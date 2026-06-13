Katy Perry say đắm cựu Thủ tướng Canada lắm rồi, công khai ôm hôn quấn quít chẳng rời tại World Cup 2026

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ vào 6h30 sáng 13/6 (theo giờ Việt Nam) gây chú ý bởi những màn trình diễn âm nhạc ấn tượng, hoành tráng đến từ Lisa (BLACKPINK), Tyla và Katy Perry. Trong đó, Katy Perry không chỉ gây chú ý với tiết mục khuấy đảo sức nóng cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn bởi khoảnh khắc tình cảm giữa cô và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Theo tờ Page Six, Justin Trudeau đã hộ tống Katy Perry đi biểu diễn lễ khai mạc World Cup 2026. Sau kết thúc tiết mục, nữ ca sĩ đã chạy vội khỏi sân khấu, tiến thẳng tới khu vực đường pitch nơi bạn trai đang đứng đợi. Cựu Thủ tướng Canada được cho biết đã dang rộng vòng tay đón và ôm Katy Perry thắm thiết. Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm để chúc mừng Katy Perry biểu diễn thành công mỹ mãn. Không dừng lại ở đó, cả hai còn nắm tay nhau không rời khi cùng theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Một chi tiết đáng chú ý khác được netizen phát hiện là Katy Perry đã cài huy hiệu cờ Mỹ - Canada trên trang phục biểu diễn của mình, như ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa cô và Justin Trudeau.

Katy Perry biểu diễn ca khúc mới Wonder tại lễ khai mạc World Cup 2026

Nữ ca sĩ và bạn trai cựu Thủ tướng ôm hôn ngọt ngào trước hàng vạn khán giả. Nguồn: X.

Cả hai nắm tay nhau không rời khi xem trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay. Nguồn: X.

Katy Perry vừa hát xong đã vội chạy đi kiếm bạn trai. Ảnh: X

Khoảnh khắc tình tứ của Katy Perry và Justin Trudeau chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Ảnh: X

Khoảnh khắc thể hiện tình cảm công khai của Katy Perry và Justin Trudeau nhanh chóng gây bão MXH. Netizen cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1984 là người hạnh phúc nhất World Cup lúc này khi cô vừa vinh dự trở thành gương mặt hát lễ khai mạc, vừa có chuyện tình đẹp với cựu Thủ tướng quyền lực. Không ít khán giả còn hài hước cho rằng với trình phát cẩu lương này, Katy Perry và Justin Trudeau đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó.

Nghi vấn hẹn hò của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada vướng nghi vấn hẹn hò vào 8/2025. Khi đó, tờ TMZ tung ảnh họ đi ăn tại 1 nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, Justin Trudeau đã không ngần ngại tới xem concert của Katy Perry để ủng hộ. Mối quan hệ bất ngờ của 2 nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau khiến cả thế giới chấn động. Đến tháng 12/2025, Katy Perry chính thức "trao danh phận" cho Justin Trudeau khi chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên bạn trai trong chuyến đi Tokyo (Nhật Bản). Vào ngày 9/6 vừa qua, họ đã công khai sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca 2026 tại New York (Mỹ).

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Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang đắm chìm trong tình yêu. Ảnh: BACKGRID

Nguồn: Page Six