Lương 3 cọc 3 đồng, chồng tôi đòi bán nhà để con học Mầm non quốc tế, nói thì anh cãi: "Giáo dục quan trọng hơn nhà cửa"!

Với những cha mẹ có con chuẩn bị đi học, việc chọn trường là vô cùng quan trọng. Trường công lập, trường tư thục hay trường quốc tế - Liệu đâu mới là môi trường thực sự phù hợp và giúp con mình phát triển?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với nhiều người, nó trở thành cuộc tranh luận không hồi kết, thậm chí là nguyên nhân của những cuộc cãi vã kéo dài.

Khi việc chọn trường trở thành cuộc chiến trong gia đình

Một cặp vợ chồng có 2 con sinh đôi ở Trung Quốc từng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện tại gia đình họ. Chỉ vì chọn trường mẫu giáo cho con mà cặp đôi đã cãi vã đến tận 3h sáng.

Người chồng, sau khi đọc một bài viết ca ngợi môi trường năng động và khả năng tiếng Anh vượt trội ở các trường quốc tế, lập tức muốn gửi con vào học. Nhưng người vợ phản đối. Cô tính toán: học phí mỗi năm ít nhất cũng gần 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng), cao thì lên tới 200.000 (khoảng 740 triệu đồng). Với hai bé sinh đôi, ba năm học mẫu giáo sẽ tiêu tốn khoảng 600.000 tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) - một con số khổng lồ.

Người chồng nói: "Bán nhà đi, bớt áp lực. Giáo dục con quan trọng hơn nhà cửa". Câu nói ấy, thay vì xoa dịu, lại khiến người vợ nổi giận. Cô thừa nhận, giáo dục con cái là điều quan trọng, nhưng không thể vì con mà hi sinh bản thân vô hạn.

Ảnh minh hoạ

"Có muốn cho con học gì cũng phải nhìn xem bản thân mình lo được đến đâu. Lương 3 cọc 3 đồng mà đòi học trường tiền tỷ. Rồi tiền bán nhà xong liệu có cho con học trường quốc tế đến hết tiểu học không? Giáo dục quan trọng hơn nhà cửa, thế các con đi học xong ra đường ngủ à?", người vợ bức xúc nói.

Câu chuyện của gia đình trên tưởng nhỏ, nhưng lại chạm đến nỗi niềm của vô số phụ huynh: Liệu có đáng để đánh đổi tất cả cho con học trường quốc tế?

Trường quốc tế đắt không chỉ ở học phí

Nhắc đến trường mẫu giáo quốc tế, người ta thường nghĩ ngay đến môi trường sang trọng, lớp học ít học sinh, giáo viên nước ngoài thân thiện, chương trình học hiện đại. Thế nhưng, phía sau sự "hào nhoáng" ấy là những khoản chi không nhỏ mà nhiều người không lường trước được.

Ngoài học phí hàng trăm triệu mỗi năm, phụ huynh còn phải chuẩn bị cho vô số hoạt động ngoại khóa, sự kiện, chi phí du lịch học tập. Một bà mẹ chia sẻ, giáo viên yêu cầu mỗi bé viết một "du ký có hình minh họa". Trong nhóm phụ huynh, người nói đưa con sang Mỹ, người nói sang châu Âu khiến cô đành im lặng vì chỉ đủ khả năng đưa con đi chơi trong nước.

Chưa kể, nhiều trường còn tổ chức các hoạt động với mức phí mỗi lần bằng tiền lương cả tháng của người bình thường. Không tham gia thì sợ con bị lạc lõng, tham gia thì tài chính lại thêm gánh nặng.

Bộ phim "Ba mươi chưa phải là hết" nổi tiếng của Trung Quốc từng khắc họa rõ điều đó. Nhân vật Cố Giai cho con vào trường quý tộc và ngay lập tức bị cuốn vào hàng loạt "luật ngầm": tặng quà cho bạn cùng lớp, tham gia liên tục các buổi hoạt động đắt đỏ. Một chiếc bánh cho buổi họp phụ huynh, một món quà cho lễ kỷ niệm, tưởng nhỏ nhưng lại trở thành áp lực tinh thần và vật chất không hề nhỏ đối với nhiều bậc cha mẹ.

Trường quốc tế không chỉ thử thách tài chính, mà còn thử thách cả năng lực, thời gian và sự kiên nhẫn của phụ huynh.

Khi sự hi sinh vượt quá giới hạn

Lựa chọn trường học cho con cũng là lựa chọn một cách sống cho cả gia đình. Khi quyết định cho con học trường quốc tế, nhiều bậc cha mẹ chấp nhận bán nhà, thuê trọ, cắt giảm chi tiêu, sống tằn tiện chỉ để "đầu tư cho tương lai con".

Thế nhưng, một cuộc sống ngột ngạt, thiếu thốn liệu có thật sự tốt cho cả nhà?

Không ít người mẹ tâm sự rằng họ không muốn hi sinh quá nhiều. Khi phải gồng mình trả học phí, họ dần đánh mất niềm vui, cảm thấy cuộc sống trở nên nặng nề. Và chính cảm giác hi sinh ấy dễ biến thành kỳ vọng, rồi thành áp lực cho con.

Khi con không đạt thành tích như mong đợi, những lời trách cứ thường vang lên: "Vì con mà bố mẹ phải bán cả nhà, con không biết cố gắng sao?".

Đó không chỉ là sự thất vọng, mà còn là nỗi oán trách bắt nguồn từ những hi sinh quá mức cần thiết.

Trường quốc tế mới chỉ là khởi đầu

Mẫu giáo chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình học tập của trẻ. Sau đó, cha mẹ phải tiếp tục quyết định: có nên cho con học tiểu học, trung học, phổ thông quốc tế không? Nếu chuyển sang trường bình thường, con có bị sốc, có cảm thấy hụt hẫng khi môi trường và phương pháp học khác hẳn?

Tất nhiên, các cấp học quốc tế sau này cũng sẽ không rẻ hơn. Một khi đã bước chân vào "con đường quốc tế", rất khó để quay đầu.

Trong "Ba mươi chưa phải là hết", Cố Giai vì muốn con học trường danh giá đã phải mua nhà ở khu học, hạ mình xin thư giới thiệu, làm bánh, lấy lòng phụ huynh khác. Nhưng khi công ty gặp khủng hoảng, cô buộc phải bán nhà, chuyển trường cho con. Khi rời đi, cô nói: "Cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ". Đó là giấc mơ của rất nhiều người: đẹp, nhưng cũng quá đắt đỏ.

Giáo dục tốt không phải lúc nào cũng cần sang trọng

Trường mẫu giáo là nơi trẻ bắt đầu hành trình bước ra thế giới, nên việc cân nhắc kỹ là cần thiết. Nhưng trường mẫu giáo dù tốt đến đâu, vẫn chỉ là bước khởi đầu. Đừng để một quyết định sai khiến cả gia đình phải sống trong áp lực và lo toan.

Giáo dục không chỉ nằm trong khuôn viên trường học. Chính tình yêu thương, sự bình an và trưởng thành của cha mẹ mới là nền tảng vững chắc nhất giúp con phát triển.

Có lẽ, điều mà một đứa trẻ cần hơn cả không phải là một ngôi trường đắt đỏ, mà là một mái nhà tràn đầy yêu thương và những người cha mẹ biết sống hạnh phúc.

Bạn nghĩ sao? Liệu có nên hi sinh tất cả để con được học trường quốc tế? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn!