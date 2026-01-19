Lương Thế Thành để lộ số tiền thưởng nóng sau khi chiến thắng tại Running Man Việt

Tập mới nhất của Running Man Vietnam đang nhận về nhiều lời khen vì độ gay cấn, bất ngờ và vô cùng giải trí. Cuộc đối đầu giữa phe con người và phe linh hồn liên tục có những cú "twist" khiến khán giả không thể rời mắt. Dàn khách mời gồm Pháo, 52Hz và Lương Thế Thành cũng được đánh giá là vô cùng chịu chơi, lăn xả hết mình. Trong số 3 khách mời, Pháo và 52Hz thuộc phe linh hồn nhưng lại sớm bị phát hiện sơ hở và lần lượt bị loại. Trái ngược hoàn toàn, Lương Thế Thành lại trở thành nhân tố khiến khán giả thích thú nhất tập khi thể hiện phong độ chơi game quá đỉnh, từ thể lực đến tư duy chiến thuật.

Ở các thử thách vận động, Lương Thế Thành dễ dành vượt qua khiến dàn cast kinh ngạc. Đáng chú ý, anh còn giành chiến thắng cá nhân ở một thử thách. Dù lần đầu tham gia show thực tế nhưng nam diễn viên còn chứng minh mình không hề "non tay" ở những phần cần suy luận.

Lương Thế Thành được khán giả bình chọn là khách mời top 1 từ đầu mùa đến nay (ảnh: Threads)

Trong màn xé bảng tên, Lương Thế Thành thực sự bùng nổ. Anh nhanh chóng tìm ra loạt thư chứa các hint xịn, từ đó phán đoán chính xác danh tính những người đang có thân phận linh hồn. Khoảnh khắc Lương Thế Thành thẳng tay xé bảng tên 52Hz khiến cả dàn cast lẫn khán giả ngỡ ngàng. Đoạn clip này sau khi lên sóng nhanh chóng hút về hàng triệu lượt xem, được netizen chia sẻ rầm rộ.

Nhiều ý kiến nhận xét, Lương Thế Thành chính là khách mời chơi game tốt nhất từ đầu mùa đến nay, anh không bị động, biết quan sát, suy luận nhanh và ra quyết định dứt khoát. Hình ảnh này hoàn toàn khác với vẻ hiền lành quen thuộc của anh trên phim truyền hình, khiến khán giả càng thêm bất ngờ. Nhờ vào sự thông minh và quyết đoán của Lương Thế Thành nên pha con người đã chiến thắng chung cuộc.

Màn xé bảng tên viral khắp MXH của Lương Thế Thành (ảnh: Running Man Việt)

Lương Thế Thành tìm ra được loạt hint để biết được thân phận của Pháo (ảnh: Running Man Việt)

Anh là người đầu tiên "giải mã" được các hint chương trình đưa ra (ảnh: FBNV)

Trấn Thành cũng bất ngờ vì khả năng và sự quyết đoán của Lương Thế Thành (ảnh: FBNV)

Khi thấy chồng thể hiện trong chương trình, Thuý Diễm cho biết cô vô cùng tự hào. Sau đó, Lương Thế Thành còn hào hứng khoe được vợ thưởng nóng 10 triệu đồng. Nam diễn viên dí dỏm chia sẻ: “Tui khẩn thiết các game show như Running Man nên mời tui chơi nhiều vô nha, vì chơi thắng là tui được vợ ‘ting ting’, tui vui và hạnh phúc lắm. Cám ơn tình thương của các bạn dành cho Thành, xin cám ơn Running Man và dàn cast dễ thương đã hỗ trợ Thành lúc tham gia. Nếu có cơ hội tham gia game show tiếp, Thành hứa sẽ chơi hết ga hết số".

Nam diễn viên được vợ thưởng nóng 10 triệu vì chơi game quá hay (ảnh: FBNV)

Màn thể hiện bùng nổ của Lương Thế Thành không chỉ giúp tập phát sóng trở nên kịch tính và cuốn hút hơn, mà còn để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả theo cách rất riêng. Từ một khách mời tưởng chừng an toàn, ít được kỳ vọng tạo đột phá, Lương Thế Thành bất ngờ lật ngược tình thế. Sự linh hoạt trong vận động, khả năng suy luận nhanh nhạy cùng những pha xử lý dứt khoát đã giúp anh liên tục chiếm spotlight. Không quá lời khi nhiều netizen gọi tên Lương Thế Thành là khách mời ổn nhất, mong anh trở thành cast chính hoặc trở lại làm khách mời trong những mùa sau.