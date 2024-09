Quincy Brown, 33 tuổi, cùng các em của mình là Christian, 26 tuổi và cặp song sinh Jessie và D'Lila Combs, 17 tuổi, đã chia sẻ một tuyên bố chung trên mạng xã hội về mẹ của họ, người đã qua đời vào năm 2018 ở tuổi 47.



Chuyện tình cảm của Kim Porter và Diddy kéo dài trong nhiều năm và nhiều lần gián đoạn. Họ có với nhau 3 người con chung nhưng không kết hôn. Người mẫu Kim Porter qua đời vào năm 2018 và được xác nhận là do bệnh viêm phổi. Sự ra đi của Kim Porter được nhắc lại trong bối cảnh Diddy đang gặp rắc rối pháp lý.

Ông trùm âm nhạc đang phải đối diện với án chung thân nếu bị kết tội theo cáo trạng. Theo tiết lộ, hiện tại Diddy phủ nhận toàn bộ cáo trạng liên quan đến tội danh tống tiền, buôn bán tình dục và cưỡng dâm.

Giữa bối cảnh này trên mạng xã hội đã xuất hiện bộ tài liệu 58 trang được xem là hồi ký của cố người mẫu Kim Porter với tên: "Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side". Người ta cho rằng cuốn sách này dựa trên nhật ký và ghi chép của Porter.

Cuốn sách này đã được phát hành vào ngày 6/9 trên Amazon và ngay lập tức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách Văn học và Tiểu thuyết của nền tảng này.

Cuốn sách kéo dài 58 trang, đáng chú ý là đầy lỗi đánh máy, mô tả các cuộc gặp gỡ tình dục rối loạn và sống động được cho là của Diddy và các ngôi sao nổi tiếng khác, cũng như cáo buộc về hành vi lạm dụng thể xác từ ông trùm âm nhạc đối với Porter.

Các con chung của Kim Porter và Diddy cho biết: "Chúng tôi đã thấy rất nhiều tin đồn đau lòng và sai sự thật lan truyền về mối quan hệ của cha mẹ chúng tôi, Kim Porter và Sean Combs, cũng như về cái chết bi thảm của mẹ khiến chúng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng".

"Những tuyên bố rằng mẹ đã viết một cuốn sách là không đúng sự thật. Bà ấy không hề viết", nội dung chia sẻ đề cập.

Họ cũng chỉ trích những người lan truyền thông tin sai lệch. "Chúng tôi vô cùng buồn bã khi thế giới đã biến sự kiện bi thảm nhất trong đời chúng tôi thành một trò hề," họ nói thêm. "Mẹ chúng tôi nên được nhớ đến như một người phụ nữ đẹp đẽ, mạnh mẽ, tử tế và yêu thương. Ký ức về bà không nên bị ô nhiễm bởi những lý thuyết âm mưu kinh hoàng", các con Porter chia sẻ.

Trong khi đó, các con của Poster không đề cập đến vấn đề pháp lý của cha mình.

Luật sư của Combs, Erica Wolf, phát biểu với PEOPLE rằng hồi ký là "giả mạo," "phản cảm" và "một nỗ lực trơ trẽn nhằm kiếm lời từ thảm kịch". Gay gắt hơn, luật sư này nhấn mạnh: "Chris Todd không tôn trọng bà Porter hoặc gia đình bà, những người xứng đáng được đối xử tốt hơn". Bìa sách có hình ảnh của Porter và ghi rằng được viết bởi "Jamal T. Millwood" cho "Kimberly A. Porter". Chris Todd (tên thật là Todd Guzze) đã tự xuất bản cuốn sách dưới bút danh Millwood.

Todd Guzze người được cho là tác giả đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền cùng Rolling Stone: "Nếu ai đó bắt tôi phải chịu trách nhiệm và họ nói, 'Sống hoặc chết, cuốn sách đó có thật không?' Tôi phải nói rằng tôi không biết. Nhưng nó đủ thật đối với tôi. Đôi khi bạn phải công bố nó ra ngoài. Có thể không phải 100% cuốn sách là sự thật, nhưng có thể 80% là có thật. Đó là để khiến những người ấy đưa ra lời khẳng định hoặc phủ nhận những tuyên bố, và điều đó giúp tôi như một điều tra viên để biết sự thật".