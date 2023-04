"Sôi máu" vì kết thúc của phim kinh dị hot nhất hiện tại: Toàn bộ chính diện "bay màu", cố chấp lồng ghép thông điệp

Duty after school (Học kỳ sinh tử) hiện đang là chủ đề cực "nóng" trên mạng xã hội sau khi tung ra trọn bộ phần 2 với cái kết không thể đau đớn hơn. Sau cuộc chiến đấu ngoan cường của cả lớp, thứ giết chết họ không phải quái vật mà lại là Yeong Soo (Ahn Do Kyu). Cậu đã cầm súng và giết chết gần hết cả lớp.

Lý do cho hành động vô nhân tính này xuất phát từ nụ hôn bệnh hoạn mà Yeong Soo dành cho So Yeon (Shin Soo Hyun). Đó là khi So Yeon ngất, Yeong Soo đã lén hôn cô, Kwon Il Ha vô tình phát hiện ra nên đã bị Yeong Soo giết rồi phi tang xác. Dù đã che giấu được hành vi bệnh hoạn, tàn ác nhưng Yeong Soo vẫn thấp thỏm không yên dẫn tới việc cậu xả súng giết chết cả lớp. Sau cùng, Yeong Soo bị Ae Seol bắn chết và là lớp 3/2 chỉ còn duy nhất 3 người sống sót.

Cả lớp chỉ còn duy nhất 3 người sống sót

Cậu học sinh với giao diện hiền lành này lại là người giết chết cả lớp (Ảnh: Tving)

Kết thúc chóng vánh này chỉ diễn ra chỉ trong khoảng hơn 30 phút của tập cuối khiến khán giả tự hỏi biên kịch thực sự muốn thể hiện điều gì? Lý giải cho hành động của Yeong Soo, biên kịch dường như muốn cài cắm thông điệp về giàu nghèo, giai cấp, rằng Yeong Soo luôn ám ảnh việc bị mọi người khinh thường, muốn khẳng định giá trị bản thân.

Dĩ nhiên thực tế Yeong Soo có bị cô lập, coi thường cũng bởi bản chất hèn mọn, xấu xa chứ không phải bởi xuất thân của anh ta. Sau tất cả, những người còn sống (mà đại diện là Kim Chi Yeol) trở lại cuộc sống bình thường nhưng lại chẳng thể sống như bình thường nữa. Thậm chí cậu còn từ bỏ kỳ thi đại học ngay tại phòng thi, dù trước đó cậu từng chấp nhận nguy hiểm để có thêm vài điểm cộng.

Người lớn phản đối chuyện cộng điểm còn Kim Chi Yeol cũng chẳng thể hoàn thành kỳ thi đại học (Ảnh: Tving)

Cái kết chóng vánh vô cùng phi logic, khi mà Yeong Soo lại có thể một tay xử hết tất cả những người mạnh nhất sau cuộc chiến. Khán giả cho rằng Duty After School là kiểu phim sinh tồn, về sức mạnh tập thể nhưng biên kịch lại quá ham lồng ghép thông điệp xã hội dù nó không phù hợp và cũng chẳng cần thiết.

Bình luận của khán giả: - Xem bực cả mình, đẩy tên này quá đà. Sức mạnh và kĩ năng của cả lớp dường như về 0 để bump tên này lên - Chưa coi phim nào mà kết xà lơ như này. Cay thật - Phim đang chống quái, team work đang hay ho dưng tập cuối xoay ngoắt, lồng cái chuyện người nghèo, giai cấp, làm thông điệp nửa vời. Mệt mỏi thật sự - Kiểu đang quay tập cuối mà mẹ đạo diễn với biên kịch gọi về ăn cơm nên cho chết hết hết để về cho nhanh - Xem phim xong tự nhiên muốn trầm cảm ngang

Tổng hợp