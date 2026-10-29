BTV, MC Hoàng Trang (SN 1982) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng dẫn dắt nhiều chương trình trên VTV như Bữa Trưa Vui Vẻ, Cuộc Sống Thường Ngày, Giai Điệu Tự Hào.... Cô còn được biết đến là con gái của NSND Hà Vy - (sinh năm 1956 tại Hải Phòng) là một nữ ca sĩ nhạc truyền thống và nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng của Việt Nam.

MC Hoàng Trang. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh công việc, trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Trang cũng thường khoe những mâm cơm gia đình với thực đơn đa dạng, từ các bữa ăn thường ngày đến lẩu, bún và nhiều món ăn khác. Phần lớn mâm cơm có khoảng 3-5 món, kết hợp giữa món mặn, rau xanh và canh. Dù không quá cầu kỳ, các món ăn vẫn được sắp xếp gọn gàng, màu sắc hài hòa, tạo cảm giác ngon mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các món ăn không quá cầu kỳ nhưng được bày ra từng đĩa riêng, kết hợp với bát, đĩa trắng và tấm lót bàn ăn đồng bộ. Cách sắp xếp gọn gàng, đầy đặn khiến mâm cơm gia đình trông bắt mắt, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Hoàng Trang khá chăm chút cho bữa ăn thường ngày, từ việc lựa chọn món đến cách bày biện trên bàn.

Loạt mâm cơm gia đình đủ món của Hoàng Trang. Ảnh: FBNV

Không chỉ có các mâm cơm truyền thống, thực đơn nhà Hoàng Trang còn được thay đổi thường xuyên để mọi người không bị nhàm chán. Những bữa lẩu nóng hổi, các món bún hay những món ăn đổi vị vào dịp cuối tuần cũng xuất hiện trong loạt hình ảnh được cô chia sẻ. Sự đa dạng này phần nào cho thấy nữ MC khá linh hoạt khi vào bếp, có thể chuẩn bị nhiều kiểu bữa ăn khác nhau tùy theo nhu cầu của gia đình.

Cô còn biết làm bún, lẩu,... Ảnh: FBNV.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là Hoàng Trang còn tự làm các món muối ăn kèm cơm, trong đó có hành muối. Đây đều là những món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng cần sự tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị và chờ đợi để đạt được hương vị như ý. Việc tự tay chuẩn bị thêm những món ăn kèm cũng giúp mâm cơm gia đình thêm phong phú.

Nữ MC khéo tay làm được các món muối, salad rau củ quả,... Ảnh: FBNV

Sở thích nấu nướng của Hoàng Trang ít nhiều chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ ruột - người yêu thích việc bếp núc, đặc biệt là sự cầu toàn trong cách chế biến và bày biện món ăn.

Không chỉ chăm chút cho những mâm cơm gia đình, Hoàng Trang còn dành sự quan tâm cho không gian sống tại Hà Nội. Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà của nữ MC được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp nội thất tiện nghi cùng cây xanh và hoa tươi, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Trong đó, khu vực bếp được bố trí gọn gàng với tông gỗ ấm áp, hệ tủ bếp ngăn nắp và bàn đảo vân đá rộng rãi. Không gian này vừa phục vụ việc nấu nướng hằng ngày, vừa hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Hoàng Trang cũng thường đặt những bình hoa tươi ở các góc, giúp không gian thêm sinh động và có điểm nhấn.

Từ cách bày biện mâm cơm đến việc chăm chút cho căn bếp, có thể thấy Hoàng Trang khá tỉ mỉ trong những công việc thường ngày. Dù bận rộn với công việc truyền hình, nữ MC vẫn duy trì sở thích nấu nướng và dành thời gian vun vén cho tổ ấm của mình.

Trần Hà - Ảnh: FBNV.