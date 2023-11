Lương Mỹ Kỳ: Tôi đã xin lỗi chị Hương Giang, chị nhắn nhủ tôi một câu…

Từng là một "hiện tượng mạng", cuộc sống Lương Mỹ Kỳ đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành Á quân 1 Đại sứ hoàn mỹ 2020. Và giờ đây, may mắn lại mỉm cười với Lương Mỹ Kỳ khi cô lại trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Miss Fabulous International 2023.

Trong buổi chia sẻ với chúng tôi, Lương Mỹ Kỳ thừa nhận về lời đồn bị ép từ bỏ quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen cũng như chia sẻ về mối quan hệ "sóng gió" với Hương Giang. Ngoài ra, Lương Mỹ Kỳ còn tiết lộ câu chuyện phải cầm cố, bán vàng để chuẩn bị cho hành trình thi nhan sắc sắp tới.

Lương Mỹ Kỳ chia sẻ về mối quan hệ với Hương Giang

Chào Lương Mỹ Kỳ, cuộc sống của bạn có gì thay đổi sau 3 năm thành Á quân ở Đại sứ hoàn mỹ?

Danh hiệu từ Đại sứ hoàn mỹ đã đánh dấu cột mốc, chặng đường tôi cố gắng trong nghề: từ một hiện tượng mạng Lương Trung Kiên nổi lên trong gameshow truyền hình đã lấn sân sang được lĩnh vực beauty queen và thành Á quân 1 Lương Mỹ Kỳ. Có thể nói, đó là sự thay đổi lớn nhất của tôi. Sau Chung kết Đại sứ hoàn mỹ, 2 tuần sau đó đã xảy ra dịch Covid-19 nên thú thật tôi không có nhiều cơ hội cũng như hợp đồng quảng cáo, chỉ ở quê sống cùng với bố mẹ.

Từng gắn với hình ảnh "thánh loto" trong mắt netizen, Lương Mỹ Kỳ giờ đây đã “lột xác” hoàn toàn. Qua các clip Lương Mỹ Kỳ đăng tải gần đây dường như bạn còn làm mentor mở lớp dạy catwalk nữa?

Khoảng thời gian vừa rồi, tôi có làm mentor cho một chị thi Hoa hậu doanh nhân ở Dubai. Cũng trộm vía, chị đó đạt danh hiệu Hoa hậu.

Nhớ có thời điểm Lương Mỹ Kỳ thừa nhận phải bán 1 chỉ vàng đi thi Thách thức danh hài, giờ kinh tế của bạn đã ổn định hơn?

Mỗi lần tham gia cuộc thi gì, tôi đều bán vàng hoặc cầm vàng. Ngày xưa thi Thách thức danh hài hay học catwalk cô Võ Hoàng Yến tôi cũng bán vàng luôn. Lần này đi thi Miss Fabulous International cũng không ngoại lệ.

Thu nhập hiện tại của tôi cũng khá ổn định. Ngoài công việc nghệ thuật, tôi cũng có kinh doanh riêng về thẩm mỹ, dịch vụ chuyển giới tại Thái Lan cho các bạn trong cộng đồng… Trong năm nay, tôi có 2 ước mơ rất lớn. Đầu tiên phải thành một người phụ nữ hoàn chỉnh, còn giấc mơ thứ 2 là có thể đứng tại sân khấu nhan sắc quốc tế. Bấy nhiêu thôi cộng chi phí lại đã thấy tốn kém.

Với ước mơ đầu tiên, được biết Lương Mỹ Kỳ vừa qua đã thực hiện một cuộc đại phẫu. Hành trình này có gian nan như những cuộc phẫu thuật trước đó không?

Tôi có phẫu thuật thông ruột bằng phương pháp nội soi vô cùng tân tiến tại 1 trong 2 bệnh viện rất lớn tại Thái Lan, an toàn và uy tín. Cuộc đại phẫu lần này giúp tôi hoàn thành bộ phận cuối cùng trên cơ thể để trở thành phụ nữ thực sự. Mọi thứ đã xong từ 5 - 6 tháng trước, tình hình sức khỏe của tôi cũng đang trồi sụt, tùy theo mức độ công việc nhưng tôi vẫn phải luôn cố gắng vì là trụ cột gia đình.

