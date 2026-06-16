Gom hết tình yêu trên đời mới làm ra phim Hàn siêu chữa lành: Nam chính thả tính quá mượt, nữ chính đẹp phát hờn

Mới đây, bộ phim Dream To You đã nhá hàng teaser mới và ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm này thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Hwang In Youp và Hyeri. Bộ phim kể câu chuyện giữa hai nhân vật chính Joo Yi Jae và Woo Su Bin.

Thời niên thiếu, Joo Yi Jae là một cô thiếu nữ gan dạ và đầy ước mơ. Thế nhưng ở tuổi ngoài 20, cô phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống để rồi khi bước sang tuổi ngoài 30, Joo Yi Jae chấp nhận an phận với cuộc sống tầm thường.

Ở chiều ngược lại, Woo Su Bin từng phải sống cuộc đời ngột ngạt theo sự sắp đặt của cha mẹ. Thế nhưng rồi, anh đã thoát khỏi ràng buộc, bứt phá và đạt được ước mơ mà mình hằng mong ước, trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Sau khi đạt được thành công quốc tế, Woo Su Bin đã trở về Hàn Quốc để gặp lại người con gái đặc biệt trong lòng mình. Đồng thời, anh cũng nhắc cô nhớ về ước mơ đã bị bỏ quên.

Từ những hình ảnh và teaser được nhà đài nhá hàng, khán giả có cơ sở để tin tưởng Dream To You là một bộ phim cực kỳ giải trí, chữa lành. Trong đoạn teaser, nam chính có những màn thả thính "mượt như Sunsilk". Anh chàng không "phát tín hiệu" bằng những câu thoại sến sấm mà đi trực tiếp vào vấn đề, cộng thêm vẻ điển trai và phong thái tự tin mà Hwang In Youp thể hiện, nhiều khả năng màn ảnh Hàn 2026 sẽ có thêm một nam chính cực phẩm nữa.

Về phần Hyeri, cô gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ mãi không già, như thể tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 32, cô vẫn có thể hóa thân thành một nữ sinh cấp 3 cực kỳ hoàn hảo. Còn với những tạo hình đúng tuổi, mọi thứ cũng rất đáng mong chờ.

Một vài hình ảnh trong teaser đầu tiên của Dream To You.

Hyeri dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn đóng vai học sinh cấp 3 cực mượt.

Hwang In Youp cũng gây ấn tượng với vẻ điển trai vô cùng.

Với nụ cười và ánh mắt "10 cưng chiều" này của nam chính, Dream To You hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và chữa lành cho khán giả.

Đáng chú ý, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn nhưng Hwang In Youp và Hyeri vẫn cho thấy phản ứng hóa học rất tốt. Khi chính thức ra mắt, Dream To You nhiều khả năng sẽ là bữa tiệc tình yêu ngọt ngào khiến khán giả xem phim 1 giây mà như ăn cả cân đường.

Netizen thể hiện sự mong chờ đối với Dream To You:

- Ôi trời ơi, Hwang In Youp và Hyeri hả? Tui ngồi đây đợi phim nè.

- Tui cảm thấy đây sẽ là một trong những bộ phim truyền hình hay nhất quý 3 năm 2026.

- Trông có vẻ chữa lành lắm luôn ấy.

- Cặp này trông đẹp đôi dã man.

- Từ hôm đọc kịch bản đã thấy hai người này có chemistry rồi ấy.