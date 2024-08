Mại dâm núp bóng trong tiệm cắt tóc ở TPHCM

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ánh Hồng (50 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Thị Kiều Hoa (38 tuổi) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, chiều 7/8, các trinh sát ập vào tiệm cắt tóc trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) do bà Hồng làm chủ và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở lầu 2, lầu 3.

Bà Hồng (bên trái) và bà Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: A.X.

Lực lượng chức năng đã đưa bà Hồng cùng một số nữ nhân viên đang có mặt tại đây về trụ sở để làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hoạt động chính của tiệm này là cắt, uốn tóc, nhuộm tóc, gội đầu, săn sóc da mặt, làm móng tay móng chân; dịch vụ massage chân, vai, cổ, chăm sóc da toàn thân.

Cơ sở này có 8 phòng, trong đó có 6 phòng để “phục vụ” khách, 2 phòng còn lại để nhân viên nghỉ ngơi. Bà Hồng và bà Hoa thuê 4 - 5 nhân viên phục vụ khách. Khách đến tiệm thường sử dụng các dịch vụ có giá từ 400 nghìn đồng/người/giờ.

Đầu tháng 8, bà Hồng và bà Hoa có chủ trương cho nhân viên nữ bán dâm cho khách quen tại tiệm với giá 2 triệu đồng/người/lần để tăng doanh thu. Ngoài ra, bà Hoa cũng tham gia bán dâm với khách.

Chiều ngày 7/8, hai người đàn ông đến tiệm cắt tóc và thỏa thuận mua bán dâm với 2 nữ nhân viên. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, các vị khách này chuyển 4,8 triệu đồng vào tài khoản của bà Hồng.

Nhận được tiền, bà Hồng gọi tất cả các nhân viên xuống xếp hàng để 2 vị khách chọn rồi lên lầu mua bán dâm thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.