Theo thông tin từ Tri thức & Cuộc sống, mít nài còn được biết đến với tên gọi mít rừng. Đây là loại quả có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, mọc hoang dại trong các cánh rừng của vùng Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, và một số tỉnh miền Trung, miền Nam như Bình Phước.

Điều đặc biệt là mít nài không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người để trồng hay chăm bón. Mỗi năm, cứ từ tháng 4 đến khoảng tháng 6, cây sẽ tự trổ hoa, đậu quả và khi chín, những trái mít nhỏ xinh sẽ rụng lả tả dưới gốc cây.

Khác hẳn với những loại mít được trồng phổ biến như mít dai, mít mật, mít na, mít Thái, hay mít Tố Nữ, quả mít nài có kích thước rất khiêm tốn, chỉ nặng vỏn vẹn từ 300 – 700g. Vỏ quả mềm mại, có thể dễ dàng lột bằng tay mà không lo bị dính nhựa.

Tuy chỉ to bằng nắm tay người lớn, nhưng bên trong mỗi quả mít nài lại chứa rất nhiều múi màu vàng óng ả, dày cơm và tỏa hương thơm nức mũi. Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của mít nài chính là vị chua ngọt hài hòa, không ngọt gắt như mít thường.

Những người đã từng thưởng thức mít nài đều nhận xét chúng có vị chua thanh nhẹ như sự kết hợp tinh tế giữa xoài non, cóc và chanh leo, tạo nên một trải nghiệm vị giác độc đáo.

Ngày trước, mít nài chỉ là loại quả mà người dân đi rừng hái về ăn chơi, không mấy ai nghĩ đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mít nài đã bất ngờ "lên ngôi" và trở thành đặc sản mùa hè được săn đón của người dân thành phố.

Trước nhu cầu tăng cao, các tiểu thương đã bắt đầu tổ chức thu gom mít từ bà con sống quanh khu vực rừng, sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ. Có những thời điểm, giá mít nài có thể lên tới gần 100.000 đồng/kg nhưng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng" do nhiều người tò mò tìm mua về thưởng thức.

Để có được những trái mít nài mang ra thành phố bán, người đi rừng phải trải qua quá trình thu hái đầy công phu và vất vả. Do cây mít rừng thường mọc rất cao, người hái phải trèo lên những cành cây cao nhất hoặc dùng thang. Đôi khi, họ phải căng bạt phía dưới để hứng những trái mít chín rơi xuống. Có những chuyến đi rừng, họ phải đi bộ hàng giờ, leo dốc, lội suối chỉ để hái được vài chục cân mít nài mang về bản bán cho thương lái.

Trao đổi với VietNamnet, chị Thắng (trú tại Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết ban đầu chỉ có lác đác vài người hỏi mua mít nài. Tuy nhiên, sau đó số lượng người đặt hàng ngày càng tăng lên đáng kể. Mỗi ngày, chị bán được từ 2-3 tạ mít rừng, và hàng về đến đâu là hết đến đó, cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại quả này.

Theo chị Thắng, khách đặt mua mít rừng chủ yếu ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội. Mít được bán buôn với giá từ 20-25.000 đồng/quả, và khi về đến tay người tiêu dùng, giá bán lẻ thường khoảng 35.000 đồng/quả, tính ra mỗi cân có thể lên tới 100.000 đồng. Trên chợ mạng, mít rừng cũng được rao bán với giá từ 15.000-50.000 đồng/quả