Sống thoải mái với lương hưu 6 triệu/tháng: Tôi đã chuẩn bị tài chính từ tuổi 40

Không đợi đến khi nghỉ hưu mới nghĩ đến tiền

Cô Mai chia sẻ rằng trong suốt nhiều năm đi dạy, thu nhập không quá cao nhưng khá ổn định. Thay vì đợi đến gần tuổi nghỉ hưu mới lo lắng, cô bắt đầu lên kế hoạch tài chính từ khi bước qua tuổi 40 – giai đoạn mà nhiều người vẫn còn mải lo cho con cái, nhà cửa hoặc các khoản chi tiêu lớn.

"Tôi từng nghĩ lương giáo viên thì tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng sau này mới thấy, không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là cách mình chia tiền ngay từ đầu", cô nói.

Trong khoảng 15 năm trước khi nghỉ hưu, cô duy trì nguyên tắc đơn giản:

luôn có khoản tiết kiệm cố định hàng tháng không để toàn bộ tiền trong một tài khoản hạn chế các khoản chi tiêu mang tính cảm xúc ưu tiên những khoản giúp giảm chi phí về lâu dài

Nhờ vậy, khi nghỉ hưu, cô không rơi vào cảm giác hụt hẫng tài chính như nhiều người khác.

Chi tiêu 6 triệu/tháng vẫn đủ sống thoải mái

Hiện tại, tổng chi tiêu mỗi tháng của cô Mai dao động quanh mức 5,5–6 triệu đồng. Con số này không quá dư dả nhưng đủ để duy trì cuộc sống ổn định, không áp lực.

Bảng chi tiêu tham khảo

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ăn uống 2.200.000 Điện, nước, internet 700.000 Thuốc men, chăm sóc sức khỏe 800.000 Sinh hoạt cá nhân 900.000 Đi lại, cà phê, giao lưu 600.000 Dự phòng nhỏ 500.000 Tổng 5.700.000

Cô cho biết nhờ đã hoàn tất các khoản chi lớn như sửa nhà, mua đồ dùng cần thiết từ trước khi nghỉ hưu, nên chi phí hàng tháng tương đối nhẹ nhàng.

"Tôi không phải mua sắm nhiều nữa. Những món đồ cần thiết đã chuẩn bị từ vài năm trước, nên bây giờ chủ yếu là chi tiêu sinh hoạt", cô chia sẻ.

4 nguyên tắc tài chính giúp tuổi nghỉ hưu bớt áp lực

1. Chuẩn bị sớm các khoản chi lớn

Khoảng 5 năm trước khi nghỉ hưu, cô Mai chủ động sửa lại nhà, thay mới một số thiết bị điện và mua các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt lâu dài.

Điều này giúp cô tránh phải chi những khoản lớn khi thu nhập đã giảm.

2. Không để chi tiêu tăng theo cảm xúc

Một thay đổi quan trọng là cô hạn chế mua những món đồ chỉ vì thấy "đang giảm giá" hoặc "ai cũng mua".

"Tôi từng mua nhiều thứ nghĩ rằng sẽ dùng, nhưng sau đó lại để không. Từ đó, tôi chỉ mua khi thật sự cần."

3. Luôn giữ một khoản dự phòng nhỏ

Dù số tiền không lớn, cô vẫn duy trì khoản dự phòng mỗi tháng để phòng những chi phí phát sinh.

Khoản tiền này giúp cô không bị động nếu có việc đột xuất như khám sức khỏe hoặc sửa chữa nhỏ trong nhà.

4. Duy trì thói quen sống đơn giản

Sau khi nghỉ hưu, cô dành nhiều thời gian cho những hoạt động ít tốn kém như đi bộ, đọc sách, chăm sóc cây cảnh.

Những thói quen này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giúp tinh thần thoải mái hơn.

Nghỉ hưu không đáng sợ nếu chuẩn bị từ sớm

Câu chuyện của cô Mai cho thấy mức lương hưu không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu.

Việc chuẩn bị tài chính từ sớm, kiểm soát chi tiêu và giảm dần những khoản không cần thiết có thể giúp nhiều người chủ động hơn khi bước vào giai đoạn này.

"Tôi không có thu nhập cao, nhưng nhờ chuẩn bị trước nên bây giờ không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc", cô nói.

Với nhiều người, tuổi nghỉ hưu có thể là giai đoạn nhiều thay đổi. Nhưng nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng từ sớm, đây hoàn toàn có thể trở thành quãng thời gian nhẹ nhàng và chủ động hơn.