Trong chuyến hành trình này tại Thái Lan, tôi đi một mình nhưng vẫn có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc hỗ trợ, gia đình và người thân gọi điện mỗi ngày. Chi phí thì phải nói là rất cao. Đó là số tiền tôi dành dụm để đi thi Miss International Queen nhưng sau cùng mất suất nên dùng luôn khoản này để chỉnh trang cho bản thân mình.

Từng dành cả thanh xuân để chờ đợi được đại diện Việt Nam thi Miss International Queen nhưng sau cùng lại mất suất. Cảm xúc bạn lúc đó ra sao?

Khi có thông tin không còn được đại diện cho Việt Nam thi Miss International Queen nữa, bản thân tôi rất buồn và tuyệt vọng về bản thân cũng như cả cuộc thi. Tôi tiếc cho sự chuẩn bị của mình, tôi đã bỏ ra kinh phí học tiếng Anh, tiếng Thái, múa lửa, còn chuẩn bị cả quốc phục nhưng cuối cùng không được thể hiện. Có lẽ do tôi thiếu may mắn, bên ban tổ chức cuộc thi thay đổi lịch trình nên tôi cũng không còn cơ hội. Nhưng tôi nghĩ biết đâu ở Miss Fabulous International lần này, may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Có nhiều tin đồn cho rằng Lương Mỹ Kỳ bị ép từ bỏ cơ hội của mình vì những ồn ào của bạn thời điểm đó. Điều này có đúng không?

Là thật. Lúc đó đêm nào tôi cũng khóc. Cứ mỗi đêm, 2 giờ sáng là tôi lại khóc, cứ như thế kéo dài 3 tháng trời. Tôi rất buồn, phải xem xét lại chính bản thân mình. Tôi thấy mình sai, không biết vì sao lại nói ra những lời như vậy. Nhưng tôi nghĩ chuyện gì đến cũng có lý do của nó. Thời điểm đó đã giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Nhiều người bàn tán nói đó không phải là quyết định riêng của Lương Mỹ Kỳ mà là do bị Hương Giang và Dược sĩ Tiến tác động. Điều này có đúng không?

Trong bất kỳ hành trình nào, đôi khi buông bỏ cũng là một lựa chọn hợp lý.

Mối quan hệ giữa bạn và chị Hương Giang sau đó dường như cũng không còn thân thiết như trước? Bạn không tham gia các hoạt động các chương trình của Hương Giang nữa.

Sau khi mất suất thi Miss International Queen, tôi không còn niềm tin nào với showbiz, cũng không máu lửa về những cuộc hành trình của mình nên quyết định tập trung vào công việc kinh doanh, kiếm tiền. Không chỉ riêng show của chị Hương Giang, tôi cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình của ai, ngoại trừ một số anh chị thân thiết.

Vậy hiện tại, mối quan hệ giữa Lương Mỹ Kỳ và Hương Giang thế nào rồi?

Tôi luôn xem chị Hương Giang như đàn chị trong nghề. Tôi là người em, một Á quân xuất phát từ cuộc thi của chị. Có thể do tôi ít gặp chị Giang hơn nên mọi người nghĩ 2 chị em cạch mặt, không còn mặn mà như trước nhưng quả thật là do thời gian qua cả 2 đều rất bận.

Nói thật, có thời điểm nào bạn cảm thấy giận Hương Giang không?

Giận thì chắc chắn sẽ có giận, về rất nhiều thứ. Đôi khi, tôi cũng có một chút giận chị Hương Giang. Nhưng tôi nghĩ chị Hương Giang có những lý do riêng và nỗi niềm riêng. Tôi tôn trọng quyết định của chị.

Câu chuyện xách váy khi đó đã ảnh hưởng nhiều đến Lương Mỹ Kỳ như thế nào? Những lời chỉ trích có khiến công việc của bạn bị ảnh hưởng?

Nhớ lại thời điểm xảy ra ồn ào, tôi cũng có mất show. Ví dụ bình thường tôi nhận lời mời 5 show thì sau chỉ còn 3 hay... 4 rưỡi. Ảnh hưởng lớn nhất từ ồn ào này là hình ảnh của tôi không còn được tốt đẹp trong mắt người khác. Những người không thích luôn soi mói, suy xét tôi.

