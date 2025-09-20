Lương hơn 174 triệu đồng/tháng, người đàn ông mua được nhà hơn 33 tỷ đồng sau 12 năm: Bí quyết là 2 thói quen giúp “tiền đẻ ra tiền” ai cũng nên thử

Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận khi chia sẻ hành trình tiết kiệm 7 triệu NDT (hơn 25 tỷ đồng) từ mức lương trung bình khoảng hơn 47.000 NDT/tháng (hơn 174 triệu đồng), kéo dài trong 12 năm để mua căn nhà đầu tiên.

Theo chia sẻ, người này bắt đầu đi làm từ năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học. Đến nay, ở tuổi 35, anh đã có 12 năm làm việc liên tục trong ngành và có mức lương lên đến bậc 5, khoảng 670.000 NDT/năm (hơn 2,4 tỷ đồng).

Năm 2024, anh ký hợp đồng mua căn hộ tại khu vực Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc, trị giá 9,11 triệu NDT (hơn 33,8 tỷ đồng). Anh đã đặt cọc 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng), đồng thời chuẩn bị nguồn vốn 620.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng) cho chi phí xây dựng, phí cấp phép và tiền đặt cọc bàn giao nhà. Căn hộ dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025–2028.

Người đàn ông này cho biết, bí quyết giúp anh hoàn thành được mục tiêu trên chính là nhờ 2 thói quen giúp “tiền đẻ ra tiền”:

1. Tiết kiệm

Theo tiết lộ, mức lương khởi điểm của người đàn ông này khá thấp, không theo kịp đà tăng giá tiêu dùng và giá nhà đất. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì mục tiêu tiết kiệm và đầu tư. Đến nay, với mức lương thực nhận 47.000 NDT/tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt (ăn uống, y tế, giải trí, viễn thông…), anh để dư khoảng 19.210 NDT (hơn 71 triệu đồng) tiền gửi thực tế. Cộng với tiền thưởng cuối năm, mức tiết kiệm trung bình đạt khoảng 300.000 NDT/năm (hơn 1,1 tỷ đồng).

Anh nhấn mạnh, ngoài việc gửi tiết kiệm, điều quan trọng là phải hạn chế ham muốn chi tiêu thay vì mở rộng đời sống vật chất. Khi thu nhập tăng nhưng chi tiêu không tăng theo, số tiền dư ra sẽ ngày càng lớn, giúp việc tích lũy trở nên dễ dàng và bền vững hơn. Dưới đây là 6 mẹo sống tiết kiệm mà người đàn ông này thực hiện:

- Sống cùng bố mẹ: Ở quê nhà và sống cùng bố mẹ vừa có thể chăm sóc gia đình, vừa tiết kiệm chi phí ăn ở. Nếu không phải gánh thêm tiền điện nước hay sinh hoạt, bạn có thể nấu ăn tại nhà và giảm đáng kể chi phí thuê trọ.

- Không mua ô tô: Với quãng đường đi làm khoảng một giờ mỗi ngày, lựa chọn xe máy 125cc nhỏ gọn là hợp lý. Xe máy dễ bảo dưỡng, tiết kiệm xăng, trong khi ô tô lại kéo theo nhiều khoản phí như bảo dưỡng, rửa xe, sửa chữa… làm hao hụt tiền tiết kiệm.

- Hạn chế du lịch nước ngoài: Trong suốt 12 năm làm việc, anh chỉ đi Nhật một lần theo diện miễn phí, tiêu tốn khoảng 30.000–40.000 NDT (hơn 149 triệu đồng). Nếu năm nào cũng đi du lịch nước ngoài, ngân sách tiết kiệm sẽ bị bào mòn, thậm chí phải mất thêm vài năm mới đủ tiền đặt cọc mua nhà, trong khi giá nhà có thể tăng nhanh.

- Đầu tư bản thân hợp lý: Nếu công việc không yêu cầu, không nhất thiết phải chi nhiều tiền cho việc “nâng cấp” bản thân. Là công chức, mức lương không đổi kể cả sau nhiều kỳ thi, nên anh chọn cách rèn luyện thể chất bằng thể thao ngoài trời, hoặc làm giàu kiến thức tại thư viện, trung tâm văn hóa. Thói quen đọc sách, báo tại chỗ hay ở hiệu sách giúp anh tiếp thu kiến thức mà không tốn chi phí mua sắm.

- Không lạm dụng thực phẩm chức năng: Trong 12 năm đi làm, anh không dùng vitamin C, lutein hay các loại thực phẩm bổ sung khác. Việc duy trì thói quen này cùng với việc chăm chỉ vận động, tập thể dục đã giúp anh tiết kiệm một khoản lớn mỗi tháng.

- Chi tiêu hợp lý cho trang phục: Thay vì chạy theo thời trang, anh tận dụng áo phông, áo polo, áo khoác mỏng được công ty phát. Chỉ cần giữ trang phục sạch sẽ, gọn gàng và chăm chút ngoại hình, hình ảnh cá nhân vẫn chỉn chu mà không tốn kém

2. Đầu tư

Bên cạnh việc tiết kiệm, người này đã dành một phần để đầu tư chứng khoán. 12 năm qua, lợi nhuận từ cổ phiếu tài chính mang về cho anh 1,3 triệu NDT (hơn 4,8 tỷ đồng), trong khi đầu tư vào nhóm cổ phiếu điện tử và truyền thống chỉ lãi 700.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng có giai đoạn anh thua lỗ khi mua cổ phiếu ở vùng giá đỉnh. Theo kinh nghiệm, người này cho rằng nên ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc quỹ ETF để ổn định dài hạn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gửi tiết kiệm vốn dễ bị lạm phát bào mòn.

Người đàn ông này thừa nhận đầu tư từng mang lại cho anh khoản lợi nhuận đáng kể, song rủi ro cũng không hề nhỏ. Vì vậy, theo anh, tiết kiệm vẫn là phương án an toàn và phù hợp với số đông.

Câu chuyện trên nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người cho rằng việc duy trì kỷ luật tài chính trong suốt hơn một thập kỷ là điều không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá nhà đất tại Trung Quốc liên tục leo thang. Dù vậy, trường hợp này cho thấy với kế hoạch rõ ràng, tư duy dài hạn và thói quen tiết kiệm chặt chẽ, ngay cả những người có mức lương trung bình cũng có thể biến giấc mơ mua nhà thành hiện thực.

Ánh Lê (Theo Storm.mg)