Lương hưu 9 triệu/tháng, mẹ tôi mang cho hàng xóm 3 triệu, khi tôi giận dỗi trách móc thì bà nói 4 từ

Bà Lan chuyển về khu phố này cách đây tròn một năm, sau khi nghỉ hưu. Căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ, yên tĩnh nhưng cũng có phần trống trải. Chồng bà mất đã lâu, con gái thì lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về vài lần. Cuộc sống của bà từ đó xoay quanh những buổi sáng đi chợ, chiều tưới mấy chậu cây trước hiên, tối xem tivi rồi đi ngủ sớm.

Hàng xóm sát vách là ông Hạc. Ông sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái tôn loang lổ. Người trong khu phố ai cũng biết ông làm nghề nhặt đồng nát, sáng đẩy chiếc xe cọc cạch đi khắp các con ngõ, tối lại lặng lẽ trở về với vài ba thứ lặt vặt kiếm được trong ngày. Có hôm người ta thấy ông mang về túi gạo nhỏ, có hôm chỉ là mấy ổ bánh mì nguội.

Bà Lan ban đầu chỉ biết vậy, cũng như bao người khác, nhìn rồi thôi. Nhưng sống gần nhau, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, bà bắt đầu để ý hơn, thấy ông khổ quá nên bà chạnh lòng.

Từ hôm đó, thỉnh thoảng bà lại nấu dư một chút rồi mang sang, khi thì bát canh, khi thì đĩa thịt kho. Ông Hạc nhận, ban đầu còn ngại ngùng, sau thì chỉ gật đầu cảm ơn. Được 2 tuần, bà sợ dị nghị nên chuyển sang "trợ cấp" cho ông 3 triệu mỗi tháng, để ông tự nấu tự ăn. Cứ lĩnh 9 triệu tiền lương xong là bà sẽ mang qua nhà cho ông 3 triệu, hạn chế tiếp xúc hơn.

Chuyện này kéo dài đến tháng thứ tư thì con gái bà Lan biết.

Hôm đó, cô về thăm mẹ, vô tình thấy phong bì tiền trên bàn, hỏi ra mới rõ. Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang khó chịu, cô trách bà thẳng thừng, rằng bà "dài tay", lo cho người ngoài mà không nghĩ đến con cháu.

Cô nói gia đình mình cũng đâu có dư dả, hai vợ chồng còn đang nuôi con nhỏ, chi tiêu đủ thứ. Vậy mà mẹ lại đều đặn cho một người hàng xóm vài triệu mỗi tháng, trong khi con gái chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ như thế.

Cô càng nói càng bức xúc, cho rằng mẹ sống một mình nên không hiểu hết cái khó của con cái, tiền lương hưu đáng lẽ nên giữ mà phòng thân, hoặc nếu có cho thì nên ưu tiên gia đình trước. Sau một hồi lâu, bà mới nói chậm rãi 4 chữ rằng: "Mẹ không đành lòng". Bà biết con cũng vất vả, nhưng nhìn ông Hạc, bà thấy thương hại. Bà nói mình sống một mình, tiêu cũng chẳng hết, giúp được ai thì giúp. Còn con gái, tuy khó khăn nhưng vẫn có gia đình, có chồng, có công việc, không đến mức bữa đói bữa no như ông Hạc.

Câu trả lời đó không làm con gái bà nguôi đi. Cô lắc đầu, bảo rằng mẹ nghĩ vậy là không công bằng, người thân vẫn phải là ưu tiên số một.

Cuộc tranh cãi kết thúc mà không ai chịu nhún nhường ai, con gái bà Lan bỏ về trong giận dỗi, còn bà Lan cảm thấy con không thấu hiểu lòng thương người của bà.

Có lẽ, tiền lương hưu không chỉ đơn thuần là khoản để chi tiêu cho tuổi già, mà còn là cách mỗi người lựa chọn sống những năm tháng còn lại của mình. Có người giữ thật chặt để phòng thân, để không trở thành gánh nặng cho con cháu. Có người lại sẵn lòng san sẻ, vì thấy niềm an ủi khi giúp được một ai đó còn khó khăn hơn mình. Nhưng ranh giới giữa cho đi và trách nhiệm với gia đình đôi khi rất mong manh. Khi tuổi đã xế chiều, có lẽ điều khó nhất không phải là có bao nhiêu tiền, mà là biết dùng số tiền đó thế nào để vừa không phụ bản thân, vừa không khiến những người thân cảm thấy bị bỏ lại phía sau.