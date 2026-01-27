Ly hôn đã 5 năm, cả nhà chồng cũ đột nhiên kéo đến đòi hỏi một chuyện khiến tôi ngã ngửa

Tôi ly hôn đã gần 5 năm, cảm giác lâu đến mức nhiều lúc chính tôi cũng quên mất mình từng có một cuộc hôn nhân. Tôi quen với việc một mình nuôi con, quen với những buổi sáng vội vã đưa con đi học rồi lao đến công ty, tối về lại tất bật cơm nước, bài vở. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi đi, không dư dả nhưng yên ổn.

Chồng cũ của tôi gần như biến mất khỏi cuộc đời con từ ngày ly hôn. Anh ta có gửi tiền 2 năm đầu, sau đó thưa dần, rồi bặt hẳn. Tôi không trách, cũng không đòi hỏi. Tôi tự nhủ chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, biết điều, vậy là được. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh ta quay lại, càng không nghĩ là quay lại với một lý do trớ trêu như thế.

Anh ta tìm đến tôi sau khi cưới vợ 2 được vài năm, nghe đâu 2 người không sinh được con. Ban đầu là những cuộc gọi hỏi han, nhắc chuyện ngày xưa, rồi dần dần là những câu nói lấp lửng về việc con trai cần có bố, cần có gia đình đầy đủ. Tôi nghe mà thấy buồn cười. Bao năm qua, lúc con ốm sốt, lúc con khóc vì bị bạn trêu, lúc tôi kiệt sức vì vừa làm vừa chăm con, thì gia đình “đầy đủ” ấy ở đâu.

Khi tôi từ chối thẳng thừng, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác. Bố mẹ chồng cũ kéo đến nhà tôi, nói là đến thăm cháu nhưng thực chất là gây áp lực. Họ nói về quyền làm ông bà nội, về việc cháu phải biết gốc gác bên nội, về việc tôi không có quyền cấm cản tình thân. Tôi đứng giữa phòng khách chật chội, nghe từng lời như đổ lên đầu, vừa tức vừa mệt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì con đang ngồi trong phòng.

Đợt nghỉ hè, họ đề nghị đón cháu về chơi vài hôm cho “quen ông bà”. Tôi do dự rất lâu, con nhìn tôi, ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi nghĩ thôi thì cho con đi, coi như thăm hỏi, vài hôm rồi về. Tôi không ngờ đó là quyết định khiến tôi trả giá bằng rất nhiều nước mắt và thời gian.

Đến ngày hẹn đón con về, tôi gọi điện không ai nghe, tôi nhắn tin, không ai trả lời. Tôi xin nghỉ làm, bắt xe đến tận nhà chồng cũ. Họ bảo cháu đang chơi vui, chưa muốn về, bảo tôi đừng làm lớn chuyện. Tôi đứng trước cổng nhà người ta, cảm giác mình nhỏ bé và bất lực đến mức nào. Tôi phải nói rất nhiều, phải nén giận, phải nuốt nước mắt thì mới được gặp con, rồi lại phải chờ thêm cả buổi chiều họ mới chịu cho con về.

Chuyện ấy không chỉ xảy ra một lần. Mỗi lần họ đón cháu đi là mỗi lần tôi nơm nớp lo sợ. Công việc của tôi bị ảnh hưởng rõ rệt. Tôi xin nghỉ quá nhiều, bị sếp nhắc nhở, có lúc tôi ngồi trong văn phòng mà đầu óc chỉ nghĩ đến việc nếu hôm nay họ lại không trả con thì tôi phải làm gì tiếp theo.

Con tôi bắt đầu thay đổi. Con ít nói hơn, hay hỏi tôi những câu khiến tim tôi thắt lại, rằng có phải con đang cản trở mẹ tìm hạnh phúc mới? Có phải rồi lớn lên thì con vẫn phải quay về nhà nội?... Tôi ôm con vào lòng, dỗ dành, giải thích cho con hiểu nhưng chính tôi cũng không biết mình còn có thể bảo vệ con đến đâu trước những áp lực mang danh ruột thịt ấy, khi họ cứ nhồi vào đầu con những tư tưởng đó.

Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ còn đi xa đến mức nào, và tôi nên tiếp tục chịu đựng để giữ yên cho con, hay phải làm điều gì đó mạnh mẽ hơn trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi?