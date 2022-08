Miss Grand Vietnam 2022 hé lộ dàn thí sinh với "in tư" cực xịn, có cả "bản sao Hương Ly"!

Vũ Như Quỳnh

Như Quỳnh đến từ Gia Lai và là người mẫu tự do, cô từng lọt Top 5 Hoa khôi Thủ đô, giành giải Người đẹp Áo dài 2019 và lọt Top 37 Miss World Vietnam 2022. Như Quỳnh mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của cuộc sống đến cộng đồng, và có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống khi tham gia Miss Grand Vietnam 2022.

Lâm Hoàng Oanh

Người đẹp thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp vì có ngoại hình là “bản sao” của người mẫu Hương Ly. Hoàng Oanh sinh năm 2003, đến từ Đồng Tháp và từng lọt Top 15 The Next Face Vietnam 2021. Hiện cô là người mẫu tự do.

Trần Tuyết Như

Sinh năm 1995, Tuyết Như đã có một bảng thành tích tham gia các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp giành Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017 cùng với 2 giải phụ là Thí sinh thanh lịch và Thí sinh có nụ cười đẹp nhất. Tuyết Như cũng từng lọt Top 11 The Face Vietnam 2018, và gần đây nhất là Top 16 Miss Universe Vietnam 2022 và Top 5 Người đẹp Biển của cuộc thi này.

Đinh Hồng Anh

Nhan sắc ngọt ngào của Hồng Anh cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng với lượt tương tác rất cao. Người đẹp đến từ Hải Phòng, sinh năm 2002 và từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Hòa Bình.

Võ Thị Thương

Người đẹp đến từ Quảng Nam, sinh năm 2001 và cũng có một bảng thành tích tham gia các cuộc thi nhan sắc. Võ Thị Thương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng và giành giải phụ Người đẹp Thể thao, lọt Top 5 chung cuộc. Trong cuộc thi Miss World Vietnam 2022 vừa rồi, cô cũng lọt Top 5 Người đẹp Thời trang và Top 20 chung cuộc.