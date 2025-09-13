“Bẫy tâm lý” khi mua nhà cần cảnh giác

Tâm lý sợ bỏ lỡ

Tâm lý sợ bỏ lỡ là hiện tượng tâm lý khiến con người lo lắng sẽ mất cơ hội nếu không hành động ngay. Trong thị trường bất động sản, tâm lý này thường được kích hoạt khi:

Giá nhà đất được quảng bá là “đang ở đáy”, “rẻ nhất khu vực”.

Có thông tin hạ tầng mới chuẩn bị triển khai, khiến nhiều người đồn đoán giá sẽ tăng.

Người xung quanh (bạn bè, đồng nghiệp) liên tục khoe mua nhà, đầu tư lời lớn.

Khi tâm lý bị chi phối, nhiều người bỏ qua bước tính toán tài chính, chỉ tập trung vào “cơ hội hiếm có” trước mắt. Họ tin rằng giá sẽ tăng nhanh nên cố vay thêm hoặc dồn toàn bộ tiền tích lũy để mua, với hy vọng bán lại sẽ lời lớn.

Khi giá không tăng như kỳ vọng

Không phải lúc nào giá nhà cũng tăng nhanh như kỳ vọng. Thị trường có thể đi ngang hoặc giảm, khiến căn nhà vừa mua trở thành tài sản kém thanh khoản trong khi người mua vẫn phải gồng lãi vay mỗi tháng.

Nhiều người sau khi mua xong mới nhận ra:

Phí sửa chữa, hoàn thiện, thuế phí sang tên đội thêm hàng trăm triệu.

Khoản vay hàng tháng chiếm quá nửa thu nhập, dễ đẩy tài chính cá nhân vào trạng thái căng thẳng.

Khi cần bán lại để cắt lỗ, lại rất khó tìm người mua vì thị trường nguội

Không ít trường hợp cuối cùng phải bán tháo lỗ sâu hoặc chấp nhận nhiều năm để trả nợ, đánh mất hoàn toàn sự linh hoạt tài chính.

Cách “gỡ bẫy” tâm lý khi mua nhà

Để tránh sa vào bẫy tâm lý “không mua bây giờ sẽ tiếc”, chuyên gia tài chính khuyến nghị người mua nhà nên:

Tính đến kịch bản xấu: Giả sử giá nhà không tăng trong 5 năm tới, bạn có đủ khả năng gánh khoản vay hiện tại không?

Tách biệt nhu cầu ở và đầu tư: Nếu mua để ở, đừng chạy theo kỳ vọng tăng giá. Nếu đầu tư, phải có kiến thức thị trường và kế hoạch dòng tiền rõ ràng.

Luôn để lại quỹ dự phòng: Sau khi mua nhà vẫn nên còn khoản tiết kiệm tương đương nhiều tháng chi phí sinh hoạt.

Nhà cửa là tài sản lớn, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu mua trong tâm thế vội vàng, sợ bỏ lỡ. Việc giữ cái đầu lạnh giữa cơn sốt thị trường là kỹ năng quan trọng nhất giúp người mua nhà tránh được cảnh ôm nợ vì một “cơ hội tưởng như vàng”.

Trước mỗi thương vụ, hãy dừng lại, tính kỹ, và đặt câu hỏi: “Mình có thực sự cần căn nhà này, hay chỉ đang sợ bỏ lỡ?”