Lý do Hà Nội giành 3 giải điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Năm nay, Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại các hạng mục: top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (vị trí thứ 2), top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (vị trí thứ 7) và hạng mục đặc biệt top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tripadvisor (vị trí thứ 14).

Thủ đô Hà Nội là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp cổ kính và hơi thở hiện đại, trường tồn cùng thời gian, lưu giữ trọn vẹn vẻ hoài cổ của khu phố cổ, những di tích và công trình kiến trúc lịch sử, đồng thời đón nhận sự phát triển không ngừng của một đô thị đầy năng động, hiện đại.

Ảnh minh họa

“Trải qua bao thăng trầm của thời gian, mang theo nhiều tên gọi khác nhau, Thủ đô ngàn năm văn hiến chưa bao giờ lãng quên lịch sử hào hùng của mình. Những địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng rõ nét cho điều đó”, Tripadvisor nhận định.

Tripadvisor chia sẻ thêm, không chỉ nổi tiếng bởi những giá trị văn hóa - lịch sử quý báu, Hà Nội còn thu hút du khách bốn phương với những hồ nước thơ mộng, công viên xanh mát, những con đường rợp bóng cây, cùng với hàng trăm ngôi đền, chùa cổ kính. Tất cả tạo nên một Hà Nội đa sắc màu, góp phần làm tăng thêm sức hút cho thành phố xinh đẹp này.

Travelers’ Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor nhằm tôn vinh mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những đơn vị, điểm đến nhận được nhiều ý kiến tích cực và đánh giá cao nhất bởi cộng đồng trong thời gian 12 tháng. Tripadvisor cho biết, chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best.