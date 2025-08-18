Ở tuổi 45, cứ vài tháng, tôi lại phải thay loạt quần chip mới dù chưa đến hạn. Không phải vì giặt hỏng, cũng không phải vì mua phải đồ kém chất lượng. Mà là… vải cứ tự nhiên mỏng dần, rồi rách và thủng.

Thoạt đầu, tôi hơi hoang mang. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ: "Có khi nào cơ thể mình có bệnh hay không?".

Và rồi tôi quyết định đi khám. Người tôi tìm đến là một bác sĩ chuyên sản phụ khoa, đang làm việc tại Hà Nội.

Dấu hiệu nội tiết dồi dào ở tuổi ngoài 40?

Nghe tôi kể, bác sĩ chỉ mỉm cười nói:

"Chị đừng quá lo lắng. Quần chip bị thủng nhanh như vậy không phải là dấu hiệu bệnh lý. Ngược lại, ở phụ nữ 40+, đây còn là tin vui. Nó chứng tỏ nội tiết của chị vẫn đang hoạt động rất tốt, dồi dào, môi trường vùng kín khỏe mạnh nên độ axit tự nhiên cao. Axit này mới 'ăn mòn' vải nhanh như thế".

Tôi sững người. Ai ngờ thứ khiến mình lo lắng lại là "bằng chứng sống" cho thấy cơ thể vẫn đang trẻ trung.

Bác sĩ còn nói thêm: "Nhiều phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, nội tiết đã giảm sút rõ rệt. Vùng kín khô, pH thay đổi, dễ viêm nhiễm. Nhưng chị thì khác. Hãy tự hào vì điều này. Tất nhiên cũng phải chú ý vì sự ẩm ướt, tránh nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa".

Niềm vui nhỏ bé, niềm tin lớn lao

Từ phòng khám bước ra, tôi thấy lòng nhẹ tênh. Hóa ra đó lại là "tín hiệu" cho một sức sống đang hiện diện trong cơ thể mình.

Ở tuổi 40+, nhiều bạn bè tôi than phiền: Da nhăn, tóc rụng, cơ thể xuống dốc, chuyện vợ chồng cũng nguội lạnh. Tôi thì khác. Tôi vẫn thấy mình căng tràn năng lượng, vẫn có những cảm xúc ngọt ngào và vẫn thấy cơ thể đáp lại một cách tự nhiên.

Có lẽ, đó là kết quả của cách tôi đối xử với chính mình suốt những năm qua. Nhân tiện đây xin chia sẻ với tất cả chị em:

Những thói quen tôi gìn giữ nội tiết luôn dồi dào

Ăn nhiều rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt

Tôi đặc biệt thích rau họ cải, hạt lanh, mè đen, yến mạch. Chúng vừa giàu chất xơ, vừa chứa phytoestrogen - loại hợp chất có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết nữ.

Không bỏ qua chất béo tốt

Dầu ôliu, quả bơ, cá hồi là 3 "người bạn thân". Chúng cung cấp omega-3, giúp cơ thể hấp thụ vitamin tốt hơn, giữ da dẻ mềm mại, giảm hẳn tình trạng khô hạn.

Tập yoga mỗi sáng

Chỉ 30 phút nhưng tôi thấy cơ thể dẻo dai, tinh thần phấn chấn. Yoga giúp điều hòa khí huyết, giảm stress - kẻ thù số 1 của nội tiết.

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya

Tôi từng có thói quen ôm điện thoại tới tận nửa đêm. Sau 40 tuổi, tôi buộc mình đi ngủ sớm. Một giấc ngủ sâu khiến da sáng hơn, tinh thần minh mẫn và nội tiết cũng được tái tạo.

Giữ sự lạc quan trong chuyện vợ chồng

Tôi học cách yêu lại chính người bạn đời của mình. Sự gần gũi đều đặn không chỉ là cảm xúc, mà còn là cách tự nhiên để cơ thể tiết hormone hạnh phúc, giúp duy trì nội tiết ổn định.

Nếu chị em 40+ nào cũng có hiện tượng này và đang lo lắng khi cơ thể thay đổi, tôi chỉ muốn nói: Đừng vội nghĩ mình đã "già". Hãy lắng nghe những tín hiệu nhỏ nhất. Đôi khi, một chiếc quần chip thủng cũng là lời nhắn nhủ rằng cơ thể bạn vẫn còn mạnh mẽ và tươi trẻ hơn bạn tưởng.

Và trên tất cả, tuổi 40+ không phải là dấu chấm hết của nhan sắc hay sức sống. Ngược lại, đó là thời điểm ta đủ trải nghiệm để biết chăm chút cho bản thân, đủ từng trải để trân trọng từng thay đổi và đủ bản lĩnh để rạng rỡ theo cách riêng.

Tôi, một người phụ nữ bước vào tuổi 40, đã học được cách tự hào ngay cả khi… quần chip bị thủng. Vì đó là minh chứng rằng, nội tiết trong tôi vẫn đang căng tràn và vẫn đang sống trọn vẹn với thanh xuân của chính mình.

