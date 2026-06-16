Mải ôm ấp Katy Perry trên khán đài, bạn trai Thủ tướng bị phản ứng dữ dội

Katy Perry vừa có màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2026. Sau đó, nữ ca sĩ đã chạy vội khỏi sân khấu, tiến thẳng tới khu vực đường pitch nơi bạn trai Justin Trudeau đang đứng đợi. Cựu Thủ tướng Canada được cho biết đã dang rộng vòng tay đón và ôm Katy Perry thắm thiết.

Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm để chúc mừng Katy Perry biểu diễn thành công mỹ mãn. Không dừng lại ở đó, cả hai còn nắm tay nhau không rời khi cùng theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Một chi tiết đáng chú ý khác được netizen phát hiện là Katy Perry đã cài huy hiệu cờ Mỹ - Canada trên trang phục biểu diễn của mình, như ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa cô và Justin Trudeau.

Khoảnh khắc Katy Perry tình tứ với bạn trai gây bão. Clip: X

Tuy nhiên, Justin Trudeau đã bị nhiều cư dân mạng "ném đá" dữ dội. Lý do là bởi ông không tham dự lễ khai mạc World Cup ở Canada, mà lại sang Mỹ hộ tống bạn gái trình diễn và xem trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Nhiều người chỉ trích ông chuyện chạy theo tình yêu.

Trên mạng xã hội, cựu Thủ tướng Canada giải thích: " Đôi khi trách nhiệm của một người bạn trai chu đáo cần phải được thực hiện. Nhưng các bạn biết tôi đang cổ vũ cho ai giành Cúp rồi đấy". Bên cạnh những người chỉ trích, vẫn có đông người bảo vệ Justin Trudeau. Họ cho rằng ông đã thôi chức Thủ tướng Canada từ năm 2025, trở lại làm công dân bình thường nên có quyền đi xem World Cup ở bất cứ đâu ông muốn.

Nhiều người chỉ trích Justin Trudeau "bỏ rơi" Canada để chạy theo bạn gái. Ảnh: X

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada vướng nghi vấn hẹn hò vào 8/2025. Khi đó, tờ TMZ tung ảnh họ đi ăn tại Một nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, Justin Trudeau đã không ngần ngại tới xem concert của Katy Perry để ủng hộ. Mối quan hệ bất ngờ của Hai nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau khiến cả thế giới chấn động.

Đến tháng 12/2025, Katy Perry chính thức "trao danh phận" cho Justin Trudeau khi chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên bạn trai trong chuyến đi Tokyo (Nhật Bản). Vào ngày 9/6 vừa qua, họ đã công khai sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca 2026 tại New York (Mỹ).

Cặp đôi đang sống trong những ngày mật ngọt tình yêu. Ảnh: X

Nguồn: NY Post