Câu chuyện xách váy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, cuộc sống tôi, cũng khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy bản thân nên tiết chế năng lượng lại, máu chiến quá cũng không phù hợp, trầm lại một chút sẽ tốt hơn cho công việc của mình.

Lương Mỹ Kỳ chia sẻ về Miss Fabulous International

Chi phí tham dự Miss Fabulous International có tốn kém lắm không?

Khi nhận được lời mời tham gia Miss Fabulous International, tôi tiếp tục cầm và bán vàng vì chi phí độn tới mức tính không xuể nữa. Lần đầu thi quốc tế, tôi quyết định mang theo 20 người, nói vui chắc như gần bao cả máy bay. Ekip tôi có trợ lý, chuyên viên trang điểm, làm tóc, chụp ảnh. Mỗi công việc tôi đều thuê 2 người. Đó là chưa kể người thân tôi đi theo nữa, bố, mẹ, cô, dì, chú, bác mang theo băng rôn đến ủng hộ tôi.

Khi nhận cơ hội tham gia cuộc thi này, Lương Mỹ Kỳ có kết nối lại với Hương Giang hay Dược sĩ Tiến để xin những lời khuyên không? Liệu có ai định hướng hình ảnh cho bạn?

Cách đây 2 ngày, tôi có nhắn tin với chị Hương Giang. Tôi bày tỏ về sự khó khăn của 1 đại diện Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Qua đó tôi cũng gửi lời xin lỗi đến chị. Khoảng thời gian trước, đôi khi tôi còn quá trẻ con, quá khờ nên nghĩ bản thân phát ngôn như vậy sẽ nổi tiếng. Tôi cũng xin lỗi chị, sợ mình làm chị buồn lòng. Sau đó chị cũng chúc tôi: “Ráng lên em, chúc em thành công". Tôi chúc chị sức khỏe và cảm ơn chị rất nhiều.

Người luyện catwalk cho tôi lần này là cô Võ Hoàng Yến. Ngoài ra, tôi cũng gặp nhiều anh chị đi trước thuộc lĩnh vực beauty queen. Họ cho tôi lời khuyên, động viên, góp ý tích cực để tôi có thể trau dồi, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Định hướng chiến lược hình ảnh thì tôi không có, tôi nghĩ mình cứ "tay không bắt giặc" đi, tới đâu tôi chơi tới đó, hết mình. Cứ chơi đã tuổi trẻ là tôi mãn nguyện. Tôi cũng sắp già rồi. Tôi cũng muốn lấy chồng cho xong, chứ thi hoài cũng mệt (cười).

Bạn nghĩ gì khi có ý kiến nói rằng Miss Fabulous International chỉ là "cuộc thi ao làng"?

Trước giờ, tôi chỉ nghe nói về những cuộc thi tổ chức quy mô lớn hay quy mô nhỏ thôi, chứ cũng không ai nói "hoa hậu ao làng", "hoa hậu cấp xã", "hoa hậu sân vườn" gì cả. Mọi người có thể xem Miss Fabulous International những năm trước đây, xem góc quay, xem cách Chủ tịch chọn top 3 rồi sau đó hẳn đánh giá đây có phải "cuộc thi ao làng" hay không. Tôi đi thi lần này có giấy phép đàng hoàng, không phải thi chui gì cả.

Năm trước, chỉ có 9 thí sinh dự thi đến từ các quốc gia. Lương Mỹ Kỳ có nghĩ thí sinh càng ít thì cơ hội chiến thắng mình cao hơn? Bạn tự tin nhất về điểm gì ở bản thân khi tham gia cuộc thi nhan sắc lần này?

Miss Fabulous International chấp nhận cả người phụ nữ và người chuyển giới thi chung. Điều này cho thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt trong cuộc đua nhan sắc, tương tự như điều mà Miss Universe đang hướng đến. Tôi thấy mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng tôi tự tin bản thân luôn sẵn sàng với mọi thứ, trong tâm thế chuẩn bị một cách cầu toàn nhất khi đến với cuộc thi lần này.

