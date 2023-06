Love Songs Đà Nẵng của Hồ Ngọc Hà: Đẳng cấp và 'chiêu trò'

Chiều 3/6, chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng của Hồ Ngọc Hà chính thức sáng đèn, một cơn mưa như trút nước đã đổ xuống khiến toàn bộ không gian bao phủ trong màn nước trắng xóa. Bữa trà chiều dự tính tổ chức ở khu vườn hồng bên ngoài phải được dời vào trong nhà, ai cũng lo lắng về cơn mưa sẽ kéo dài dai dẳng làm ảnh hưởng đến đêm nhạc. Nhưng Hồ Ngọc Hà khi ấy đã rất bình tĩnh: “Các đêm nhạc của tôi đều có mưa trước khi diễn ra, dù có cố tình chọn một thời điểm trong năm không có mưa nhưng rồi vẫn sẽ có mưa!”.

Và thời tiết sau đó đã chiều lòng người khi cơn mưa tạnh hẳn, trời trong không sương, để lộ ra một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp để bắt đầu buổi biểu diễn. Gần 2000 khán giả lấp đầy các khán đài của Quảng trường Ánh Trăng, bao gồm nhiều đồng nghiệp có tiếng trong giới nghệ thuật. Họ đã được chứng kiến một Hồ Ngọc Hà ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn giọng hát, trong một không gian âm nhạc ấn tượng.

Gần 2000 khán giả lấp đầy đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng.

Love Songs tại Đà Nẵng là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà

Tại Love Songs Đà Nẵng, Hồ Ngọc Hà và ekip đã rút kinh nghiệm, sửa chữa các điểm hạn chế từ Love Songs Đà Lạt để mang đến cho người tham dự một trải nghiệm tổng thể khó có thể tìm ra điểm để phàn nàn. Nhìn chung, kịch bản của Love Songs Đà Nẵng vừa vặn, các ca khúc quen thuộc từ các nhạc sĩ được tạo thành các chùm liên khúc để không tạo nên cảm giác lê thê. Ban nhạc của NS Hoài Sa với những bản phối “đo ni đóng giày” cho Hồ Ngọc Hà cũng góp công rất lớn vào chất lượng chuyên môn của đêm nhạc.

Về mặt kỹ thuật, ở show diễn Đà Lạt, phần sân khấu và khán đài tách biệt khiến tương tác giữa Hồ Ngọc Hà và khán giả bị yếu. Khi đến Đà Nẵng, điểm này đã được khắc phục bằng một thiết kế lấy các hàng ghế khán giả bao trọn mặt trước sân khấu. Tại Đà Lạt, địa điểm diễn ra đêm nhạc được đặt tại mặt trước một khách sạn đã khiến âm thanh chưa được tốt thì tại Đà Nẵng, không gian tổ chức có cấu trúc đấu trường đã tạo được sự cộng hưởng bổ trợ cho chất lượng âm thanh.

Dàn đèn hoành tráng, công nghệ 3D mapping, các hiệu ứng khói và pháo hoa kết hợp nhuần nhuyễn, góp phần không nhỏ đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trong mỗi tiết mục trình diễn. Thiết kế sân khấu theo hướng tối giản nhưng phần hậu cảnh “ăn tiền” với cả một tòa lâu đài theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ tạo cho người đi xem cảm giác trầm trồ. Chưa cần đợi đến lúc đêm nhạc diễn ra, người đến tham dự đã cảm thấy thỏa mãn vì không gian diễn ra sự kiện.

Sân khấu hoành tráng của Love Songs Đà Nẵng.

Hơn ai hết, Hồ Ngọc Hà hẳn là người thấu hiểu nhất về những lời chê trách về giọng hát live dành cho một “người đẹp đi hát”. Những nỗ lực của Hồ Ngọc Hà từ một giọng hát tay ngang, hoàn toàn bản năng đến vị thế một “vocalist” có trọng lượng của làng nhạc Việt là điều mà công chúng đều ghi nhận.

