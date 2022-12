Mách bạn cách làm mì Ý sốt tỏi kiểu Việt siêu ngon đang 'làm mưa làm gió' tại Mỹ

Món mì Ý sốt tỏi kiểu Việt là một món ngon do Helene An sáng tạo và phục vụ tại nhà hàng Thanh Long ở San Francisco. Mặc dù không phải xuất phát từ nơi khởi sinh của món mì Ý, nhưng tại đây, với các nguyên liệu như tỏi, mì ống, nước mắm và một vài nguyên liệu khác mà món mì Ý sốt tỏi kiểu Việt này được The New York Times bình chọn là công thức được nhiều người xem nhiều nhất năm 2022.

Món mì Ý sốt tỏi được thời báo New York Times bình chọn

Bản thân món mì tỏi đã đơn giản và ngon miệng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được biến tấu. Đó là một trong những lý do món mì Ý sốt tỏi kiểu Việt gây được tiếng vang tới vậy. Hương vị của chúng sẽ viên mãn hơn với hải sản, một ít tôm còn vỏ xào với tỏi ngay từ đầu.

Hãy cùng vào bếp thực hiện món mì Ý sốt tỏi kiểu Việt nhé.

Cách làm mì Ý sốt tỏi kiểu Việt

Nguyên liệu cần thiết

Mì ống spaghetti khô (khẩu phần cho 4 người ăn khoảng 400g mì)

Bơ nhạt, tỏi, dầu hào, nước mắm, nước tương

Phô mai Parmesan, hành lá thái nhỏ

Cách làm mì Ý sốt tỏi

Tỏi băm nhỏ. Đun chảy bơ trong chảo. Thêm tỏi vào phi đến khi có mùi thơm nhưng không chuyển màu nâu, tầm 2 phút là được. Cho 4 muỗng dầu hào, 2 muỗng nước tương, 2 thìa nước mắm vào, khuấy đều và tắt bếp.

Ngoài tỏi băm, có thể thêm tỏi lát để món mì Ý sốt tỏi đẹp mắt và dậy mùi tỏi hơn

Đun sôi nước, cho mì ống vào, khuấy vài lần để mì tơi. Đến khi vừa chín tới là được. Bạn nên để ngắn hơn khoảng 2 phút so với thời gian nấu khuyến nghị trên bao bì.

Mì Ý sốt tỏi sẽ ngon hơn khi mì ống được luộc chín tới

Mì ống đã luộc bỏ vào nấu chín với nước sốt tỏi để bám đều vào mì. Thêm phô mai, tăng nhiệt độ và đảo mạnh đến khi nước sốt sánh lại. Khoảng 30 giây là được. Nếu sốt vẫn còn quá nhiều nước hãy tiếp tục đun để giảm.

Mì Ý sốt tỏi thơm hương nước mắm và đậm chất Việt với hành lá thái nhỏ

Thêm hành lá và thưởng thức ngay lập tức.

Ngoài ra, món mì Ý sốt tỏi này cũng đa dạng và bùng nổ hơn khi kết hợp với các loại hải sản như tôm, cua, trứng cá muối của Nhật như trứng cá hồi, cá chuồn hay cá minh thái.

Ở Francisco, món mì Ý sốt tỏi còn được phục vụ với hải sản và trứng cá hòa quyện với mùi tỏi thơm. Hương vị châu Á đậm đà hơn khi người ta còn sử dụng nước tương, nước mắm để tạo ra vị umami tuyệt vời.

Chúc bạn thành công với cách làm mì Ý sốt tỏi này nhé!