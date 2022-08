Mai Ngô, Tuyết Như và Quỳnh Châu 'đụng độ' tại Miss Grand Vietnam 2022

Nhan sắc chiến thắng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 sẽ là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Grand International. Ban tổ chức vừa tiết lộ danh sách mới có thêm nhiều thí sinh tiềm năng.

Mai Ngô trở lại đường đua nhan sắc.

Trong số thí sinh được BTC Miss Grand Vietnam công bố, nổi bật lên là Mai Ngô - cái tên vốn không phải xa lạ với fans sắc đẹp trên cả nước. Sau nhiều lần “úp mở” trên mạng xã hội, Mai Ngô - người tạo nên những câu nói viral trong các chương hình truyền hình thực tế đã trở lại với đường đua nhan sắc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Mai Ngô 27 tuổi, cô được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, vũ công và gần đây là rapper. Cô từng xuất sắc trở thành Á quân The Face Vietnam 2016, đại diện Việt Nam tại Asia's Next Top Model 2016.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu - gương mặt đắt giá tại các cuộc thi nhan sắc đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam 2022.

Bên cạnh Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng là thí sinh được đánh giá cao. Quỳnh Châu năm nay 28 tuổi, hiện đang là diễn viên, ngoài ra, cô còn tham gia dẫn chương trình cho nhiều sự kiện lớn.

Với chiều cao ấn tượng 1m75, Quỳnh Châu từng xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Cô còn là gương mặt tiêu biểu góp mặt trong các bộ phim đình đám như: "Bố Già", "Hoa hậu Giang hồ", "Cây táo nở hoa", "Muôn kiểu làm dâu"...

Tuyết Như - gương mặt sáng giá, hội tụ nhiều yếu tố tiềm năng cho ngôi vị quán quân.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, Miss Grand Vietnam còn thu hút thêm nhiều ứng viên sáng giá. Nổi bật có Trần Tuyết Như 27 tuổi, đến từ Thái Bình. Hiện cô là doanh nhân, người mẫu, huấn luyện viên đào tạo người mẫu.

Với kinh nghiệm xuất hiện trên nhiều sàn diễn, Tuyết Như xuất sắc đạt Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017, Top 11 The Face Vietnam 2018, Top 16 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022... Cô từng đạt học bổng của Anh Văn Hội Việt - Mỹ VUS năm 2011.

Tại đường đua này, Tuyết Như gặp lại người bạn cùng đội với mình là Quỳnh Anh - huấn luyện viên catwalk của Miss Grand Vietnam 2022.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như sở hữu vẻ ngoài cá tính cùng chiều cao 1m76 và số đo 3 vòng khá chuẩn 82-62-92.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như 25 tuổi, nổi lên ở sân chơi Tiktok với nhiều clip chia sẻ về nghề mẫu cũng như hướng dẫn catwalk. Hiện tại cô là người mẫu tự do và Nhà sáng tạo nội dung. Quỳnh Như xuất sắc với hàng loạt thành tích như: "Quán quân Vietnam Fitness Model 2017", "Top 5 Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam", năm 2017 cô trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Model Of The World 2017 tại Trung Quốc... Cô cũng là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay.

Cô gái người Tày sở hữu nhan sắc ấn tượng nhờ gương mặt xinh như diễn viên Hồng Kong.

Nguyễn Hồng Diễm đến từ Đắk Nông, hiện đang là diễn viên, người mẫu. Cô vừa xuất sắc đạt thành tích Top 5 Chung cuộc tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Cô gái người Tày sở hữu nhan sắc ấn tượng nhờ gương mặt xinh như diễn viên Hồng Kong.

Mỹ Ái được nhận xét là có gương mặt giống với Hoa hậu Phạm Hương.

Đinh Thị Mỹ Ái, 25 tuổi, đến từ Cần Thơ. Hiện cô là người mẫu tự do, huấn luyện viên Yoga và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên nền tảng Tiktok. Sau khi profile cô được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận cho rằng nhan sắc cô nàng khá giống Phạm Hương, nhiều người nôm na gọi cô là “Phạm Hương Cần Thơ”.

Mai Anh, 26 tuổi, đến từ Hải Phòng. Hiện, cô là Người mẫu tự do và Giáo viên kĩ năng sống. Cô từng đạt Top 42 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 30 Siêu mẫu Việt Nam 2018.

Lâm Hoàng Oanh, là một trong những gương mặt trẻ tuổi, sinh năm 2003. Hiện tại, cô đang là người mẫu tự do. Cô sở hữu chiều cao 1m75, và đường nét gương mặt được cư dân mạng bình luận khá giống người đẹp Hương Ly.

Nguyễn Hải Âu 25 tuổi, hiện vừa là MC vừa là Biên tập viên tại Kênh tin tức 24h. Cô từng lọtTop 3 Miss Tourism Asean.

Trần Khánh Vi sinh năm 1996, hiện tại cô là cử nhân Trường Đại học Luật TP HCM; đồng thời cô là Tiếp viên trưởng - tiếp viên hàng không của một hãng hàng không.

Vừa trở về từ Miss World Vietnam 2022, Vũ Như Quỳnh tiếp tục ghi danh mình vào đường đua Miss Grand Vietnam 2022. Như Quỳnh từng thắng giải Người đẹp được yêu thích nhất tại Chung khảo Miss World Vietnam 2022 và đạt Top 37 chung cuộc. Cô cũng trong Top 5 Hoa khôi Thủ đô.

Nguyễn Thùy Vi sở hữu gương mặt khả ái, nét đẹp trong trẻo, dù ít tuổi song cô cũng là gương mặt quen thuộc sải bước trên sàn diễn thời trang.

Nguyễn Thùy Vi, 22 tuổi, hiện là người mẫu, diễn viên tự do. Cô sở hữu hơn 100 nghìn lượt theo dõi trên Facebook. Bên cạnh đó, Thùy Vi từng đạt Top 30 Hoa hậu du lịch và Top 45 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022...

Mỹ Linh sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng học vấn không phải dạng vừa.

Võ Bạch Mỹ Linh 26 tuổi, cô sở hữu profile “khủng” với học bổng cấp 2 cấp 3 ở Anh Quốc, học bổng Thạc sĩ Tài chính, 2 năm Sponsorship Startup Incubator Của Trường Đại học Kingston (UK).

Ngoài ra, cô còn xuất sắc đạt giải Startup Bright Ideas 2022 ở London, giải thưởng Startup Cov Hack toàn cầu. Cô còn là Phó chủ tịch Hiệp hội sinh viên Kingston và tổ chức các sự kiện sinh viên Việt Nam ở UK.

Tiêu chí Miss Grand Vietnam hướng đến việc tìm kiếm nhan sắc chuẩn quốc tế.

Chia sẻ từ BTC, tiêu chí Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) đưa ra luôn đánh giá cao những cô gái hội tụ các tố chất vừa xinh đẹp, tài năng vừa tự tin và bản lĩnh. Đặc biệt, cuộc thi này cũng sẽ chọn nhan sắc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International, vì vậy tiêu chí cũng hướng đến việc tìm kiếm những nhan sắc chuẩn quốc tế.

Hiện, Miss Grand Vietnam vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 21/8 và 4/9, tại TP HCM.