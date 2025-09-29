Lụy suốt đời 6 thiết kế nhà Nhật, thật lòng muốn copy hết!

Càng tìm hiểu về nhà ở Nhật sẽ càng thấy họ quá giỏi trong việc nắm bắt nhu cầu sinh hoạt. Dù chỉ ở trong căn hộ nhỏ hay ngôi nhà phố bình thường, từng chi tiết thiết kế đều hướng đến sự tiện lợi, sạch sẽ và thoải mái nhất cho gia chủ.

Điển hình như 6 thiết kế đặc biệt thông minh dưới đây, đảm bảo ai trải nghiệm rồi chỉ muốn mang về áp dụng ngay trong nhà mình.

1. Lối vào thông minh nhờ khoảng trũng

Ở Nhật, gần như nhà nào cũng có một khoảng lối vào thấp hơn nền nhà từ 5 - 10cm. Nghe thì nhỏ nhặt, nhưng hiệu quả cực kỳ lớn. Đây vừa là ranh giới tự nhiên giữa ngoài và trong, vừa giữ bụi bẩn không theo chân vào nhà.

Đây còn là nơi để tạm gác túi đồ, bưu kiện vừa nhận về mà chưa kịp sắp xếp. Cảm giác bước qua một bậc nhỏ để chính thức vào nhà cũng tạo nên sự gọn gàng, có trật tự hơn cả.

2. Kho "bí mật" dưới sàn

Kho "bí mật" dưới sàn là một trong những thiết kế gây bất ngờ nhất. Người Nhật khéo léo tận dụng khoảng trống này để giấu những hộc chứa đồ có thể mở ra nhờ bản lề hoặc hệ thống khí nén.

Đây là nơi hoàn hảo để cất vali, đồ điện gia dụng theo mùa hay những món ít dùng đến. Nhờ vậy, không gian sống luôn gọn gàng, thoáng mắt. Thêm điểm cộng nữa là hộc sàn còn được xử lý chống ẩm, chống bụi, giúp đồ đạc được bảo quản tốt hơn.

3. Giá thoát nước bồn rửa

Ở nhiều gia đình Việt, bát đĩa thường được úp vào giỏ nhựa sau khi rửa. Nhưng trong các căn bếp Nhật, khu vực này đã được tính toán khéo léo hơn rất nhiều. Ngay bên cạnh bồn rửa, họ thiết kế sẵn một giá thoát nước âm vừa khít với mặt bàn. Sau khi rửa xong, chén đĩa chỉ cần đặt lên, nước sẽ tự chảy ngược về bồn mà không bị đọng lại. Nhờ vậy, mặt bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.

4. Hệ thống phân tách khô và ướt phòng tắm

Ở Nhật, phòng tắm thường được thiết kế theo nguyên tắc tách biệt rõ ràng giữa các khu vực: rửa mặt, tắm, giặt và toilet. Cách bố trí này không chỉ đảm bảo sự sạch sẽ mà còn cho phép nhiều người sử dụng cùng lúc mà không phải chờ đợi. Bên cạnh đó, hệ thống hút ẩm mạnh mẽ giúp không gian luôn khô ráo, hạn chế nấm mốc và giảm đáng kể công việc dọn dẹp.

5. Tủ bếp kéo xuống

Trong nhiều gia đình Nhật, những chiếc tủ bếp treo cao được tích hợp hệ thống kệ có thể kéo xuống dễ dàng. Nhờ vậy, việc lấy gia vị, chén bát hay đồ khô không còn là trở ngại, nhất là với người có chiều cao khiêm tốn. Thiết kế này không chỉ tận dụng tối đa không gian lưu trữ mà còn đảm bảo an toàn, giúp căn bếp trông gọn gàng và hiện đại hơn.

6. Nhà vệ sinh thông minh

Bồn cầu thông minh gần như đã trở thành tiêu chuẩn trong các gia đình Nhật. Với những tính năng như sưởi ấm, rửa bằng nước ấm, khử mùi và sấy khô, thiết kế này mang lại sự tiện nghi và vệ sinh vượt trội. Một khi đã quen sử dụng, khó có thể quay lại loại bồn cầu truyền thống. Ngoài sự thoải mái, nhiều mẫu còn tích hợp công nghệ tiết kiệm nước và điện, góp phần thân thiện với môi trường.

Nguồn: Toutiao