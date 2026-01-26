Người ta thường mơ về cuộc sống nhung lụa trong những tòa lâu đài cổ kính, nhưng với những người sinh ra đã ở vạch đích như William hay Kate, đôi khi hạnh phúc lại nằm ở sự giản đơn đến mức không tưởng. Tại vùng Scotland hoang sơ và lộng gió, nằm sâu trong khuôn viên rộng tới 50.000 mẫu Anh của điền trang Balmoral, có một ngôi nhà mang tên Tam-Na-Ghar. Đây không phải một cung điện lộng lẫy, mà chỉ là một căn nhà gỗ ba phòng ngủ nhỏ nhắn, khiêm nhường. Thế nhưng, đây lại là nơi mà cặp đôi quyền lực nhất Hoàng gia Anh yêu thích nhất, là chiếc "kén" hoàn hảo để họ cuộn mình lại, rời xa những lễ nghi cứng nhắc và sự soi mói của công chúng.

Ngôi nhà này không chỉ là một bất động sản, nó là một kỷ vật tình yêu. Tam-Na-Ghar được mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho William trước khi bà qua đời vào năm 2002. Ít ai biết rằng, trong những ngày đầu mới hẹn hò đầy bỡ ngỡ tại Đại học St. Andrews, William và Kate đã thường xuyên tìm đến đây.

Giữa không gian tĩnh lặng của vùng cao nguyên, nơi chỉ có tiếng gió thổi qua những rặng cây và tiếng suối chảy, họ đã cùng nhau nấu ăn, trò chuyện và nuôi dưỡng một tình yêu mà sau này đã làm thay đổi cả lịch sử Hoàng gia. Cho đến tận bây giờ, khi đã là cha mẹ của ba đứa trẻ, ngôi nhà ấy vẫn là điểm đến ưu tiên mỗi kỳ nghỉ hè, là nơi họ dạy các con cách yêu thiên nhiên, cách sống một cuộc đời mộc mạc nhất có thể.

Tại sao lại là Scotland? William từng chia sẻ chân thành trên tạp chí Country Life rằng một phần tâm hồn anh luôn thuộc về nơi này. Với anh, Scotland không chỉ là bản đồ địa lý, mà là mảnh ghép ký ức của một tuổi thơ tự do, là nơi anh tìm thấy sự an ủi sau những biến cố lớn lao của cuộc đời. Truyền thống nghỉ hè tại Scotland của gia đình Hoàng gia đã có từ lâu đời, nhưng nếu Vua Charles III và Vương hậu Camilla ưa chuộng sự riêng tư tại dinh thự Birkhall gần đó, thì William và Kate lại chọn Tam-Na-Ghar để giữ cho mình một khoảng trời hoàn toàn riêng biệt. Tại đây, họ không cần những người hầu cận tề chỉnh, không cần những bộ trang phục thiết kế đắt tiền. Thay vào đó là những bộ đồ dã ngoại thoải mái, là những buổi đi săn, cưỡi ngựa hay câu cá cùng nhau dưới ánh hoàng hôn của vùng Highlands.

Sự riêng tư của Tam-Na-Ghar được bảo mật đến mức gần như không có bất kỳ tấm ảnh nội thất nào lọt ra ngoài. Điều này càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và lãng mạn cho ngôi nhà. Cách Aberdeen khoảng 50 dặm về phía Tây, nằm giữa hai thị trấn nhỏ Ballater và Braemar, ngôi nhà gỗ nhỏ bé ấy đứng vững chãi như một minh chứng cho thấy: Ngay cả trong một thế giới đầy biến động và hào nhoáng, con người ta vẫn luôn khao khát một lối về bình dị. Với Kate và William, Tam-Na-Ghar chính là định nghĩa của từ "Nhà" - nơi bão dừng sau cánh cửa, nơi chỉ còn lại tình yêu và sự thấu hiểu giữa những người thân ruột thịt.