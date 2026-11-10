Mâm cơm nhà của MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Quyền Linh đã xây dựng được vị trí vững chắc trong showbiz Việt. Không chỉ được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, chân chất, cuộc sống đời thường của nam MC bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, những hình ảnh về mâm cơm gia đình trong căn biệt thự rộng rãi của anh khiến khán giả thích thú bởi sự giản dị, không quá cầu kỳ.

Ít ai ngờ rằng dù hiện tại có cuộc sống sung túc, Quyền Linh lại có sở thích ăn uống khá đơn giản. Một trong những món khoái khẩu của nam MC là dưa leo, rau luộc chấm chao. Anh cũng không ngại thưởng thức những bữa ăn nhanh gọn như mì ăn liền. Những món ăn dân dã, quen thuộc gợi nhớ đến nếp sinh hoạt của người miền quê, cũng phần nào phản ánh tính cách mộc mạc mà Quyền Linh vẫn giữ suốt nhiều năm qua.

MC Quyền Linh ăn mâm cơm đơn giản với chao và dưa leo

Mâm cơn đơn giản này nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của MC Quyền Linh

MC Quyền Linh còn thích ăn mì gói

Vào dịp đặc biệt, MC Quyền Linh sẽ tự tay vào bếp nấu nướng chiêu đãi vợ con

Trái ngược với khẩu vị của bố, hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ lại có sở thích ăn uống đa dạng hơn. Lọ Lem thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn bắt mắt như salad, cá hồi áp chảo, cá hồi ngâm tương hay mì trộn Hàn Quốc. Những bữa ăn được cô nàng chăm chút từ cách lựa chọn nguyên liệu đến trình bày, mang đến cảm giác chỉn chu và hiện đại. Một điểm thú vị là nhiều loại rau củ sử dụng trong bữa ăn được thu hoạch ngay tại khu vườn nhà, vừa tươi ngon vừa tạo thêm sự gắn kết với thiên nhiên.

2 con gái của MC Quyền Linh ăn uống đa dạng, kết hợp nhiều nguyên liệu hơn

Lọ Lem tự làm cá hồi ngâm tương tại nhà

Lọ Lem nấu mì hấp dẫn như ngoài hàng

Thỉnh thoảng, gia đình của MC Quyền Linh sẽ tẩm bổ bằng những món đắt đỏ

Cuộc sống MC Quyền Linh

Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến, Quyền Linh từng trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực. Nam MC sinh ra trong một gia đình đông con tại vùng quê nghèo Tiền Giang. Những năm tháng nhỏ tuổi của anh gắn liền với công việc đồng áng, bắt cua, mò ốc để phụ giúp gia đình. Có thời điểm, kinh tế khó khăn đến mức cả nhà phải ăn củ chuối, rau rừng để cầm cự qua ngày.

Khi lên TP.HCM theo học Trường Sân khấu - Điện ảnh, cuộc sống của Quyền Linh vẫn không dễ dàng hơn. Anh từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, làm nhiều công việc chân tay để trang trải học phí và sinh hoạt. Từ phụ hồ, bốc vác đến may gia công, nam MC đều không ngại thử sức. Thậm chí, có giai đoạn anh thiếu tiền ăn, phải xin cơm từ thiện hoặc ăn khoai lang để vượt qua những ngày khó khăn. Chính những trải nghiệm ấy đã góp phần hình thành lối sống tiết kiệm, giản dị của Quyền Linh.

Hai con gái của nam MC cũng là những gương mặt nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Lọ Lem và Hạt Dẻ thường xuyên gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, thành tích học tập và phong cách sống hiện đại. Đặc biệt, Lọ Lem được nhiều người khen ngợi nhờ vẻ ngoài trong trẻo, chiều cao nổi bật và thần thái dịu dàng.

MC Quyền Linh có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ

Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem đã được một số nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt quảng cáo từ khi mới 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô từng tiết lộ đã tự kiếm được 1 tỷ đồng. Quyền Linh cũng từng bày tỏ quan điểm muốn các con sớm tự lập về tài chính: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình". Về việc sử dụng thu nhập cá nhân, Lọ Lem từng chia sẻ cô phân chia tiền kiếm được thành nhiều khoản, trong đó có phần dành cho gia đình, học tập và tiết kiệm để thực hiện những ước mơ trong tương lai. Cách quản lý tài chính này cho thấy cô gái trẻ đã sớm có ý thức về giá trị lao động và trách nhiệm với bản thân.

Trước những ý kiến về việc các con sử dụng hàng hiệu hay tận hưởng cuộc sống đủ đầy, Quyền Linh cũng có quan điểm khá cởi mở. Nam MC cho biết anh không muốn áp đặt lối sống của mình lên thế hệ trẻ, miễn là các con biết trân trọng thành quả lao động. Anh từng bộc bạch: "Từ xưa đến nay, tôi chưa xách túi hiệu bao giờ, thậm chí là túi một triệu còn chưa có. Nhưng không phải mình như vậy là bắt con phải giống mình. Thế hệ Gen Z có hướng đi của các con. Cuộc đời của các con tôi không can thiệp. Tôi có thể đóng tiền tỷ cho con đi học nhưng không bao giờ mua cho các con túi trăm triệu. Thế hệ các con rất thoải mái, làm được là hưởng được, xài được. Tại sao tôi lại cản con trong việc hưởng trên sức lao động chân chính của các con?".