Đại diện Việt Nam năm trước - Trần Thanh Tâm từng hứng khá nhiều chỉ trích. Bạn đã chuẩn bị những gì để né hết tranh cãi khi thi Miss Fabulous International?

Tôi không né những tranh cãi mà đối diện thẳng. Tôi tâm niệm nỗi sợ lớn nhất là chuyển giới thì mình cũng vượt qua rồi nên ngại gì cuộc thi này hay những lời chỉ trích. Tôi luôn tin vào quyết định của mình, cho dù quyết định có sai cũng không sao, tôi sẽ làm lại từ đầu.

Mục tiêu của bạn khi đến với Miss Fabulous International là gì?

Tôi rất mong có thể đem về chiếc vương miện đầu tiên của Miss Fabulous International cho Việt Nam, cũng là chiếc vương miện về chuyển giới thứ 2 sau chị Hương Giang. Tôi rất hy vọng điều đó xảy ra. Nếu không thì cũng không sao, ba mẹ đi máy bay coi tôi là tôi mãn nguyện rồi.

Chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, vốn tiếng Anh của Mỹ Kỳ đã tiến bộ đến mức nào?

Nói về kỹ năng tiếng Anh, khi người nước ngoài nói thì tôi cũng hiểu một phần cơ bản. Yếu điểm của tôi là không có quá nhiều từ vựng. Nhưng tôi nghĩ một người Việt Nam đi ra nước ngoài nói và người khác hiểu được cũng ổn rồi, không cần thiết phải khắt khe chuyện nói tiếng Anh hay như người bản xứ. Giọng nói tôi cũng là người miền Tây, không có điều kiện đến trường nhiều. Trên sân khấu, tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phiên dịch để kéo dài thời gian suy nghĩ thêm, hoặc bình tĩnh để trấn an mình lúc đó.

Bạn có lo ngại những ồn ào trong quá khứ sẽ khiến bản thân không nhận được sự ủng hộ từ netizen?

Kể từ khi công bố chuyện đi thi, tôi cũng lo lắng về ý kiến của netizen, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ đó là những lời góp ý giúp tôi hoàn thiện hơn, chấn chỉnh lại bản thân mình nhiều hơn.

Thời gian qua, không phải đại diện Việt Nam nào đi thi quốc tế cũng được ủng hộ. Điển hình như trường hợp Bùi Quỳnh Hoa vừa qua, vì những ồn ào mà bạn ấy cũng không được fan sắc đẹp Việt ủng hộ nhiệt tình như các đại diện trước. Với bạn, điều gì quan trọng nhất khi 1 người đẹp ra nước ngoài thi nhan sắc?

Tôi cũng từng là thí sinh tham gia một cuộc thi trong nước. Lúc đó tôi đã áp lực 1 rồi huống hồ chi đại diện Việt Nam thi quốc tế sẽ áp lực rất nhiều, có thể là gấp 3 - 4 hay ngàn lần. Tôi có đọc được nhiều ý kiến chưa được xác thực lắm về chị Bùi Quỳnh Hoa, tôi cũng cảm thấy rất buồn. Bất kỳ đại diện Việt Nam nào thi đấu quốc tế họ cũng luôn muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả quê nhà. Trong thời gian tới, tôi cũng mong mọi người ủng hộ cho tất cả các đại diện Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế khác.

Trên hành trình thi nhan sắc, nếu không có sự ủng hộ của khán giả, liệu bạn có từ bỏ?

Còn mấy ngày nữa thôi, tôi cũng sắp lên đường đi thi rồi. Tôi chỉ nghĩ đến ba mẹ mình mà chiến đấu, cho chính ước vọng và đam mê của cậu bé miền Tây một thân một mình xách ba lô lên Sài Gòn. Để có thể mặc chiếc áo dài như người phụ nữ thực thụ hôm nay, tôi thấy mọi thứ quá khó khăn và quá to lớn với tôi. Tôi vẫn sẽ hô vang 2 tiếng Việt Nam tại chính đấu trường nhan sắc quốc tế đó.

Cảm ơn những chia sẻ của Lương Mỹ Kỳ. Chúc bạn đạt được thành tích như kỳ vọng tại Miss Fabulous International sắp tới!