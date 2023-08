Lý do Harry - Meghan trở mặt với nhà Beckham

Nhà Sussex và vợ chồng Beckham không còn là bạn bè.

Cuối tháng 7, một người trong cuộc giấu tên tiết lộ với The Mail on Sunday tình bạn giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex với vợ chồng Beckham đã chấm dứt. Nguyên nhân được cho là David và Beckham tức giận vì bị cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly cáo buộc làm rò rỉ bí mật đời tư của họ. Hai gia đình đã cãi nhau qua điện thoại và từ đó không còn liên hệ với nhau.

Tuy nhiên, ồn ào đằng sau việc hai cặp đôi nổi tiếng cạch mặt nhau không chỉ dừng lại ở đó. Tom Bower, nhà văn Anh từng viết nhiều cuốn sách tiểu sử về Hoàng gia và các nhân vật nổi tiếng của Anh, tuyên bố nguồn cơn sâu xa cho sự chia cắt tình bạn đến từ Meghan Markle.

Trong bài đăng trên tờ The Sun (Anh) ngày 8/5, ông Bower khẳng định Hoàng tử Harry giữ khoảng cách với David Beckham vì Meghan không muốn có sự cạnh tranh trên các phương tiện truyền thông. Người viết tiểu sử 77 tuổi cũng cho rằng cựu diễn viên Mỹ không thích tình bạn của cựu danh thủ với anh chồng, Hoàng tử William.

Ngoài ra, theo tác giả Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, Nữ công tước thất vọng vì Victoria miễn cưỡng tài trợ quần áo và phụ kiện miễn phí cho cô.

Chuyện xảy ra ở Invictus Games 2018

Từ lâu, vợ chồng Beckham được biết đến có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Hoàng gia Anh. Những năm trước khi gặp Meghan, Harry nhiều lần tương tác với David tại các sự kiện dành cho người nổi tiếng và các hoạt động xã hội khác.

Hoàng tử trẻ tuổi thích đùa giỡn với cầu thủ bóng đá nổi tiếng hàng đầu thế giới trong các nhà hàng hoặc quán rượu.

Vì David đóng góp vai trò quan trọng trong việc đưa Olympic 2012 đến với Anh, đồng thời tác động không nhỏ trong nỗ lực giành quyền đăng cai World Cup 2010 dù không thành công, việc Harry đề nghị David cùng anh tham gia Invictus Games – cuộc thi thể thao dành cho các thương, bệnh binh – là dễ hiểu.

Lời mời được Harry đưa ra trong đám cưới của anh và Meghan ở Windsor vào tháng 5/2018. Là một người yêu mến Hoàng gia Anh, David không bao giờ từ chối yêu cầu quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, vào tháng 10 cùng năm, sau khi bay 22 tiếng từ London (Anh) đến Sydney (Australia) theo yêu cầu từ Harry, người bố 4 con rơi vào tình cảnh bối rối vì được ban tổ chức tiếp đón nồng nhiệt nhưng không một lần thấy mặt hoàng tử tóc đỏ.

David liên tục đặt câu hỏi cho các lãnh đạo cốt cán của cuộc thi: “Cậu ấy ở đâu? Khi nào tôi sẽ gặp cậu ấy?”. Đáng tiếc, Harry không có kế hoạch gặp cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Anh, thậm chí không muốn đứng cùng khung hình với anh.

Theo ông Bower, lý do của việc giữ khoảng cách bất thường là Meghan. Cô không muốn bị David làm lu mờ trên các phương tiện truyền thông.

Harry từ chối gặp Beckham trong Invictus Games 2018 dù là người ngỏ lời mời cựu danh thủ.

Thái độ của Nữ công tước xứ Sussex

Hành trình đến Australia là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Meghan với tư cách Nữ công tước xứ Sussex. Tiếp xúc và gặp gỡ đám đông người cổ vũ sự kiện thể thao đã giúp Meghan củng cố niềm tin cô chính là Công nương Diana mới của Hoàng gia Anh. Sự chú ý càng đổ dồn vào ngôi sao Suits khi cô thông báo mang thai con đầu lòng.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hài hòa đó, bầu không khí u ám bao phủ bên trong chỗ ở của nhà Sussex ở Sydney. Meghan được cho là hét vào mặt nhân viên, còn ném một tách trà lên không trung. Mạng xã hội nhan nhản các bình luận ghét bỏ nhắm vào Harry và Meghan do ồn ào người đẹp sinh năm 1981 bắt nạt nhân viên ở London. Dù Meghan đã bác bỏ, công chúng dường như không hề tin tưởng cô.

“Trong tâm trạng tồi tệ, có vẻ như cô ấy không sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì tâng bốc liên quan đến Beckham và cuộc thi thể thao xuất hiện trên các phương tiện truyền thông”, ông Bower viết.

