Hồ Ngọc Hà có hành động tình cảm ở concert, Kim Lý liền dõng dạc tuyên bố: “Cuối năm cưới”

Sau khi đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng kết thúc, Hồ Ngọc Hà và ekip đã tổ chức một bữa tiệc thân mật với khách mời giới hạn. Tại đây, Hồ Ngọc Hà có dịp "bung xõa" thoải mái hơn khi đứng trên sân khấu. Cô không ngần ngại công khai hỏi Kim Lý: "Will you marry me?" (Anh sẽ cưới em chứ?) và được hồi đáp ngay lập tức: "Of course". Sau đó, Hồ Ngọc Hà hỏi lấn tới: "When?" (Khi nào?), Kim Lý tự tin trả lời dõng dạc bằng tiếng Việt: "Cuối năm nay!" trong sự bùng nổ hò reo của những vị khách tại bữa tiệc.

Cặp đôi Kim Lý - Hồ Ngọc Hà thực chất đã đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020. Tuy nhiên thời gian qua, do cả hai bận chăm sóc cặp song sinh mới chào đời, cộng thêm quãng thời gian dịch, nên Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chưa thể lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Chính vì thế, việc cặp đôi hé lộ thời gian tổ chức lễ cưới khiến dân tình không khỏi xôn xao và bắt đầu "mộng mơ" về một "siêu đám cưới" trong mơ.

Kim Lý tuyên bố cuối năm sẽ làm đám cưới với Hồ Ngọc Hà.

Trở lại với đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng của Hồ Ngọc Hà vừa diễn ra tại tại quảng trường Ánh Trăng (Đà Nẵng) tối 3/6, chương trình có sự tham dự của khoảng 1.800 khán giả. Trước đó, một cơn mưa rất to đã đổ xuống chỉ cách 2 tiếng trước khi đêm nhạc diễn ra, làm toàn bộ buổi trà chiều giao lưu phải dời từ khu vườn bên ngoài vào bên trong. Tuy nhiên, khi sân khấu sáng đèn, mưa hoàn toàn tạnh, trởi trong và không có sương mù, thời tiết hoàn toàn ủng hộ cho Hồ Ngọc Hà và ekip thực hiện chương trình.

Hồ Ngọc Hà không ít lần khiến khán giả cười ồ vì sự hài hước và duyên dáng. Trong đó, cô không ngần ngại kể rằng mình và Kim Lý ở nhà cũng hay cãi cọ nhau, nhưng cô có bí quyết là mỗi lần bực mình sẽ 'mắng chồng' bằng giọng Quảng Bình vì: "Anh Kim có học tiếng Việt 10 năm cũng không hiểu tôi nói gì". Hồ Ngọc Hà cười nói. Càng tình cảm hơn khi trong màn trình diễn Cả Một Trời Thương Nhớ (với MV "se duyên" cho vợ chồng), Hồ Ngọc Hà đã bước xuống khán đài và âu yếm ngồi vào lòng Kim Lý.



Hồ Ngọc Hà ngồi vào lòng Kim Lý.

Ngoài những phút giây hài hước khi nhắc về ông xã hay nói về khía cạnh tình yêu, màn trò chuyện giữa Hồ Ngọc Hà với khách mời là cô bạn thân Thanh Hằng mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động. Trước đó, khi được Hồ Ngọc Hà yêu cầu bật mí về danh tính người yêu, Thanh Hằng khéo léo từ chối để giữ sự chú ý hoàn toàn cho đêm nhạc của cô bạn thân. Đặc biệt nhất, Thanh Hằng tiết lộ trong tương lai không xa cô sẽ làm đám cưới và rất mong muốn ngày hôm đó Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cũng cùng làm đám cưới với vợ chồng cô. Trước gần 1.800 khán giả, Hồ Ngọc Hà đã hứa nếu Thanh Hằng cưới thì cô cũng sẽ cưới.

Ngoài ra, phần giao lưu với hoa hậu Hương Giang hay ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang cũng có nhiều cảm xúc. Trong đó, Hương Giang dí dỏm đùa, mong cô, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà sẽ không nghỉ chơi nhau sau khi quay show The New Mentor mà cả ba ngồi ghế huấn luyện viên.

Hồ Ngọc Hà bên 2 Giám khảo còn lại của The New Mentor

Sau tiết mục mở màn bằng ca khúc Chơi Vơi và liên khúc nhạc Pháp lời Việt, Hồ Ngọc Hà thể hiện liên khúc gồm các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, từng góp phần làm nên tên tuổi cô như: Tìm Lại Giấc Mơ, Sao Ta Lặng Im, Một Lần Cuối Thôi, Hãy Nói Với Em, Tội Lỗi, Xóa Ký Ức, Gửi Người Yêu Cũ,... Loạt ca khúc sôi động Hãy Thứ Tha Cho Em, Xin Hãy Thứ Tha cũng được phối lại giúp Hồ Ngọc Hà khoe được chất giọng ngày càng đi lên về kĩ thuật và dày dặn hơn về cảm xúc. Phần 1 khép lại với 2 ca khúc mới Cô Đơn Trên Sofa và Lời Nói Dối Ngọc Ngà.

Phần 2 của chương trình là những bài hát đình đám của các ca sĩ khác vào những năm 1990, 2000 được Hồ Ngọc Hà cover. Hồ Ngọc Hà khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện cùng hai khách mời Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Khang trong liên khúc Đức Trí Ta Chẳng Còn Ai và Có Quyên Được Đâu. Màn hòa giọng ăn ý của bộ ba được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Trong tiết mục này, Hồ Ngọc Hà cũng nhắc về kỷ niệm một thời cô làm huấn luyện viên của Gigi Hương Giang tại The Voice 2012, và với Giang Hồng Ngọc tại X-Factor 2014. Sau nhiều năm, họ vẫn là chị em tốt, song hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Càng về cuối đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả không thể ngồi yên với liên khúc nhạc Hoa lời Việt Những Lời Dối Gian - Chờ Anh Đến Hoa Cũng Tàn - Xa Em Kỷ NIệm. Một điểm nhấn của phần 2 là sự có mặt của khách mời Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ song ca với đàn chị hai liên khúc Gạt Đi Nước Mắt - I'm Still Loving You và Nỗi Nhớ Dịu Êm - Nơi Ấy Bình Yên. Sau đó, hai ca sĩ cùng thể hiện bài hit mới nhất của họ mang tên Ai Chung Tình Bằng Cô Đơn.

Hồ Ngọc Hà song ca với 2 "học trò" cũ GiGi Hương Giang và Giang Hồng Ngọc.

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh thân tiết hòa giọng.

Ban nhạc của NS Hoài Sa chơi nhạc đầy thăng hoa cộng với hiệu ứng sân khấu cùng đồ họa mapping 3D hoành tráng cũng góp phần đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Chương trình khép lại bằng liên khúc đậm chất rock Trống Vắng - Trả Nợ Tình Xa. Hồ Ngọc Hà hát như rút ruột rút gan, phô quãng giọng cao, khỏe. Liveshow kết thúc với màn trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa ấn tượng.