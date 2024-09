Ngày 17/9/2024, thế giới rúng động trước thông tin "ông trùm hip hop" 54 tuổi Diddy bị bắt giữ tại khách sạn Park Hyatt New York. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán tình dục, chất cấm và rất nhiều sự việc khác.

Theo bản cáo trạng dài 14 trang được People công khai, Diddy đã ép buộc, đe dọa và dùng vũ lực để khiến các nạn nhân phải quan hệ tình dục kéo dài với những người hành nghề mại dâm. Những màn trình diễn tình dục này đã làm kiệt quệ về mặt thể chất đến mức "Combs và các nạn nhân thường được truyền dịch tĩnh mạch để phục hồi sau khi chơi hết sức và sử dụng ma túy".

"Ông trùm hip hop" Diddy bị bắt vì những cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán tình dục, chất cấm...

Chưa hết, Diddy còn bị phía công tố viên cáo buộc là đã cung cấp thuốc cho nạn nhân. Các loại thuốc được cung cấp bị cáo buộc bao gồm cocaine, oxycodone và ketamine… Sự việc này liên quan đến nhiều siêu sao hạng A trong làng giải trí Hollywood như Leonardo Dicaprio, Beyonce, Megan Fox và cả Justin Bieber.

Khi đột kích vào nhà Sean “Diddy” Combs ở Los Angeles và Miami vào tháng 3, cơ quan chức năng đã tìm thấy "đồ dùng cho các bữa tiệc thác loạn, bao gồm thuốc, rất nhiều vũ khí bị cấm sản xuất, đạn và đặc biệt là hơn 1000 chai dầu em bé, chất bôi trơn.

Nhiều nghi ngờ về mục đích sử dụng những chai dầu em bé của Diddy được đặt ra. Các công tố viên cho rằng, loại dầu này được sử dụng trong các bữa tiệc tình dục nhằm khiến nạn nhân không thể phản kháng.

1000 chai dầu em bé được tìm thấy trong nhà riêng của Diddy

Trả lời phỏng vấn cho bộ phim tài liệu của TMZ mang tên The Downfall of Diddy: The Indictment ra mắt vào ngày 25/9, khi đề cập đến 1000 chai dầu em bé được Diddy tích trữ trong nhà riêng, ông Marc Agnifilo - luật sư của Diddy cho hay ông không biết con số 1000 xuất phát từ đâu và không thể tưởng tượng được con số lên đến hàng nghìn.

Khi được cho biết con số này lấy từ tài liệu của các công tố viên liên bang, ông Marc quanh co nói rằng không chắc dầu em bé có liên quan gì. Nhưng đến khi biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư này đáp: "Tôi đoán vậy. Tôi không biết cần tới 1000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu".

Sau đó, luật sư của Diddy giải thích, thân chủ của ông chỉ thích mua hàng số lượng lớn giống như bất kỳ người Mỹ nào khác và mua nhiều chai dầu em bé vì "có một ngôi nhà lớn".

Ông Marc Agnifilo - luật sư của Diddy

Khi đề cập đến các bữa tiệc thác loạn của Diddy, ông Marc Agnifilo tin rằng đó là quan hệ tay ba giữa rapper với bạn gái cũ và một người khác, không phải là tiệc quan hệ tập thể. "Đó là những người trưởng thành đang làm những gì mà họ đồng thuận, bạn biết đấy, chúng ta không nên quá khắt khe ở đất nước này khi nghĩ rằng tình dục là điều xấu bởi nếu thế sẽ không còn ai nữa".

Ngoài ra, theo luật sư Marc Agnifilo, ông đã đến thăm Diddy tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn. Diddy hiện không nhận tội đối với các cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền và vận chuyển để hành nghề mại dâm. Luật sư Marc Agnifilo cho biết thân chủ của ông cảm thấy tích cực về cơ hội của anh ta tại tòa. "Diddy chỉ tập trung cao độ, anh ấy hữu ích và tự tin", ông Marc cho biết.