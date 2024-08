Lý do bánh Trung thu Bảo Phương vắng khách hơn trước

Nói tới những thương hiệu bánh Trung thu "nổi đình nổi đám" ở Hà Nội, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Bảo Phương - một thương hiệu bánh Trung thu truyền thống đã tồn tại rất nhiều năm ở mảnh đất Hà thành. Dù cho sau này, có thêm nhiều thương hiệu cạnh tranh với hàng loại mẫu mã đa dạng, hương vị bánh Trung thu phong phú hơn nhưng Bảo Phương vẫn chiếm một vị trí khó thay thế trong lòng các khách hàng.

Liên tục tới tận mùa Trung thu năm 2022, cứ cận kề Rằm tháng 8 là người ta lại bắt gặp khung cảnh khách xếp hàng dài để mua bánh của thương hiệu này từ trước cả tháng trời. Ấy vậy mà 2 năm trở lại đây, bánh Trung thu Bảo Phương bỗng vắng khách lạ thường khiến ai cũng thắc mắc lý do.

Mùa Trung thu năm 2022, khách tới mua bánh Trung thu Bảo Phương phải xếp hàng dài (Ảnh: Quý Nguyễn)

Khung cảnh khách tới mua lác đác trong mùa Trung thu năm nay

Cơ sở 2 cũng không ngoại lệ, dù có một vài thời điểm khách tới khá đông nhưng không phải xếp hàng như các năm trước

Ghi nhận vào những ngày gần đây, trước thời điểm Tết Trung thu khoảng 3 tuần, lượng khách ra vào 2 cơ sở của bánh Trung thu Bảo Phương đều không quá đông. Tuy lượng khách đều nhưng không còn cảnh phải canh giờ đi mua hay xếp hàng chờ "dài cổ" như vài năm trước. Dù chủ hàng đã chuẩn bị sẵn thông báo dán trước cửa để khách hàng chấp hành việc xếp hàng chỉn chu nhưng có vẻ như chuyện này rất hiếm khi xảy ra trong 2 mùa Trung thu gần đây.

Trước cửa hàng có dán thông báo quy định về việc xếp hàng nhưng khách cũng không quá đông

Nói về nguyên nhân của sự vắng khách này, một số người cho rằng ngày càng có nhiều loại bánh Trung thu mới hơn nên khách hàng cũng có những lựa chọn đa dạng hơn. Nhất là trong thời kỳ mua bán qua mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, các phiên livestream đang phát triển mạnh như hiện nay thì nhiều khách hàng lại ưa chuộng hơn vì sự tiện dụng, vừa không cần đi mua, được ship tận nơi mà còn có nhiều lựa chọn đa dạng. Có thể kể đến như mùa Trung thu năm nay, bánh Trung thu nhân mochi dẻo trở nên hot hơn hẳn và được nhiều người săn lùng, hay có những người lại thích chọn kiểu bánh nhân trứng chảy...

Bên cạnh đó, có nhiều người thích "đu trend" tự làm bánh Trung thu tại nhà, điển hình như năm nay có trào lưu làm bánh Trung thu trong veo (trong suốt). Điều này cũng phần nào khiến cho việc mua các sản phẩm bánh Trung thu truyền thống khôgn hút khách nhiều như trước.

Minh Trang, một bạn trẻ GenZ có chia sẻ: "Nhà em cũng hay ăn bánh Trung thu Bảo Phương do ông bà với bố mẹ thích, nhưng năm nay chỉ mua 1 hộp 4 chiếc thôi. Vì em đã thử tự làm bánh theo trend trên mạng nên không mua nhiều như trước nữa".

Có nhiều lý do khiến bánh Trung thu Bảo Phương vắng khách hơn

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu mua bánh Trung thu không còn như trước do mọi người cần cân đối chi tiêu, chỉ mua vừa đủ với nhu cầu. Dự đoán về lý do bánh Trung thu Bảo Phương vắng khách, chị Hà Lê (29 tuổi, Hà Nội), một người từng mua bánh ở cơ sở 1 Bảo Phương nhiều lần chia sẻ: "Mình nghĩ là do tình hình chung thôi, bởi mình thấy các thương hiệu bánh Trung thu khác cũng vắng khách hơn đôi chút. Có thể do vài năm gần đây, tình hình kinh tế không còn như trước nên mọi người cân đối chi tiêu hơn, mình nghĩ vậy. Như gia đình mình bây giờ cũng không mua nhiều như trước nữa vì đã được công ty 2 vợ chồng tặng rồi, nên không có nhu cầu mua thêm".

(Ảnh minh hoạ)

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng bánh Trung thu Bảo Phương vẫn chiếm một vị trí đặc biệt với nhiều người dân ở Hà Nội. Một vài ý kiến cho rằng, nếu thương hiệu này mở bán trên sàn thương mại điện tử, rất có thể lượng khách mua online sẽ rất đông bởi hiện nay mọi người ưa chuộng hình thức này hơn.