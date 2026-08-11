Ly hôn được chia 2 tỷ, định về quê mua nhà gần bố mẹ: Vừa về đến nơi, tôi chết lặng khi ông bà tiết lộ một chuyện

Ly hôn vốn đã là một cuộc chia tay không dễ dàng, nhưng với nhiều người, điều khiến họ đau đầu hơn cả lại là cuộc sống sau đó. Khi tài sản chung được chia rõ ràng, mỗi người tưởng như đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, đôi khi số tiền cầm trong tay không phải để xây dựng cuộc sống mới, mà lại trở thành khoản tiền phải dùng để giải quyết những vấn đề của gia đình.

Sau một cuộc hôn nhân, thứ còn lại là 2 tỷ

Mai 36 tuổi, sau khi ly hôn chồng, 2 người thống nhất bán căn chung cư đang ở rồi chia đôi tài sản. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Mai được nhận 2 tỷ. Căn nhà từng là ước mơ của 2 vợ chồng những ngày đầu kết hôn, dành dụm mãi mới mua được, giờ lại được bán nhanh chóng và chia đôi dứt khoát.

Mai không có ý định mua một căn hộ mới trên thành phố. Cô muốn về quê, mua một căn nhà vừa phải gần bố mẹ. Mai nghĩ bố mẹ đã lớn tuổi, sau này nếu có chuyện gì thì cô có thể chạy sang chăm sóc. Cô cũng muốn mình có một nơi ở ổn định, bắt đầu lại cuộc sống theo cách nhẹ nhàng hơn.

Mai đã tính toán khá kỹ, với số tiền đó, vay thêm một chút ít là có thể mua được căn nhà nhỏ ở quê, sau đó Mai có thể tiếp tục làm việc online ở quê, thỉnh thoảng mới phải lên thành phố hoặc đi gặp đối tác.

Nhưng khi về quê tìm nhà, Mai mới biết gia đình mình đang có một khoản nợ lớn. Bố mẹ cô đang nợ hơn 500 triệu. Khoản nợ này tích tụ từ nhiều lần vay mượn để sửa sang nhà cửa, chữa bệnh, làm ăn rồi xoay vòng tiền bạc. Bố mẹ Mai trước đó không muốn nói với con gái vì cuộc sống của cô cũng đã đủ muộn phiền rồi.

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Đến khi Mai mang tiền về quê, ông bà mới thú nhận mọi chuyện. Bố mẹ Mai đều đã lớn tuổi, thu nhập không còn nhiều. Khoản nợ mỗi tháng vẫn phải trả cả gốc lẫn lãi khiến 2 người mất ngủ thường xuyên. Ông bà mong con gái có thể trả giúp để tuổi già không phải tiếp tục sống trong cảnh lo lắng.

Mai nghe xong gần như không biết phải nói gì. Hơn 500 triệu không phải một khoản tiền nhỏ. Nếu Mai trả toàn bộ, 2 tỷ của cô chỉ còn khoảng 1,5 tỷ. Với số tiền ấy, việc mua một căn nhà tử tế ở quê sẽ khó hơn rất nhiều. Còn nếu không giúp bố mẹ, để ông bà cứ khổ như vậy thì Mai cũng không đành lòng.

Cô không muốn trở thành người con vô tình, nhưng cũng sợ quyết định trong lúc thương bố mẹ sẽ khiến bản thân rơi vào cảnh chật vật vài năm sau.

Bên hiếu bên lý

Trong tình huống này, Mai không nhất thiết phải lựa chọn theo kiểu "hoặc mua nhà, hoặc trả hết nợ cho bố mẹ". Cách hợp lý hơn là chia khoản tiền 2 tỷ thành nhiều phần và xác định rõ mức hỗ trợ mà Mai có thể chịu được.

Trước tiên phải biết chính xác bố mẹ đang nợ như thế nào?

Nợ ngân hàng bao nhiêu? Nợ người thân bao nhiêu? Có khoản nào đang chịu lãi cao không? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu? Khoản nào cần thanh toán trước? Bố mẹ hiện còn tài sản, tiền tiết kiệm hoặc nguồn thu nhập nào không?

Có những gia đình tưởng rằng đang nợ 500 triệu nhưng thực tế một phần khoản vay có thể được cơ cấu lại, hoặc bố mẹ vẫn có khả năng trả một phần từ thu nhập hàng tháng.

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Không nên lập tức đưa toàn bộ 500 triệu

Mai vừa ly hôn và 2 tỷ là tài sản quan trọng để cô bắt đầu lại. Vì vậy, nếu bố mẹ không đứng trước nguy cơ mất nhà hoặc khoản nợ đang phát sinh lãi quá lớn, Mai không nhất thiết phải trả thay toàn bộ ngay.

Chẳng hạn, Mai có thể hỗ trợ khoảng 200-300 triệu, ưu tiên thanh toán những khoản nợ có lãi suất cao.

Phần còn lại, bố mẹ tiếp tục trả dần nếu còn nguồn thu nhập. Nếu bố mẹ thật sự không còn khả năng trả, Mai có thể tính phương án hỗ trợ thêm sau khi đã ổn định cuộc sống.

Đừng mua nhà ngay chỉ vì sợ bỏ lỡ

Mai có thể tạm thời thuê một căn nhà nhỏ gần bố mẹ trong khoảng 6-12 tháng và tìm hiểu tình hình bất động sản ở quê.

Sau một năm, khi tình hình nợ của bố mẹ rõ ràng hơn, Mai mới quyết định có mua nhà hay không? Và mua như thế nào cho hợp lý. Đây cũng là cách giúp cô tránh một quyết định lớn trong lúc tâm lý đang chưa thật sự ổn định sau ly hôn.

Cần giữ một khoản tiền dự phòng riêng

Đây là điều không nên bỏ qua. Dù có mua nhà hay hỗ trợ trả nợ bố mẹ thì khoản dự phòng luôn phải có để ổn định cuộc sống trong tương lai cũng như tránh biến cố tài chính.

Trong hoàn cảnh của Mai, giúp bố mẹ là điều nên làm nếu cô có khả năng, nhưng giúp đến mức nào cần được tính bằng con số chứ không chỉ bằng tình cảm. Bởi sau cùng, bố mẹ cần một tuổi già bớt nợ nần, còn Mai cũng cần một cuộc sống mới đủ vững vàng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Một quyết định tốt nhất có lẽ không phải là chọn bố mẹ hay chọn bản thân, mà là tìm cách để Mai có thể giúp bố mẹ mà vẫn giữ được nền tảng tài chính tối thiểu cho chính mình.