Mới đây, dàn cast của Gia đình Haha đã trở lại Bản Liền - điểm xuất phát của chương trình để ghi hình chặng đặc biệt. Với nhiều khán giả, Bản Liền không chỉ là nơi mở đầu hành trình mà còn là chặng ký ức khiến người xem vô cùng "lụy". Vì vậy, việc dàn cast quay lại nơi này vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong chặng trở lại, chương trình tiếp tục ghi hình tại gia đình chị Vàng Thị Thông và anh Hà, những nhân vật đã để lại nhiều cảm xúc từ tập đầu tiên.

Trong tập phát sóng tối 18/1, xuất hiện chi tiết khiến khán giả lặng đi vì quá xúc động. Theo đó, ở 30 giây cuối tập, chương trình dành trọn để tưởng nhớ bố chồng của chị Vàng Thị Thông. Ở thời điểm ghi hình tập 1, ông đang bệnh nặng nhưng vẫn xuất hiện trong một vài khung hình. Đáng nhớ nhất là cảnh Jun Phạm đưa ông ra xe nhập viện khi cơn đau bất ngờ tái phát. Đến lần dàn cast trở lại Bản Liền, ông đã không còn nữa.

Gia đình Haha dành thời lượng cuối chương trình để tưởng nhớ bố chồng của chị Vàng Thị Thông (Clip: Gia đình Haha)

Khoảnh khắc những hình ảnh cũ của ông hiện lên, kết hợp cùng ca khúc Sau lưng bố do Jun Phạm thể hiện, đã khiến không ít khán giả nghẹn ngào. Nhiều người thừa nhận không dám xem hết bởi quá cảm xúc. Không cần lời dẫn dài dòng, chỉ clip ngắn nhưng đủ để người xem cảm nhận rõ sự mất mát, cũng như tình cảm mà chương trình dành cho những con người đã đồng hành cùng mình.

Những khoảnh khắc ông từng xuất hiện trong tập 1 sẽ mãi là ký ức đẹp đối với khán giả và gia đình (ảnh: Gia đình Haha)

Trước đó, khi chị Vàng Thị Thông thông báo tang sự, các thành viên trong Gia đình Haha như Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic đã chia buồn. Đại diện Gia đình Haha cũng chai sẻ: "Chúng em gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh chị và gia đình mình. Thương gia đình mình nhiều ạ". Ngoài ra, những nhân vật chủ nhà ở những chặng khác của Gia đình Haha cũng chia buồn với gia chị Thông và anh Hà.

Không khai thác bi kịch, không bi lụy hóa cảm xúc, chương trình chọn cách tưởng nhớ nhẹ nhàng, tử tế và đầy trân trọng. Và chính điều đó tiếp tục khẳng định tinh thần nhân văn, tích cực – thứ mà Gia đình Haha luôn âm thầm lan tỏa suốt hành trình của mình.