Trong khi đó, tại ngôi nhà mà gia đình Beckham thuê trong thời gian ở Sydney, David và Victoria hầu như không đề cập đến việc bị Harry ngó lơ. Dù cảm thấy hơi lạ, David không muốn tìm hiểu sâu, cũng không gọi cho Harry,

Tuy nhiên, đôi vợ chồng nổi tiếng thực sự sửng sốt trước thái độ của Meghan. Nhà Beckham luôn đối xử hào phóng với Meghan ngay trước khi cô trở thành cô dâu hoàng gia.

Theo người viết tiểu sử kỳ cựu, công chúng không biết rằng khi Meghan trở về Los Angeles từ London trước khi kết hôn, cô ở trong ngôi nhà sang trọng có 6 phòng ngủ của Beckham ở Beverly Hills. Lý do là để tránh các tay săn ảnh.

Cô được tiếp đón chu đáo, không phải trả tiền cho bất kỳ chi phí nào, mọi nhu cầu đều được nhân viên của vợ chồng Beckham đáp ứng. David và Victoria Beckham thậm chí bác bỏ mọi nghi ngờ về việc Meghan lợi dụng địa vị mới.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Meghan chuyển đến Cung điện Kensington (Anh) năm 2017, cựu thành viên Spice Girls còn nhiệt tình đưa ra lời khuyên trang điểm cho người bạn mới. Cô còn điều nhân viên giúp vị hôn thê của Harry chăm sóc da mặt và làm tóc.

Vợ chồng Beckham dự lễ cưới của Harry và Meghan nhưng không được mời ăn tiệc.

Sự giúp đỡ từ Victoria được The Sun đưa tin vài tuần sau đó. Nhạy cảm trước việc giới truyền thông soi mói quá khứ đầy sóng gió của mình, Meghan tỏ ra phẫn nộ. Cô gọi điện chất vấn vợ chồng Beckham. Ban đầu, David rất xấu hổ, nhưng sau khi nói chuyện với vợ, anh phủ nhận thông tin bị rò rỉ từ phía gia đình anh. Tuy vậy, Meghan vẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Hình ảnh trên TV về vợ chồng Beckham đến Nhà nguyện St George dự đám cưới Harry và Meghan cho thấy Victoria giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn David nhai kẹo cao su với vẻ thờ ơ. Họ không được mời đến bữa tiệc tối của đám cưới.

Chuyên gia hoàng gia đánh giá đây là sự xúc phạm gần như không thể tha thứ bởi nhiều trong số các ngôi sao Hollywood được mời không phải bạn bè của nhà Sussex. Bất chấp bị đối xử lạnh nhạt, David vẫn chấp nhận lời mời dự Invictus Games 2018. Đáng tiếc, Harry dùng sự hắt hủi để đáp trả thiện chí từ David.

Trước chuyến đi đến Sydney, mâu thuẫn mới giữa Meghan và Victoria phát sinh. Meghan muốn Victoria cung cấp miễn phí quần áo và phụ kiện xa xỉ từ thương hiệu thời trang riêng cho cô, bất chấp yêu cầu này trái với quy tắc của Cung điện.

Vài năm trước, với tư cách là diễn viên vô danh ở Canada, Meghan tạo ra trang web về phong cách sống có tên The Tig. Thành công của trang blog mang đến cho cô nhiều lợi ích, bao gồm được các thương hiệu hàng đầu như Hermes tặng sản phẩm miễn phí để đổi lấy việc quảng cáo túi xách. Dĩ nhiên, danh tiếng chưa đủ khiến Meghan gặp nhiều khó khăn khi tạo mối liên hệ với các nhà mốt cao cấp. Thế nhưng, khi trở thành thành viên hoàng gia, Meghan tự tin rằng các thương hiệu xa xỉ tìm mọi cách hợp tác với cô, trong đó có Victoria Beckham.

Tuy nhiên, Victoria không nghĩ vậy. Theo quy tắc của Hoàng gia Anh, tặng quần áo đắt tiền miễn phí không được phép. Nhà thiết kế thời trang 7X không muốn làm phiền Cung điện. Từ đó, xích mích nảy sinh giữa hai người phụ nữ.

Meghan mặc váy và túi do Victoria thiết kế.

Cuối cùng, Victoria đã thỏa hiệp trước. Dù mối quan hệ nguội lạnh sau chuyến đi Sydney, việc kinh doanh thua lỗ khiến bà mẹ 4 con nóng lòng quảng cáo trang phục của mình.

Trước Giáng sinh 2018, cô đồng ý cho Meghan mượn một chiếc áo khoác màu xanh hải quân. Nữ công tước mặc nó vào ngày Giáng sinh khi cùng Hoàng gia đến nhà thờ tại Sandringham ở Norfolk. Đáng tiếc, Victoria phải thất vọng bởi doanh số bán hàng không hề được cải thiện.

