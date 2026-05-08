Lương hưu chưa đến 7 triệu/tháng: Nhiều người vẫn sống ổn, thậm chí còn tiết kiệm nhờ 3 “nên” và 3 “không nên”

Hai cuộc sống, hai lựa chọn rất khác

Trong cùng một khu nhà, có hai kiểu sống hoàn toàn trái ngược.

Một cặp vợ chồng sau nghỉ hưu nhận tổng lương hưu khoảng 16.000–17.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 56-60 triệu đồng). Họ đi du lịch nhiều nơi, ăn uống cầu kỳ, thường xuyên thay đổi môi trường sống.

Nghe thì đáng mơ ước. Nhưng thực tế, cuộc sống của họ lại không hề “nhàn”.

Người vợ chia sẻ: "Mỗi lần chuyển chỗ ở là một lần mệt: tìm nhà, làm quen môi trường, sắp xếp lại cuộc sống. Có lúc thuê nhầm chỗ, sinh hoạt rất bất tiện. Đi nhiều thì vui đấy, nhưng cơ thể lại không theo kịp."

Chưa kể, việc ăn uống thất thường khiến họ phải đi khám sức khỏe thường xuyên hơn. Di chuyển nhiều, chi tiêu nhiều – nhưng đổi lại là sự mệt mỏi kéo dài.

Ngược lại, chị gái của người kể chuyện - một người từng từ quê lên thành phố - chỉ có lương hưu khoảng 2.500 nhân dân tệ/tháng (tương đương gần 9 triệu đồng).

Mức này, nếu nhìn qua, có thể khiến nhiều người lo lắng nhưng cuộc sống của bà lại rất ổn định.

- Mỗi ngày đi chợ mua rau tươi

- Tham gia khiêu vũ ngoài trời

- Tắm nắng, gặp bạn bè, chơi mạt chược

- Ít khi dùng thuốc, trừ khi có chỉ định bác sĩ

Chi phí cố định mỗi tháng của bà chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), phần còn lại vẫn có thể để dành.

Ở tuổi 67, bà chưa từng phải nhập viện vì bệnh nặng.

Điều đáng nói: bà không hề cảm thấy thiếu thốn.

Lương hưu thấp không đồng nghĩa với chất lượng sống thấp

Nhiều người hay hiểu sai: sống tiết kiệm là sống khổ. Nhưng với người lớn tuổi, “tiết kiệm” thực chất là:

- Giảm những chi phí không cần thiết

- Giữ nhịp sống ổn định

- Tập trung vào những thứ mang lại sức khỏe và sự an yên

Không phải ăn uống qua loa, cũng không phải cắt giảm mọi nhu cầu. Mà là chọn đúng thứ đáng tiêu.

3 điều “nên làm” để sống nhẹ nhàng hơn khi nghỉ hưu

1. Ăn uống đơn giản nhưng chất lượng

Không cần nhà hàng sang trọng. Bữa cơm nhà – sạch sẽ, hợp khẩu vị – mới là thứ bền vững nhất.

Trong bối cảnh thực phẩm ngoài hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc tự nấu ăn không chỉ tiết kiệm mà còn giúp kiểm soát sức khỏe tốt hơn.

Một lợi ích ít ai để ý: nấu ăn cũng là một dạng vận động nhẹ, giúp người lớn tuổi duy trì sự linh hoạt.

2. Duy trì vận động đều đặn, không tốn tiền

Không cần phòng gym, không cần thiết bị đắt tiền.

Chỉ cần:

- Đi bộ mỗi ngày

- Khiêu vũ ngoài trời

- Ra công viên hít thở

Những hoạt động này gần như miễn phí, nhưng lại giúp cơ thể khỏe lên rõ rệt theo thời gian.

3. Biết tận hưởng thời gian một mình

Nhiều người lớn tuổi sợ cô đơn. Nhưng thực tế, ở một mình đúng cách lại là một dạng “xa xỉ tinh thần”.

Không phải chiều lòng người khác Không vướng bận các mối quan hệ phức tạp Không tiêu hao năng lượng vào những chuyện không đáng

Sự bình yên này giúp tinh thần nhẹ hơn, ngủ ngon hơn – và ít bệnh hơn.

3 điều “không nên làm” nếu muốn sống ổn với lương hưu thấp

1. Không chạy theo lối sống “bận rộn để chứng minh mình đang sống”

Đi nhiều, trải nghiệm nhiều không sai – nhưng nếu quá sức, nó sẽ trở thành gánh nặng.

2. Không tiêu tiền để lấp đầy cảm giác trống rỗng

Đây là sai lầm phổ biến, kể cả ở người trẻ.

3. Không tham gia quá nhiều hội nhóm phức tạp

Ở đâu có nhiều người, ở đó có va chạm. Càng ít áp lực xã hội, cuộc sống càng nhẹ.

Bài toán tài chính tuổi già: Không phải “có bao nhiêu” mà là “dùng thế nào”

Hai người, hai mức lương hưu khác nhau: Một bên hơn 50 triệu/tháng nhưng mệt mỏi Một bên chưa đến 9 triệu/tháng nhưng sống thoải mái

Sự khác biệt nằm ở lựa chọn. Cuộc sống tuổi già không cần quá rực rỡ. Chỉ cần đủ dùng, đủ khỏe, và đủ an tâm.

3 nguyên tắc giúp người có lương hưu 6-9 triệu vẫn sống ổn: - Giữ chi phí cố định dưới 50% thu nhập (ăn uống, điện nước, sinh hoạt) - Ưu tiên sức khỏe hơn trải nghiệm đắt đỏ - Luôn có khoản dự phòng nhỏ mỗi tháng (10–20%)



