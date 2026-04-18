Tết Hàn thực diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch hằng năm, là một trong những ngày lễ truyền thống mang đậm giá trị văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Đây là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời cầu mong sự bình an, hạnh phúc và đủ đầy trong cuộc sống.

Theo lịch vạn niên, Tết Hàn thực năm 2026 (tức ngày 3/3 Âm lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 19/4 Dương lịch. Việc trùng với thời điểm cuối tuần giúp nhiều gia đình có thêm thời gian chuẩn bị mâm lễ cúng một cách chu đáo, tươm tất hơn, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống lâu đời.

Mâm lễ cúng tết Hàn Thực truyền thống.

Mâm cỗ cúng Tết Hàn thực đầy đủ gồm những gì?

Tùy theo điều kiện kinh tế và phong tục từng vùng miền, mâm cúng Tết Hàn thực có thể có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, vẫn có những lễ vật cơ bản mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Bánh trôi, bánh chay

Trong tất cả các lễ vật, bánh trôi và bánh chay được xem là trung tâm, là “linh hồn” của mâm cúng Tết Hàn thực. Hai loại bánh này không chỉ mang hương vị truyền thống mà còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa về sự tròn đầy, viên mãn.

Theo phong tục cổ truyền, mâm cúng thường chuẩn bị từ 3 đến 5 đĩa bánh trôi và 3 đến 5 bát bánh chay. Bánh trôi được làm từ bột gạo nếp, bên trong là viên đường nhỏ, khi luộc chín sẽ nổi lên mặt nước, tượng trưng cho sự trọn vẹn, ngọt ngào trong cuộc sống. Trong khi đó, bánh chay có phần nhân đa dạng hơn như đậu xanh hoặc mè đen, ăn kèm nước đường gừng thơm dịu, thể hiện sự thanh khiết và tinh tế.

Bánh trôi, bánh chay để cúng lễ cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Hương, hoa, đèn nến

Hương, hoa và đèn nến là những thành phần góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, ấm cúng cho lễ cúng. Hương thơm lan tỏa cùng ánh sáng từ nến không chỉ mang ý nghĩa dẫn lối tâm linh mà còn thể hiện sự kết nối giữa con cháu với tổ tiên, giữa thế giới hiện tại và cõi linh thiêng.

Trầu cau

Trong các nghi lễ truyền thống của người Việt, trầu cau luôn giữ vị trí quan trọng. Trên mâm cúng Tết Hàn thực, trầu cau tượng trưng cho tình cảm bền chặt, sự gắn kết gia đình và tình yêu thủy chung. Đây là lễ vật không thể thiếu, góp phần hoàn thiện ý nghĩa của mâm cỗ cúng.

Mâm ngũ quả

Một mâm ngũ quả với 5 loại trái cây có màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng, tím… thường được gia chủ lựa chọn kỹ lưỡng. Những màu sắc này đại diện cho ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không chỉ mang yếu tố phong thủy, mâm ngũ quả còn thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên và ước mong về sự đủ đầy, may mắn.

Ly nước sạch

Trên bàn thờ gia tiên, ly nước sạch luôn mang ý nghĩa thanh khiết, trong lành. Đây là lễ vật thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên. Trong dịp Tết Hàn thực, gia chủ cũng cần thay nước mới khi thắp hương, như một cách bày tỏ lòng thành và sự chu đáo.

Mâm lễ cúng Tết Hàn thực với màu sắc bắt mắt.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện nghi lễ

Để lễ cúng Tết Hàn thực diễn ra trang trọng, đúng phong tục và thể hiện trọn vẹn ý nghĩa tâm linh, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng.

Trước hết, số lượng nén hương khi thắp nên là số lẻ như 1, 3 hoặc 5. Đây là quy ước quen thuộc trong các nghi lễ truyền thống, tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa và phát triển.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn lễ vật cũng cần được chú trọng. Hoa giả, quả giả hay thực phẩm đã qua sử dụng tuyệt đối không nên xuất hiện trên mâm cúng, bởi điều này không chỉ thiếu sự tôn trọng mà còn không thể hiện được lòng thành kính. Thay vào đó, các vật phẩm nên được chuẩn bị tươi mới, sạch sẽ để đảm bảo tính trang nghiêm.

Đối với trầu cau, cần chọn những lá trầu xanh mướt, quả cau tươi, không héo úa. Điều này mang ý nghĩa về sự tươi mới, trường thọ và may mắn. Tương tự, bánh trôi, bánh chay nên được làm mới trong ngày, từ nguyên liệu chất lượng, nhằm thể hiện sự chăm chút và tấm lòng của con cháu.

Tết Hàn thực nhiều gia đình tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ, đúng phong tục để tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an.

Hoa quả dâng cúng cũng cần được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon, hình thức đẹp mắt. Đây không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn thể hiện sự chu toàn trong việc chuẩn bị lễ nghi.

Trong suốt quá trình cúng, gia chủ nên đọc văn khấn với thái độ trang nghiêm, thành tâm, gửi gắm những mong ước tốt lành cho gia đình. Lời khấn không cần cầu kỳ nhưng phải xuất phát từ tấm lòng, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, đồng thời cầu chúc cho cuộc sống bình an, hòa thuận.

Tết Hàn thực không chỉ là dịp để thưởng thức những món bánh truyền thống mà còn là thời điểm để mỗi người hướng về cội nguồn. Mâm cỗ cúng, với đầy đủ lễ vật và sự chuẩn bị chu đáo, chính là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ.