Nếu phải chọn gương mặt nhỏ tuổi nhưng phủ sóng mạnh nhất xứ Trung năm 2025, rất nhiều người sẽ gọi tên Tiểu Tửu Oa. Cô bé hát nhảy tự nhiên, nói chuyện duyên dáng, đứng trước ống kính hay đám đông đều bình thản như ở nhà. Từ clip trò chuyện ở sân bay đến phần biểu diễn trong các sự kiện âm nhạc, cô bé đều khiến người xem mỉm cười vì sự hồn nhiên mà chuyên nghiệp. Phía sau cảm giác “sinh ra để làm idol” là một cách nuôi dạy đề cao an toàn cảm xúc, khuyến khích bộc lộ bản thân và tôn trọng người khác. Câu chuyện của cô bé không chỉ là một hiện tượng giải trí mà còn là gợi ý nhẹ nhàng cho việc nuôi dạy trẻ tự tin.

Cô bé gây bão khi xuất hiện tại một đêm nhạc điện ảnh ở Khu vực Vịnh Lớn. Cùng cậu bạn thân Đoá Đoá - con trai của diễn viên Đồng Lệ Á, Tiểu Tửu Oa vừa biểu diễn vừa trả lời phỏng vấn. Hai em đối đáp rành mạch, biết nhìn khán giả, biết cảm ơn, biết nhường lời. Cách đứng thẳng lưng, nụ cười sáng, sự chủ động bắt chuyện khiến nhiều người thốt lên rằng đây chính là mẫu em bé dạn dĩ và đáng mến mà người lớn luôn mong gặp.





Cụm từ gắn với em nhiều nhất là “dạn dĩ và cởi mở”. Tại sân bay, giữa vòng vây các anh chị phóng viên chụp ảnh, em không ngại ngùng mà còn vui vẻ hỏi han, kể rằng mới đi nắng nên hơi sạm da, nhờ mọi người tăng sáng chút cho ảnh đẹp hơn. Khi ở cạnh mẹ, em phát huy hết công lực của một cô bé mê kết nối. Tặng xong bánh kẹo lại móc thêm hộp quà, thậm chí tháo cả kẹp tóc đang đeo để chia. Em còn tinh ý giục mẹ cất điện thoại để cùng fan tạo hình trái tim. Cách em kéo mẹ vào cuộc trò chuyện thể hiện rõ một đứa trẻ biết quan sát và tôn trọng người trước mặt.

Trên thảm đỏ hay tại buổi công chiếu, Tiểu Tửu Oa hoạt náo vừa đủ và luôn giữ chừng mực. Khi được đề nghị nhảy hay hát, em gật đầu ngay và làm trọn vẹn. Khi cần phát biểu, em biết nói ngắn gọn, rõ ý, rành rọt như một người dẫn dắt. Không ít lần, em gần như gánh nửa chỉ tiêu truyền thông cho đoàn phim bằng những khoảnh khắc dễ thương mà không gượng gạo.





Những đoạn tương tác với Đoá Đoá cũng khiến mạng xã hội lan truyền. Cậu bạn ngẫu hứng cầm mic gửi lời chúc bộ phim bán vé tốt, khen bạn diễn “rất tuyệt vời”, giọng điềm tĩnh khiến khán phòng bật cười thích thú. Khi bạn gái thân lên tặng hoa, Tiểu Tửu Oa chủ động mời bạn lên sân khấu, khen bộ trang phục xinh xắn rồi nhường micro để bạn nói đôi lời. Hai em “hát chuyền” tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác học thuộc.

Phần thể hiện trên sân khấu chỉ là bề nổi của một hành trình dài. Tính đến năm thứ 9 của cuộc đời, em đã có 5 năm đứng trước ống kính, từng đóng phiên bản nhỏ của các nhân vật trong vài bộ phim truyền hình, tham gia nhiều tiết mục múa hát. Các điệu múa dân gian như Tân Cương, các bài múa Trung Hoa cổ điển hay những ca khúc tươi sáng đều là “sân chơi” em yêu thích. Dáng dấp rõ ràng của một đứa trẻ thích biểu diễn khiến người lớn yên tâm vì đó là niềm vui xuất phát từ bên trong chứ không phải áp lực phải nổi tiếng.





