, dễ đưa cơm.

Một chén mắm ớt cũng là chi tiết nhỏ giúp bữa ăn thêm tròn vị. Những món ăn như vậy vốn chẳng xa lạ với nhiều gia đình Việt, nhưng qua cách bày biện chỉn chu của nữ diễn viên, mâm cơm giản dị vẫn trở nên hấp dẫn.

Trên trang cá nhân, Hà Tăng từng nhiều lần khoe những mâm cơm nhà hấp dẫn

Trước đó, Hà Tăng cũng từng chia sẻ những bữa ăn có thịt ba chỉ kho, đậu phụ rán, dưa chuột muối hay bí non xào tỏi. Thực đơn không cầu kỳ nhưng có đủ món mặn, món rau, ăn cùng cơm trắng, gợi cảm giác gần gũi của một bữa cơm nhà.

Gần 50 bức ảnh món ăn tự nấu, nồi bánh canh được chú ý nhất

Tháng 8/2026, Tăng Thanh Hà tiếp tục khiến những người yêu thích ẩm thực chú ý khi chia sẻ một album gần 50 bức ảnh ghi lại các món ăn do cô tự tay chế biến. Thực đơn trải dài từ món Việt dân dã đến những món ăn quốc tế, cho thấy sự đa dạng trong sở thích nấu nướng của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên từng chia sẻ một album gần 50 bức ảnh ghi lại các món ăn do cô tự tay chế biến khiến khán giả thán phục

Trong số đó có bún riêu cua, bún trộn xì dầu, mì xào, bánh xèo, cao lầu, cơm tấm và bánh canh. Bên cạnh những món quen thuộc, cô còn thử sức với cơm trộn Hàn Quốc, mì hoành thánh, tacos, mì bò cùng nhiều món ăn Âu - Á khác.

Các món ăn được trình bày đẹp mắt, phối hợp nhiều màu sắc từ rau củ và nguyên liệu. Không ít món có cách chế biến tương đối cầu kỳ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu sơ chế đến hoàn thiện.

Tuy nhiên, giữa bộ sưu tập đồ ăn phong phú ấy, món bánh canh lại trở thành tâm điểm chú ý. Tô bánh canh với nước dùng trong, tôm, chả cua, thịt viên, trứng cút, hành lá, ngò rí và hành phi vàng ruộm trông đầy đặn, hấp dẫn.

Nhiều món có cách chế biến tương đối cầu kỳ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bà mẹ 3 con

Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là Hà Tăng không chỉ khoe thành phẩm mà còn chia sẻ quá trình nấu nướng. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến ninh nước dùng, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận.

Theo công thức được nữ diễn viên chia sẻ, nước dùng được nấu từ tôm khô kết hợp rau củ và thịt bằm để tạo vị ngọt tự nhiên. Khi hoàn thành, bánh canh được ăn kèm các loại topping quen thuộc, mang đến một tô bánh canh đậm đà mà vẫn gần gũi với khẩu vị gia đình.

Đặc biệt, người đẹp còn tự làm sợi bánh canh bột gạo tại nhà. Cô từng tiết lộ học cách làm từ mẹ, người từng cùng cô thức dậy từ sớm nấu cơm giao khách năm nào, sử dụng bột gạo kết hợp bột năng, nhào với nước sôi rồi để bột nghỉ trước khi cắt thành sợi.

Các món ăn được trình bày đẹp mắt, phối hợp nhiều màu sắc từ rau củ và nguyên liệu.

Việc tự chuẩn bị từ sợi bánh đến nước dùng cho thấy sự đầu tư của nữ diễn viên đối với món ăn mình yêu thích. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người tò mò, bởi bánh canh vốn là món ăn bình dân, có thể tìm thấy ở nhiều hàng quán, nhưng khi làm tại nhà lại đòi hỏi khá nhiều công đoạn.

Làm dâu nhà “vua hàng hiệu” nhưng vẫn thích những món ăn đậm vị quê nhà

Không chỉ có bánh canh, những món ăn dân dã đã trở thành nét quen thuộc trong các bài đăng về chuyện bếp núc của Tăng Thanh Hà.

Cô từng chia sẻ những mâm cơm có canh cua ăn cùng cà muối, tép moi xào khế, thịt rang cháy cạnh hay cá kho. Đây đều là những món ăn gắn liền với bữa cơm truyền thống của người Việt, đặc biệt quen thuộc với những gia đình yêu thích hương vị cơm nhà.

Những món ăn dân dã đã trở thành nét quen thuộc trong các bài đăng về chuyện bếp núc của Tăng Thanh Hà.

Dù có điều kiện thưởng thức nhiều món ngon, Hà Tăng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho ẩm thực Việt. Những món ăn giản dị, từ bát canh đến đĩa cá kho, thường xuyên xuất hiện bên cạnh các món Âu - Á mà cô tự tay chế biến.

Tất nhiên, thực đơn của nữ diễn viên không chỉ xoay quanh món Việt. Cô còn từng làm các món như cá hấp Quảng Đông, mì miso ramen, bánh paratha, gà nấu nghệ kiểu Lebanon hay mì Ý. Ngoài nấu ăn, mỹ nhân 8x cũng có sở thích làm bánh mì, bánh quy và nhiều loại bánh ngọt tại nhà.

Thực đơn của nữ diễn viên không chỉ xoay quanh món Việt mà còn có nhiều món ăn đa dạng khác từ nước ngoài

Một điểm thú vị khác là niềm yêu thích đồ dùng nhà bếp của nữ diễn viên. Hà Tăng từng chia sẻ sở thích sưu tầm bát đĩa, đặc biệt là đồ gốm sứ. Với cô, việc lựa chọn những chiếc đĩa đẹp, phù hợp với món ăn cũng là một phần thú vị của quá trình chuẩn bị bữa cơm.

Bởi vậy, những mâm cơm của Hà Tăng không chỉ thu hút bởi món ăn mà còn ở cách trình bày chỉn chu. Dù là một bữa cơm trưa với vài món quen thuộc hay thực đơn nhiều công đoạn, các món ăn đều được chăm chút về hình thức.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà dần hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Hiện cô có cuộc sống khá kín tiếng, nhưng những chia sẻ về nấu nướng vẫn thường nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Từ cô bé từng đạp xe đi giao cơm cho khách đến nàng dâu nhà “vua hàng hiệu”, chuyện bếp núc vẫn luôn gắn bó với Hà Tăng. Không cần những món ăn xa xỉ để gây chú ý, mâm cơm nhà Hà Tăng hấp dẫn theo cách riêng: thực đơn đa dạng, nhiều món thuần Việt và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến. Qua những bữa ăn được chia sẻ, nữ diễn viên cho thấy niềm vui của việc vào bếp đôi khi đến từ chính những món ăn thân thuộc nhất trong đời sống thường ngày.