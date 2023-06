Lý do không thể bỏ lỡ bom tấn kinh dị "làm mưa làm gió" xứ Chùa Vàng

Hoon Payon: Bùa Hình Nhân chính là tác phẩm mới nhất làm mưa làm gió phòng vé của dòng phim kinh dị Thái Lan, kể về loại bùa ngải quyền năng nhất tại đây.



Bùa hình nhân - loại bùa quyền năng và đáng sợ nhất

Nếu như các kumanthong - loại bùa ngải có hình dạng búp bê trẻ em đã khá quen thuộc với khán giả, thì lần này Hoon Payon sẽ giới thiệu một loại bùa mới - bùa hình nhân, được mệnh danh là loại bùa ngải quyền năng, đáng sợ bậc nhất.

Hoon Payon là các con rối có hình người, được tạo thành từ các loại rơm, rạ và các “chi tiết” thuộc về người chết, ví dụ như chỉ buộc tay khi thực hiện quá trình liệm người đã khuất… Con rối hoặc hình nhân này được tạo ra để bảo vệ chủ nhân, hoặc thực hiện nhiệm vụ nào đó. Đây được ví von là loại bùa có quyền năng cực kỳ mạnh mẽ, thường được mang theo để hộ thân, chống lại các loại bùa ngải khác, hoặc thậm chí “trả đũa” những kẻ có ý định làm phương hại đến chủ nhân.

Trong Hoon Payon: Bùa Hình Nhân, loại bùa đáng sợ này thậm chí còn được thực hiện theo một phương pháp kinh hoàng hơn: dùng chính thân thể người chết để luyện bùa. Điều này khiến Hoon Payon trong phim càng thêm ám ảnh, và đồng thời mở ra những bí ẩn đằng sau quyền lực kỳ bí của nó.

Bối cảnh chính của Hoon Payon: Bùa Hình Nhân là trên một hòn đảo với ngôi đền bí ẩn. Chàng trai Tham - một người vốn không tin vào bùa ngải - đến với hòn đảo, nơi anh tìm kiếm sự thật xung quanh cái chết của người anh trai cũng như mối hàm oan mà anh trai phải gánh chịu. Thế nhưng từ đó, Tham phát hiện thêm nhiều cái chết kỳ lạ ở ngôi làng bên cạnh, mở ra sự thật về loại bùa chú bí ẩn mang tên Hoon Payon…

Đội ngũ sản xuất và diễn viên nổi tiếng

Không chỉ sở hữu một chủ đề thú vị, gây tò mò với khán giả, Hoon Payon: Bùa Hình Nhân còn có đội ngũ sáng tạo bao gồm những cái tên đình đám. Đạo diễn Mike Phontharis Chotkijsadarsopon của bộ phim chính là người đã tạo nên loạt phim kinh dị - hài hước Pee Nak (tựa Việt: Ngôi Đền Kỳ Quái) đình đám, với doanh thu ấn tượng tại phòng vé.

Chia sẻ về tác phẩm mới Hoon Payon, đạo diễn Mike chia sẻ: “Đây là một bộ phim thực sự “nghiêm túc”, và tất cả các nhân vật trong phim đều… nghiêm túc. Nếu phải nói đến một yếu tố hài hước… hãy cứ cho là sự đáng yêu của các nhà sư mới bắt đầu tu luyện đi. Tôi thêm vào những yếu tố đó để phim không quá nặng nề. Bộ phim này sẽ mang đến sự kinh dị, những truyền thuyết bí ẩn, đức tin. Dù hài hước vốn là thế mạnh của tôi, nhưng với bộ phim lần này, tôi muốn nó thực sự là một tác phẩm kinh dị đáng sợ, khiến khán giả lạnh gáy.” Khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng, Hoon Payon sẽ là một phim kinh dị thực sự ám ảnh. Thậm chí tại quê nhà Thái Lan, bộ phim đã bị chính các nhà kiểm duyệt yêu cầu cắt bỏ một số cảnh trước khi được ra rạp.

Bên cạnh đó, Hoon Payon cũng có dàn diễn viên bao gồm những cái tên được yêu thích. Phuwin Tangsakyuen - nam diễn viên trẻ rất được khán giả yêu mến thông qua các bộ phim Fish Upon the Sky hay Never Let Me Go sẽ thủ vai chính Tham của Hoon Payon: Bùa Hình Nhân. Với ngoại hình sáng cùng diễn xuất ổn định, Phuwin hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng với khán giả khi chinh phục màn ảnh rộng. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn “trai đẹp” Thái Lan như Up Poompat, Nick Kunatip Panpradab…

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố, Hoon Payon: Bùa Hình Nhân đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả Việt, hứa hẹn trở thành tác phẩm ăn khách tại phòng vé khi chính thức ra rạp. Với nội dung độc đáo về loại bùa ngải bí ẩn đến từ xứ Chùa Vàng cùng ê kíp đã có nhiều kinh nghiệm với dòng phim kinh dị, Hoon Payon: Bùa Hình Nhân sẽ là “nỗi ám ảnh” mới khiến khán giả yêu thích thể loại kinh dị không thể bỏ qua trong tháng 6 tới đây.

HOON PAYON - tựa Việt: HOON PAYON: BÙA HÌNH NHÂN - đang chiếu tại rạp.