Điều khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm hơn cả là vì sao một em bé có thể bình thản đến vậy trước đám đông. Câu trả lời nằm ở cảm giác an toàn mà gia đình đem lại. Khi con nói, mẹ Đổng Tuyền đứng một bên mỉm cười, nhìn con bằng ánh mắt tán thưởng. Khi con muốn nhảy vì nghe thấy nhạc, mẹ gật đầu khích lệ. Khi con tặng quà cho người khác, mẹ để con tự quyết định. Không phủ định, không vội chỉnh sửa, không áp đặt khuôn phép là ba điều quan trọng. Em nhận được tín hiệu rõ ràng rằng mình được yêu và được tin, vì thế không sợ nói sai hay làm hỏng. Tự tin của trẻ con đôi khi chỉ cần bấy nhiêu.

Bức tranh gia đình của hai em nhỏ còn cho thấy một kiểu ứng xử văn minh sau ly hôn. Người lớn tôn trọng nhau trước mặt con, không nói xấu nhau, không ngăn cản con gặp cha mẹ. Trẻ được lớn lên trong không khí yêu thương đầy đủ nên nhìn thế giới bằng ánh mắt tin cậy. Khi hiểu rằng “hạnh phúc là quan trọng nhất”, trẻ sẽ học được cách đối thoại với cảm xúc của chính mình và của người khác. Câu nói từng được nhắc lại nhiều lần là nếu dạy con bằng tình yêu, đứa trẻ sẽ dùng tình yêu để trả lời cuộc đời.





Các nhà tâm lý gọi đó là mô thức gắn bó an toàn. Dấu hiệu nhìn thấy ở Tiểu Tửu Oa là sự hồn nhiên và bình tĩnh cùng tồn tại. Em có thể nói rất nhiều, có thể cười rất tươi, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc, biết lắng nghe và tôn trọng trật tự. Đó không phải là sự chín ép mà là biểu hiện khỏe mạnh của một đứa trẻ được yêu thương đúng cách.

Sự nổi tiếng của em và cậu bạn cũng phản chiếu ước ao của người trẻ hiện nay. Không ít người lớn lên trong lời nhắc “đừng gây chuyện”, “đừng làm người ta để ý”, “bị khen thì khiêm tốn”. Chúng ta học cách thu mình để an toàn, từ chối lời khen theo phản xạ, ngại nói to trước đám đông. Bởi vậy khi nhìn thấy hai đứa trẻ thoải mái mà vẫn lịch sự, can đảm mà không ồn ào, nhiều người chợt nhận ra một góc thiếu hụt trong tuổi thơ của chính mình.





Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở cảm thán. Nó gợi mở một điều rất thực tế rằng sự dạn dĩ có thể được nuôi dưỡng. Một cái nắm tay mạnh mẽ khi con bước lên sân khấu, một cái gật đầu khi con muốn thử điều mới, một lời nhắc yêu thương thay vì quát mắng khi con nói quá nhiều trước người lạ, tất cả là viên gạch nhỏ xây nên lòng tin. Khi trẻ hiểu rằng sai cũng không sao vì luôn có người lớn đứng cạnh, chúng sẽ dần biết cách làm đúng.

Tiểu Tửu Oa có thể là ngôi sao nhí của năm. Song điều đáng quý hơn danh xưng là thông điệp về một tuổi thơ tròn đầy. Người hâm mộ thích em không chỉ vì lúm đồng tiền hay váy áo xinh xắn mà vì năng lượng lành, năng lượng của một đứa trẻ tin vào thế giới. Sự tin ấy lan ra qua từng ánh nhìn, từng câu nói, khiến người lớn cũng muốn dịu dàng hơn.

Có lẽ bởi vậy mà rất nhiều bình luận dưới các clip đều chung một cảm xúc. Họ vui vì được thấy một kiểu tuổi thơ khác. Họ mừng vì biết vẫn có những em bé đang lớn lên bằng tình yêu. Và họ tự nhủ nếu không thể quay ngược thời gian cho mình, thì ít nhất hôm nay có thể dành thêm một cái ôm và một lời khích lệ cho con trẻ xung quanh.

Kết lại bằng một câu nói xuất hiện trong phần bình luận của một chương trình trò chuyện: Hóa ra trên đời có những đứa trẻ như thế. Tôi không có cũng được, chỉ cần có là đủ. Đủ để tin rằng một tuổi thơ bình an luôn có khả năng tạo nên những con người dạn dĩ mà tử tế, những người có thể lớn lên giữa ánh đèn nhưng không đánh mất trái tim ấm áp.