Năm 2019, Victoria sản xuất chiếc áo khoác và váy màu trắng đặt làm riêng cho Meghan, khi đó đang mang thai, để mặc trong lần xuất hiện cuối cùng ở Tu viện Westminster vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, giai đoạn đó danh tiếng của Meghan đang sụt giảm và chiến lược quảng cáo của Victoria không thành công như mong đợi. Niềm an ủi duy nhất của Victoria là chiếc túi trị giá 1.400 bảng Anh (1.783 USD) mà Meghan sử dụng “cháy hàng”, nhưng chừng ấy chưa đủ giải quyết khủng hoảng.

Những năm tiếp theo, khi gia đình Sussex đầu độc hình ảnh của chính họ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, loạt phim Netflix và cuốn hồi ký, nhà Beckham theo chủ nghĩa bảo hoàng dứt khoát xa lánh những người bạn cũ.

Suy tính của Meghan

10 tháng trước khi tan rã không vui ở Sydney, Meghan và Victoria được đánh giá là có mọi lý do để trở nên gắn bó không thể tách rời.

Cả hai đều là những phụ nữ chuyên nghiệp, năng động, đầy tham vọng và tự lập. Là tín đồ thời trang, Meghan đáng lẽ phải bị thuyết phục trước những nỗ lực táo bạo của Victoria trong việc xây dựng thương hiệu riêng và kinh doanh.

Họ cũng là hàng xóm ở Oxfordshire (Anh), đồng thời đều thuộc thế giới người nổi tiếng.

Tuy nhiên, trong khi Harry và David thỉnh thoảng gặp nhau vào cuối tuần, Meghan có những suy tính riêng. Cô cảm thấy có ít điểm chung với Victoria và không nhìn ra lợi ích của việc thiết lập quan hệ bạn bè với cặp vợ chồng được cả thế giới ngưỡng mộ.

Meghan không mấy thiện cảm với nước Anh trước khi cưới Harry. Ngay cả sau khi chuyển đến sống ở xứ sở sương mù, cô cũng không nhượng bộ để thu hẹp khoảng cách văn hóa. Tính cách tự châm biếm kiểu Anh của Victoria không có ý nghĩa đối với một phụ nữ muốn phủi sạch quá khứ của mình.

Meghan không thích có mối liên hệ với gia đình Beckham và Harry chiều lòng vợ.

Điểm khó chịu khác đối với Meghan là tình bạn của David với Hoàng tử William. Kể từ khi cùng nhau tìm cách đưa World Cup về Anh vào năm 2010, hai người đã hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Nhà Sussex không thích sự gắn kết này bởi họ luôn cảm thấy bất công về địa vị và sự giàu cho mà vợ chồng William – Kate có được.

Meghan từng tự an ủi rằng với tư cách thành viên tương lai của Hoàng gia Anh, cô sẽ vượt trội hơn Victoria. Nhưng trong thế giới của những người nổi tiếng chỉ quan tâm đến tiền bạc, phong cách sống và sự phô trương, nhà Beckham có nhiều thứ hơn - máy bay riêng, lời mời đi chơi du thuyền và tiền bạc.

Ông Bower đánh giá việc Meghan bỏ qua gia đình Beckham là thiếu tầm nhìn. Sức ảnh hưởng của Thương hiệu Beckham chưa bao giờ bị giảm sút trong hơn 20 năm qua. Gia đình xứ Wales là những người được hưởng lợi từ người bạn lâu năm này.

Vào tháng 12/2022, David Beckham cất công bay từ Qatar đến Boston (Mỹ) để cùng William và Kate ăn mừng Lễ trao giải Earthshot Prize.

Đúng ngày hôm đó, Harry và Meghan tham dự Gala trao giải Ripple of Hope của tổ chức Nhân quyền Robert F. Kennedy ở New York. Họ lên kế hoạch cho lịch trình này suốt nhiều tháng với hy vọng được công chúng quan tâm hơn đến hoạt động từ thiện của họ.

Trước sự thất vọng của họ, trên các phương tiện truyền thông Mỹ và thế giới, nụ hôn của David lên má Kate làm lu mờ kế hoạch chu toàn của gia đình Sussex. Dĩ nhiên, sự tỏa sáng của Công nương Kate cũng là yếu tố quan trọng khiến Meghan trở nên nhạt nhòa.

“Meghan sẽ làm tốt hơn nếu cô ấy bắt chước Victoria thay vì đẩy cô ấy ra xa”, nhà văn Anh tuyên bố.

David và Công nương Kate có nụ hôn má chào hỏi gây sốt truyền thông quốc tế cuối năm 2022.