Ở phụ nữ, chuyện khám phụ khoa đã dần quen thuộc, nhưng với nam giới thì ngược lại. Không ít đàn ông, nhất là người trẻ, thường có tâm lý ngại ngùng, xấu hổ, nghĩ rằng "không có gì to tát" nên rất ít khi đi khám nam khoa định kỳ. Chỉ đến khi "cậu nhỏ" gặp trục trặc nghiêm trọng, họ mới cuống cuồng tìm đến bác sĩ và có thể là đã quá muộn.

Trong đó, ung thư dương vật là căn bệnh không hề hiếm, nhưng lại ít được nhắc tới. Điều đáng sợ là những dấu hiệu ban đầu thường rất mờ nhạt, nhiều người chủ quan bỏ qua hoặc ngại chia sẻ. Hậu quả là bệnh âm thầm tiến triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh sản, thậm chí cả tính mạng. Vì vậy, dù ở độ tuổi nào, xin bạn đừng làm ngơ với 7 thay đổi sớm nhất của cơ thể khi "của quý" bị khối u ác tính tấn công như:

1. Xuất hiện nốt hoặc khối u bất thường

Nếu phát hiện ở thân hay đầu dương vật có nốt sần, khối u nhỏ, bề mặt sần sùi, thậm chí loét ra mà không lành, thì đây là tín hiệu nguy hiểm. Đừng nghĩ chỉ là mụn nhọt bình thường, vì đó có thể là khối u ác tính đang hình thành.

Ảnh minh họa

2. Vết loét lâu ngày không khỏi

Vết loét trên cậu nhỏ nếu dai dẳng nhiều tuần, kèm dịch mủ hoặc chảy máu thì cần đặc biệt cảnh giác. Đây là triệu chứng khá điển hình nhưng thường bị nhầm với viêm nhiễm thông thường.

3. Cơ quan sinh dục chảy dịch, có mùi hôi khó chịu

Cậu nhỏ tiết dịch bất thường, có màu lạ hoặc mùi hôi nặng là dấu hiệu hệ thống niệu – sinh dục đang gặp vấn đề. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, không loại trừ khả năng liên quan đến ung thư.

4. Đau rát, khó chịu khi quan hệ hoặc đi tiểu

Ung thư dương vật thường gây cảm giác đau tức, bỏng rát khi quan hệ hoặc tiểu tiện. Một số người chịu đựng, nghĩ chỉ do viêm nhiễm tạm thời. Nhưng khi cơn đau kéo dài, đó có thể là lời cảnh báo nghiêm trọng.

5. Thay đổi màu sắc, hình dáng

Nếu phần da hoặc quy đầu đổi màu bất thường (tím sẫm, đỏ thẫm, loang lổ), hoặc dương vật biến dạng, sưng to bất thường thì không nên chủ quan. Đây là biểu hiện của sự thay đổi mô tế bào ác tính.

6. Hạch bẹn sưng to

Ung thư dương vật có thể di căn đến hạch bẹn. Khi thấy vùng bẹn sưng, nổi hạch cứng, kèm cảm giác đau tức thì khả năng bệnh tiến triển đã khá nặng. Đây là dấu hiệu đặc biệt đáng lo.

7. Chảy máu không rõ nguyên nhân

Nếu bỗng dưng "cậu nhỏ" chảy máu mà không do chấn thương, càng cần chú ý. Đây là dấu hiệu muộn nhưng nguy hiểm, cho thấy tổn thương ác tính đã ăn sâu vào mô.

Ảnh minh họa

Bên cạnh những triệu chứng đặc hiệu trên, ung thư "của quý" còn có thể gây ra các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, sốt dai dẳng - nhất là về đêm... Ở giai đoạn muộn, bệnh còn có thể gây đau vùng hông, đau lan xuống chân hoặc sưng phù do khối u chèn ép.

Bệnh này nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Nhưng khi bệnh đã tiến triển, việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí có thể phải cắt bỏ “của quý”, để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý.

Vì vậy, nam giới đừng để sự ngại ngùng, xấu hổ khiến bản thân bỏ lỡ thời gian vàng điều trị. Khám nam khoa định kỳ, giữ vệ sinh tốt và lắng nghe cơ thể chính là cách bảo vệ sức khỏe bản lĩnh đàn ông.