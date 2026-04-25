Nghỉ hưu 5 năm, tôi vẫn kiếm hơn lương hưu mỗi tháng nhờ 2 công việc quen thuộc - không cần vốn, chỉ cần chịu làm

Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng kiếm tiền

“Tôi năm nay 60 tuổi và đã nghỉ hưu được 5 năm. Lương hưu mỗi tháng khoảng 3.800 nhân dân tệ (tương đương hơn 13 triệu đồng). Con trai sắp lập gia đình, tôi muốn có thêm khoản tích lũy để hỗ trợ con mua nhà nên chỉ nghỉ ngơi đúng 3 ngày sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, rồi bắt đầu tìm việc”.

Câu chuyện của người phụ nữ tên Yan này khiến nhiều người bất ngờ bởi cách bà Yan nhìn nhận việc nghỉ hưu: không phải kết thúc hành trình lao động, mà là giai đoạn cần chủ động hơn về tài chính.

Trước khi nghỉ hưu, bà là bếp trưởng tại nhà ăn của một công ty. Nhiều năm đứng bếp giúp bà có lợi thế lớn: kỹ năng nấu ăn chuyên nghiệp và kinh nghiệm quản lý thực đơn cho số lượng lớn người ăn.

Công việc bán thời gian đầu tiên bà nhận là nấu ăn tại khu ẩm thực gần một trường đại học. Gian hàng chuyên bán các món xào và cơm suất, thời gian làm việc từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối.

Ban đầu, chủ quán chỉ đề nghị mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng vì việc kinh doanh chưa ổn định. Tuy nhiên, sau khi bà điều chỉnh lại thực đơn cho phù hợp khẩu vị sinh viên, lượng khách tăng dần. Những món súp nóng, cơm suất đậm vị và cách chế biến nhanh giúp quán có thêm nhiều khách quen.

Chỉ sau một thời gian ngắn, mức lương của bà được tăng lên 5.000 nhân dân tệ.

Biến kỹ năng cũ thành nguồn thu mới

Một bước ngoặt xảy ra khi chồng bà phải phẫu thuật tim và cần người chăm sóc thường xuyên. Không thể tiếp tục làm việc cả ngày tại khu ẩm thực, bà buộc phải nghỉ việc.

Đúng lúc này, một người hàng xóm đề nghị bà nấu ăn và dọn dẹp cho bố mẹ họ trong 3 giờ mỗi ngày với mức lương 4.500 nhân dân tệ/tháng.

Công việc chỉ diễn ra trong buổi sáng, giúp bà có thời gian chăm sóc chồng và vẫn duy trì thu nhập ổn định.

“Nhà tôi ở đối diện nhà họ, nếu chồng cần tôi có thể về ngay trong vòng một phút. Đây là công việc phù hợp nhất với hoàn cảnh lúc đó”.

Mỗi ngày, bà bắt đầu bằng việc đi chợ, chuẩn bị thực phẩm, sau đó sang nhà hàng xóm nấu bữa trưa và dọn dẹp nhà cửa. Công việc kéo dài khoảng 3 giờ, không quá áp lực nhưng mang lại nguồn thu ổn định.

Nhờ vậy, tổng thu nhập mỗi tháng của bà (bao gồm lương hưu và tiền làm thêm) lên tới hơn 8.000 nhân dân tệ – cao hơn nhiều so với mức lương hưu ban đầu.

Bài toán tài chính sau tuổi 50: Không cần quá lớn, chỉ cần đều

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện không phải là con số thu nhập, mà là cách người phụ nữ này tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo dòng tiền bền vững.

Ở tuổi nghỉ hưu, khả năng làm việc toàn thời gian có thể giảm, nhưng những kỹ năng tích lũy trong nhiều năm vẫn có giá trị.

Những công việc bán thời gian phù hợp thường có 3 đặc điểm:

- Không đòi hỏi học lại từ đầu

- Thời gian linh hoạt

- Thu nhập ổn định theo tháng

Trong trường hợp này, kỹ năng nấu ăn – một kỹ năng phổ biến – lại trở thành lợi thế lớn.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng đủ để vừa trang trải chi phí sinh hoạt, vừa tiết kiệm cho mục tiêu mua nhà cho con.

“Nhìn số tiền tiết kiệm tăng dần từng tháng, tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc mất đi khả năng kiếm tiền”.

Xu hướng mới: Nghỉ hưu nhưng vẫn có thu nhập chủ động

Ngày càng nhiều người lựa chọn duy trì thu nhập sau tuổi nghỉ hưu, không phải vì áp lực kinh tế, mà vì mong muốn chủ động tài chính.

Một số công việc phổ biến sau tuổi 50:

- nấu ăn theo giờ hoặc theo suất

- chăm sóc người cao tuổi

- trông trẻ bán thời gian

- bán hàng online quy mô nhỏ

- làm thủ công, làm bánh tại nhà

- dạy kỹ năng nghề đã từng làm

Điểm chung là không cần đầu tư lớn nhưng vẫn tạo dòng tiền đều.

Khi nghỉ hưu trở thành giai đoạn tích lũy thứ hai

Câu chuyện này cho thấy một góc nhìn khác về tài chính tuổi trung niên: không phải chờ đến khi có khoản tiền lớn mới cảm thấy yên tâm, mà là tạo thêm các nguồn thu nhỏ nhưng ổn định.

Nhiều người cho rằng rất khó tìm việc sau khi nghỉ hưu, nhưng thực tế thị trường vẫn có nhiều nhu cầu đối với lao động có kinh nghiệm.

Việc duy trì thu nhập, dù không quá cao, giúp người nghỉ hưu:

- giảm áp lực phụ thuộc vào con cái

- có thêm khoản dự phòng cho sức khỏe

- giữ được nhịp sống năng động

- cảm thấy mình vẫn có giá trị

Quan trọng hơn, đó là cảm giác chủ động về tài chính – điều khiến nhiều người cảm thấy tự tin hơn trong giai đoạn sau 50 tuổi.