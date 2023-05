Lý do đằng sau việc người bán hàng dùng khăn để lau thịt

Làm nội trợ trong gia đình, hẳn chị em sẽ luôn thấy cảnh tượng này ở những cửa hàng bán thịt: người bán hàng thường xuyên dùng khăn lau từng miếng thịt. Nhiều người trong số chúng ta hẳn cũng có băn khoăn, không hiểu sao người bán hàng phải tỉ mẩn dùng khăn lau thịt như vậy. Nhiều người cho rằng hành động này giúp thịt sạch sẽ, nhìn miếng thịt hấp dẫn hơn, thu hút người mua hơn. Tuy nhiên, sự thật về hành động dùng khăn lau thịt có thể bạn không biết.

Ảnh minh họa

Lý do người bán hàng dùng khăn lau thịt

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), dùng khăn lau thịt là hành động của người bán hàng ở hầu hết các chợ ốc. Khi bày biện cả phản thịt lớn như thế, muốn hấp dẫn người mua, người bán đã dùng khăn lau thịt. Hành động này xuất phát từ 2 lý do chính.

Một là, dùng khăn lau thịt giúp thấm máu thừa từ miếng thịt. Chúng ta đều biết rằng, khi mới mổ lợn xong, máu thừa đọng lại trên bề mặt các miếng thịt.

Nếu không lau sạch, chúng sẽ khô lại, miếng thịt trông sẽ loang lổ, xấu xí. Nhìn những miếng thịt như thế tất nhiên không hấp dẫn người mua.

Thế nên, người bán hàng sẽ chuẩn bị một chiếc khăn để thỉnh thoảng lau nhẹ bề mặt miếng thịt, loại bỏ phần máu thừa, giúp miếng thịt tươi ngon, hấp dẫn hơn.

Hai là, dùng khăn lau thịt giúp thấm nước. Bởi vì khách hàng sẽ luôn muốn mua được những miếng thịt tươi ngon, căng ẩm nên nhiều người bán có thể phun chút nước vào miếng thịt. Điều này giúp thịt giữ được độ tươi ngon, bắt mắt.

Chưa kể, nhiều chủ cửa hàng có hành vi gian lận thương mại sẽ bơm nước vào thịt để tăng trọng lượng, kiếm thêm lãi. Khi phun hoặc bơm nước vào thì chuyện rỉ nước sau đó rất khó tránh. Nếu để nguyên miếng thịt như vậy đem bán cho khách thì sẽ bị phát hiện dễ dàng. Lúc này, người bán thỉnh thoàng dùng khăn lau thịt sẽ thấm được phần nước chảy ra. Miếng thịt sẽ luôn khô ráo, tươi ngon, hấp dẫn hơn.

Dùng khăn lau thịt ở những hàng bán thịt thủ công được khuyên dùng nhưng cần đúng cách

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, việc dùng khăn lau thịt giúp miếng thịt tươi ngon hơn. Do đó, việc làm này được khuyến khích. Tuy nhiên, nó cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi người bán hàng nên có vài khăn lau thịt để dùng trong một buổi bán. Sau mỗi buổi dùng xong nên bỏ đi để thay khăn mới. Hoặc nếu dùng lại thì cần phải giặt sạch, phơi khô cho những lần sử dụng tiếp theo. Có như vậy, những miếng thịt mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mẹo chọn thịt lợn tươi ngon bất cứ ai đi chợ cũng nên nắm rõ

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, dùng khăn lau thịt tốt đến cỡ nào nhưng chỉ cần nắm rõ những mẹo chọn thịt lợn sau, chị em sẽ không phải lo mua phải thịt ôi ươn, mất vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Màu sắc: Thịt lợn sạch có màu hồng tươi, khi ấn tay vào miếng thịt sẽ thấy ấm và không rỉ nước. Thịt lợn đã tiêm thuốc để bơm nước thì thịt không còn màu hồng, màu nhạt hơn, khi ấn tay vào miếng thịt thì cảm thấy lạnh và nước rỉ ra ngoài.

- Độ săn chắc: Thịt lợn tươi ngon khi sờ vào thớ thịt có cảm giác đàn hồi, màng bên ngoài khô và dính. Trong khi đó, lợn đã bị tiêm thuốc, miếng thịt thường nhão, không có sự đàn hồi.

- Khi chế biến: Thịt lợn ngon khi chế biến sẽ săn lại, khi tẩm ướp gia vị thịt khô ráo, không ra nước. Thịt đã bị tiêm thuốc thì khi nấu, miếng thịt quắt lại, ra nhiều nước, ăn không ngon, mất đi hương vị đặc trưng và mau bị ôi thiu.

- Xem lớp mỡ bên dưới da miếng thịt, nếu lớp mỡ mỏng và lỏng lẻo nên tránh: Thông thường lợn siêu nạc được ăn hóa chất nên lớp mỡ mỏng hẳn đi, có khi dày chưa đến 1cm, trong khi lớp mỡ của thịt lợn bình thường khoảng 1,5-2cm.

- Thịt lợn có chứa các chất ractopamine và clenbuterol thường có màu đỏ tươi khác thường, sáng và bóng. Không nên mua.

- Thái miếng thịt ra từng đoạn dày bằng 2-3 ngón tay, nếu thấy thịt mềm, không đứng thẳng được trên bàn rất có thể thịt đã nhiễm chất tăng trọng.

- Quan sát xem chỗ liên kết giữa phần nạc và mỡ, nếu thấy tách rời rõ rệt, đồng thời có nước dịch màu vàng rỉ ra, chắc chắn đó là thịt siêu nạc.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyên, ngoài việc quan sát nhận biết, chị em nên mua thịt ở những cơ sở uy tín, có đóng dấu kiểm dịch rõ ràng của cơ quan chức năng. Tuyệt đối tránh mua ở những hàng quán vỉa hè, không rõ nguồn gốc.