Tối 18/10, Lương Bằng Quang tiếp tục đăng tải clip dài gần 2 phút để bày tỏ nỗi lòng và tiết lộ mong muốn liên quan đến Ngân 98. Theo đó, Lương Bằng Quang xin lỗi vì đã đọc bức tâm thư của Ngân 98 lúc không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến việc dễ gây ra hiểu lầm. Nam nhạc sĩ khẳng định đây chỉ là bức thư xin nghỉ phép một thời gian dài của Ngân 98, như một lời cảm ơn với những người quan tâm cô thời gian qua.

Lương Bằng Quang cho biết một trong những lý do khiến Ngân 98 có hành động trên là do cô bị ám ảnh bởi những lời nói của Ngân Collagen - nhân vật từng dính ồn ào với vợ chồng Ngân 98. Lương Bằng Quang đính chính về bức tâm thư gây xôn xao: "Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân".

Lương Bằng Quang lại xuất hiện để xin lỗi và nói về tình trạng Ngân 98

Nam nhạc sĩ cho biết tình trạng chiếc mũi sửa của Ngân 98 đang có vấn đề, bác sĩ cảnh báo phải tháo sụn ảnh hưởng đến dung mạo tầm 1 năm. Trong thời gian trên, Ngân 98 dự định sẽ không đi diễn cũng như không xuất hiện trên mạng xã hội nên mới viết sẵn thư kia để thông báo với công chúng. Lương Bằng Quang tiết lộ cả hai còn dự định dùng thời gian ở ẩn này để có kế hoạch sinh con.

Với tình hình hiện tại, Lương Bằng Quang thông báo Ngân 98 cần được can thiệp y tế. Nam nhạc sĩ nói trong clip: "Thực tế những tấm hình cuối cùng của Ngân, mọi người cũng thấy tình trạng mũi của cô ấy. Sự việc đau lòng nhất lúc này là mũi của Ngân cần được can thiệp y tế gấp để ngăn sự ăn mòn bên trong chiếc mũi ấy".

Lương Bằng Quang cho biết tình trạng chiếc mũi sửa 11 lần của Ngân 98 đang có vấn đề

Vào trưa 18/10, Lương Bằng Quang cũng lên tiếng: "Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này".

Tối 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Ngân 98 viết: "Có thể nói thời điểm các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể trong chính những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân.

Giờ đây, dù phải đi một nơi xa một thời gian dài Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong 1 phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn nhớ Ngân, hãy bật lại những video cũ, nghe lại tiếng cười, những phút giây mà Ngân từng cháy hết mình. Ngân cũng nhớ đến mọi người, nhớ nhiều lắm. Và nếu có thể gửi 1 lời cuối, Ngân muốn nói rằng hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước".

Lương Bằng Quang cho biết bức tâm thư anh đọc không phải là "tâm nguyện cuối cùng" mà chỉ là thư xin nghỉ phép một thời gian của Ngân 98

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Ngân 98 đã bị tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ.

Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.