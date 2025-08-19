Mỗi lần Trương Thiếu Hàm xuất hiện, khán giả lại được phen "mắt chữ A miệng chữ O". Bởi lẽ, không chỉ giọng hát nội lực, mà gu thời trang của cô cũng khiến người ta phải trầm trồ. Bộ nào bộ nấy đẹp chấn động, fan còn đùa rằng đi nghe ca nhạc của Thiếu Hàm mà tưởng như lạc vào một sàn diễn thời trang cao cấp.

Ít ai tin được, năm nay Trương Thiếu Hàm đã bước sang tuổi 43. Thế nhưng nhan sắc của mỹ nhân xứ Đài vẫn rạng ngời, trắng mịn, trẻ trung như mới ngoài 20. Bí quyết "trẻ mãi không già" của cô trở thành đề tài được nhiều độc giả quan tâm, đặc biệt là phụ nữ bước vào ngưỡng trung niên.

Dưới đây là 3 thói quen giúp Trương Thiếu Hàm duy trì làn da và vóc dáng "không tuổi" suốt nhiều năm qua.

1. Nói không với đường

Một trong những nguyên tắc ăn uống quan trọng nhất mà Trương Thiếu Hàm kiên trì thực hiện chính là không ăn đường.

Nghe thì đơn giản nhưng thực tế lại rất khó, bởi đường hiện diện trong vô số món ăn hàng ngày: Từ trà sữa, bánh ngọt đến nước ngọt có gas. Tuy nhiên, Thiếu Hàm tin rằng đường chính là "kẻ thù số 1" của làn da.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), đường có thể thúc đẩy quá trình glycation, tức là khi các phân tử đường liên kết với protein trong cơ thể, trong đó có collagen và elastin. Kết quả là da bị mất độ đàn hồi, nhanh nhăn nheo, chảy xệ. Chưa kể, đường còn làm tăng viêm trong cơ thể, dẫn đến mụn và các vấn đề da liễu khác.

Việc hạn chế đường không chỉ giúp giữ da căng mịn lâu hơn, mà còn giúp cơ thể khoẻ mạnh, giảm nguy cơ tiểu đường và tim mạch. Đây cũng là thói quen ăn uống lành mạnh mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích phụ nữ nên duy trì.

2. Bổ sung collagen từ sớm từ tự nhiên và thực phẩm bổ sung

Ngay từ tuổi 20, khi nhiều cô gái còn mải mê ăn uống thoải mái, Trương Thiếu Hàm đã bắt đầu chú ý đến việc bổ sung collagen tự nhiên. Cô thường xuyên ăn tổ yến, chân giò, bong bóng cá - những thực phẩm giàu collagen và protein có lợi cho làn da.

Nhiều năm gần đây, Thiếu Hàm kết hợp thêm các loại thực phẩm chức năng bổ sung collagen. Đây là xu hướng chăm sóc sắc đẹp được nhiều phụ nữ châu Á lựa chọn.

Các nghiên cứu trên Journal of Drugs in Dermatology cho thấy, uống collagen peptide có thể giúp cải thiện độ đàn hồi da, giảm nếp nhăn và tăng độ ẩm rõ rệt sau vài tuần. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý: Khi chọn sản phẩm collagen, phụ nữ nên ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, tránh mua hàng trôi nổi để hạn chế nguy cơ hại gan thận.

Nhờ duy trì việc tăng collagen từ cả thực phẩm tự nhiên lẫn bổ sung an toàn, Trương Thiếu Hàm vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng, gần như không có dấu hiệu lão hoá.

3. Tập pilates

Nếu để ý, bạn sẽ thấy Trương Thiếu Hàm luôn giữ được vóc dáng mảnh mai, săn chắc dù lịch trình làm việc bận rộn. Bí quyết chính là nhờ pilates - bộ môn cô đã gắn bó từ sớm.

Pilates không chỉ là những bài tập giúp kéo dài cơ, siết eo và cải thiện tư thế, mà còn là phương pháp tuyệt vời để cân bằng hormone, nhất là với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Theo Cleveland Clinic, tập pilates giúp giảm stress, cải thiện giấc ngủ, tăng tuần hoàn máu và ổn định hormone estrogen - yếu tố then chốt trong việc giữ gìn sắc đẹp và sự trẻ trung ở nữ giới. Ngoài ra, pilates còn hỗ trợ xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương vốn là một vấn đề thường gặp ở phụ nữ ngoài 40.

Chính nhờ việc duy trì luyện tập pilates đều đặn, Thiếu Hàm không chỉ giữ dáng đẹp mà còn duy trì năng lượng tích cực, giúp cô luôn toả sáng trên sân khấu.

Câu chuyện của mỹ nhân xứ Đài tuổi 43 là lời nhắc nhở cho phái đẹp: Sắc đẹp không đến từ may mắn mà đến từ sự kỷ luật và chăm sóc bản thân lâu dài. Nếu muốn trẻ lâu, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ hôm nay, bằng những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ nhé!

