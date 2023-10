Mách bạn cách bảo quản nấm rơm 10 ngày vẫn giòn ngon, không bị thâm nhũn

Một vài công dụng của nấm rơm mà có thể bạn chưa biết

1. Nâng cao sức đề kháng

Nấm rơm có chứa Ergothioneine - một chất chống oxy hóa mạnh có trong các loại nấm với tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, giúp nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng do nấm men hoặc vi khuẩn. Ngoài ra, nấm rơm còn có thể giúp tăng khả năng chữa lành vết loét hoặc vết thương. Hàm lượng cao các loại vitamin A, nhóm B và C có trong nấm rơm tự nhiên rất hữu ích cho hệ thống miễn dịch.

2. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nấm rơm có hàm lượng cao các loại khoáng chất, hai trong số đó là kali và đồng. Chúng ta biết rằng đồng có đặc tính chống vi khuẩn, giữ cho các cơ quan nội tạng tránh khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn gây bệnh. Hàm lượng kali cao của nấm rơm rất tốt cho việc duy trì chức năng của các mạch máu trong cơ thể. Do đó, ăn nấm rơm giúp nâng cao và duy trì sức khỏe tim mạch rất tốt.