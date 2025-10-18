Ngân 98 đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 13/10. Ngâ bị điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.



Ngày 18/10, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải bài viết dài nhắc tới Ngân 98 sau khi Ngân vướng vào vụ việc lùm xùm bị bắt giữ gây xôn xao. Anh thừa nhận bị khó ngủ, tâm trạng bất ổn sau khi Ngân 98 bị bắt: "Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này".

Cuối bài đăng, Lương Bằng Quang còn gọi Ngân 98 là "vợ yêu": "'Anh Quang là người thân duy nhất của em" câu nói của em quá tàn nhẫn, luôn ám ảnh anh trong hoàn cảnh này. Em đang cần anh mạnh mẽ, cấm anh khóc dù chỉ giọt nước mắt. Làm sao anh làm được?

Khi em đang ở một nơi đầy tiếng động lạ, đầy gió rít qua những khe cửa lạnh lẽo, nơi mà mỗi đêm trôi qua đều là một cuộc chiến với sự cô đơn. Anh ôm con Pom, cảm giác như mọi thứ đang chờ em quay về. Nghĩ về anh như một nơi bình yên, dù chỉ trong vài giây để anh lấy lý do để tiếp tục thở.

Khi cánh cửa kia mở ra, anh sẽ được nhìn thấy em bất cứ lúc nào… Chồng vẫn đang ở đây, cho phép chồng yếu đuối… ngủ đi vợ yêu của anh". Hiện tại, bài viết này đang nhận được lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Tối 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Ngân 98 viết: "Có thể nói thời điểm các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể trong chính những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân.

Giờ đây, dù phải đi một nơi xa một thời gian dài Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong 1 phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn nhớ Ngân, hãy bật lại những video cũ, nghe lại tiếng cười, những phút giây mà Ngân từng cháy hết mình. Ngân cũng nhớ đến mọi người, nhớ nhiều lắm. Và nếu có thể gửi 1 lời cuối, Ngân muốn nói rằng hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước".

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. "Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Ngày 15/10, trong quá trình khám xét nhà Ngân 98 là căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.