Có thể khẳng định, Love Songs Đà Nẵng mang đến cho khán giả một trong những màn showcase giọng hát live tốt nhất của Hồ Ngọc Hà trong nhiều năm đổ lại. Ngay từ tiết mục mở đầu Chơi Vơi, Hồ Ngọc Hà đã đẩy ngay cao trào với những quãng khó, khác hẳn với sự chông chênh của tiết mục mở màn tại Đà Lạt.

Hồ Ngọc Hà sau đó cũng lựa chọn các ca khúc khó xuyên suốt đêm nhạc để tạo đất diễn cho cô phô diễn giọng hát: Bang Bang, Still Loving You,... Những bản pop ballad quen thuộc sau đó như Tìm Lại Giấc Mơ, Sao Ta Lặng Im, Một Lần Cuối Thôi, Hãy Nói Với Em, Tội Lỗi, Xóa Ký Ức, Gửi Người Yêu Cũ,... không làm khó dễ Hồ Ngọc Hà. Cô trình diễn các ca khúc với một giọng hát ngày càng điêu luyện, xử lý các nốt cao mượt mà trong lúc vẫn truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát.

Hồ Ngọc Hà thăng hoa trong giọng hát, được nhận nhiều lời khen.

Tiết mục kết show là 2 ca khúc được phối rock Trống Vắng/ Trả Nợ Tình Xa cũng là tiết mục được khán giả bàn tán nhiều nhất sau khi chương trình khép lại. “Trút hết ruột gan để hát”, “hát bằng cả tính mạng”,... là những từ mà khán giả dành cho Hồ Ngọc Hà khi chứng kiến cô diễn live kết show.

Hồ Ngọc Hà chọn hát live hoàn toàn, nên tất nhiên vẫn tồn tại nhiều phần thể hiện chưa thực sự chuẩn chỉnh. Cô đã có pha chênh phô và chệch nhịp thấy rõ khi cover ca khúc nhạc Hoa lời Việt Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn, một số đoạn cao trào cũng khiến Hồ Ngọc Hà “chới với” nhưng may mắn dàn nhạc của NS Hoài Sa và dàn bè “ứng cứu” kịp thời. Ở một số tiết mục, Hồ Ngọc Hà do sở hữu giọng hát có chất khàn bẩm sinh nên cũng không tránh việc khó nghe rõ lời.

Nhưng nhìn chung, hầu như tất cả phần thể hiện tại Love Songs Đà Nẵng như một thử thách cô tự đặt ra cho mình và cũng là lời khẳng định bản thân, một tuyên bố ngày càng rõ ràng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Giọng hát Hồ Ngọc Hà có thể chưa hoàn hảo, các kĩ thuật chưa hoàn thiện tuyệt đối, nhưng là sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã tạo nên “quả ngọt”. Hồ Ngọc Hà là minh chứng rõ nhất cho việc một ca sĩ nếu cố gắng đủ lớn, đủ kiên nhẫn có thể nâng tầm giọng hát lên đến mức nào.

Những "chiêu trò" của "Nữ hoàng giải trí"

Nếu Hồ Ngọc Hà chỉ đứng hát và nhảy thì danh xưng “Nữ hoàng giải trí” đã không dùng để mô tả về cô. Nữ ca sĩ cùng ekip đã “cài cắm” nhiều “mảng miếng” trong kịch bản chương trình, tất cả được tính toán khéo léo để vừa đủ tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa.

Ngay từ cách cô xuất hiện bằng màn catwalk mở đầu show, thần thái ngời ngời khi trình diễn, Hồ Ngọc Hà cũng muốn truyền tải về hình ảnh của một “biểu tượng thời trang” song song với một ca sĩ. Các thiết kế của Lâm Gia Khang dành cho Hồ Ngọc Hà trong đêm Love Songs Đà Nẵng thực sự ấn tượng, gợi cảm giác vừa quyền lực vừa huyền bí, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới mộ điệu.

Thời trang của Love Songs Đà Nẵng cũng được đánh giá rất cao.

“Đặc sản” của Love Songs là những câu chuyện nghề và đời do chính Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Cách nói chuyện của cô trước giờ vẫn cuốn hút, có nhấn nhá, có hài hước nhưng vẫn thừa sâu sắc. Cô cũng không bị sa đà vào những lời “văn vẻ” quá hoa mỹ mà ngược lại, rất gần gũi. Hồ Ngọc Hà cũng chứng tỏ mình là một “cây hài độc thoại” khá có duyên, nhất là màn giả giọng miền Trung để “thị uy” với Kim Lý. Trong lúc trình diễn Cả Một Trời Thương Nhớ (bài hát “se duyên” của 2 vợ chồng), Hồ Ngọc Hà đã ngả vào lòng Kim Lý một cách âu yếm, một hình ảnh vừa phù hợp với nội dung ca khúc và tất nhiên, cũng đủ để truyền thông khai thác.

Hồ Ngọc Hà ngồi vào lòng Kim Lý.

Trong thời điểm những thông tin đầu tiên về The New Mentor liên tiếp “gây bão” mạng, Hồ Ngọc Hà cũng đã chọn Love Songs Đà Nẵng thành địa điểm để bộ ba HLV The New Mentor lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng - một sự tính toán không hề ngẫu nhiên, lập tức tạo nên “cú nổ” với những khán giả tham dự. Chia sẻ của Thanh Hằng lẫn Hương Giang vừa đủ khơi gợi tò mò, nhưng cũng không làm lấn át nhân vật chính. Các chia sẻ về người yêu mới và một lời hẹn về đám cưới chung đến từ Thanh Hằng, những ẩn ý về người yêu cũ đến từ Hương Giang rõ ràng là “giấc mơ” với giới truyền thông giải trí.

Bộ ba HLV The New Mentor lập tức thu hút truyền thông.

Khá đáng tiếc khi sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh lại trở nên không quá nổi bật, có lẽ vì sự chú ý của khán giả đã quá tập trung vào những câu chuyện trước đó. Nhìn chung, Noo Phước Thịnh vẫn thể hiện tròn trịa vai trò của mình khi song ca với Hồ Ngọc Hà, nhưng phần tương tác đôi chỗ bị “khớp” khiến tiết mục trôi qua chưa đọng lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Phần xuất hiện của Noo Phước Thịnh chưa được trọn vẹn.

Danh xưng “nữ hoàng giải trí”

Love Songs Đà Nẵng của Hồ Ngọc Hà khép lại sau gần 3 tiếng đồng hồ, thực sự mang đến cho khán giả một trải nghiệm thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Bỏ qua một số mặt hạn chế thì Love Songs Đà Nẵng xứng đáng là một cột mốc mới trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà. Vẫn là một Hồ Ngọc Hà với nhiều “chiêu trò” nhưng cô và ekip quyết tâm không để những “chiêu trò” làm lu mờ đi ý nghĩa của một đêm nhạc đích thực. Người ta hẳn sẽ bàn tán nhiều về các “mảng miếng” của đêm nhạc nhưng cũng sẽ trầm trồ về giọng hát của Hồ Ngọc Hà, về năng lượng mà nữ ca sĩ phát ra trong các màn trình diễn.

Hồ Ngọc Hà và ekip rõ ràng đang đi rất đúng hướng với chuỗi Love Songs. Thương hiệu Love Songs khởi nguồn từ năm 2016, có thể xem là một cú vực dậy đầy ấn tượng của Hồ Ngọc Hà sau quãng thời gian nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn đời tư. Sau chuỗi những đêm diễn ở nhà hát, các khán phòng ấm cúng, Hồ Ngọc Hà và ekip T Production phát triển thành Love Songs - Love Vietnam với định danh là đêm nhạc kết hợp du lịch ở những thành phố du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Đêm diễn thứ 2 kết thúc, có thể thấy đẳng cấp của Hồ Ngọc Hà sau Love Songs Đà Nẵng lại được nâng lên thêm đáng kể. Không cần phải “chạy đua” để làm những đêm nhạc hoành tráng tại những SVĐ hàng chục nghìn người, Hồ Ngọc Hà vẫn trung thành với những không gian ấm cúng và giữ thương hiệu cho Love Songs. Hồ Ngọc Hà rõ ràng đã biết tận dụng triệt để tất cả các thế mạnh chỉ mình Hà Hồ có để tạo nên một tổng thể xuất hiện trên sân khấu thăng hoa nhất, rực rỡ nhất có thể!