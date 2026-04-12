Mới đây, cộng đồng mạng bỗng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về đoạn clip đi tập gym của Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, SN 2003).

Theo đó, cô nàng đăng tải clip dạng vlog, ghi lại những hoạt động trong phòng tập của mình khi đang ở Mỹ. Dù không quay trọn vẹn cả buổi tập nhưng qua clip có thể thấy, Louis Phạm thực hiện nhiều bài tập liên quan đến phần cơ bụng, mông, đùi sau,...

Tuy nhiên, đoạn clip này bỗng trở nên tranh cãi khi không ít người cho rằng nữ TikToker đang tập sai cách. Những ý kiến này bày tỏ, Louis Phạm tập bị võng lưng, không tốt cho các cơ xương, khớp sau này và dễ xảy ra chấn thương. Không những thế, nhiều người còn để lại lời khuyên, cho rằng Louis Phạm nên thuê PT (Personal Trainer - huấn luyện viên cá nhân) để hướng dẫn tập luyện một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Song, điều này khiến nhiều người phản bác. Cộng đồng mạng cho rằng trước khi tập trung làm nhà sáng tạo nội dung, Louis Phạm từng là một vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô còn tập luyện cường độ cao từ khi còn nhỏ, nắm vững các kiến thức chuyên môn cũng như hiểu cơ thể mình nhất. Do đó, netizen bày tỏ Louis Phạm sẽ biết cách tập gym như thế nào để phù hợp với hình thể, mong muốn của mình.

Ngoài ra, dân tình cũng cho hay với vóc dáng “chuẩn đét” như hiện tại thì chắc chắn Louis Phạm không hề tập gym sai cách. Cô sở hữu hình thể đẹp với các tỷ lệ vàng, đặc biệt là vòng eo con kiến, phẳng lì và săn chắc của cô khiến nhiều người liên tục phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trước những tranh cãi từ cộng đồng mạng, Louis Phạm cũng để lại bình luận lên tiếng về cách tập của mình. Cô nàng cho hay bản thân không cần thuê PT vì đang tập theo cách của riêng mình. Louis Phạm cũng đảm bảo những bài tập này sẽ không ra chấn thương cho cô trong quá trình tập luyện.

“Mọi người đừng bình luận tập sai. Vì em đi tập gym nhưng tập theo nhóm cơ mà em được tập từ thể dục dụng cụ ra. Em không muốn tập để có cơ to lên, em hiểu được cơ thể em, em muốn thì em vẫn tập đúng được thôi”, Louis Phạm bình luận.

Xuất thân từ vận động viên thể dục dụng cụ, Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối - lợi thế hình thể giúp cô nhanh chóng gây chú ý khi bước sang hoạt động trên mạng xã hội. Từng được xem là một trong những “hot girl” nổi bật của làng thể thao, Louis Phạm theo đuổi nhiều phong cách thời trang khác nhau, trong đó nổi bật nhất là hình ảnh quyến rũ mang hơi hướng phương Tây.

Trên mạng xã hội, Louis Phạm thường xuất hiện với các layout makeup tông Tây, tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. Cùng với đó là gu thời trang thiên về các thiết kế ôm sát, cut-out hoặc váy xẻ, khéo léo khoe lợi thế body, khỏe khoắn. Những outfit như croptop, áo hai dây, váy bodycon hay quần short cạp cao xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của cô nàng.

Tuy nhiên, Louis Phạm lại vướng vào nhiều ồn ào đời tư khiến cô mất nhiều thiện cảm trong mắt cư dân mạng.

Hiện tại, Louis Phạm vẫn cập nhật cuộc sống đời thường trên MXH. Cô vẫn đang có chuyện tình yêu cùng bạn trai ở Mỹ - người đã đồng hành với Louis Phạm trong thời gian “sóng gió”. Cặp đôi từng có thời gian chia tay, sau đó “gương vỡ lại lành”. Hot girl này sở hữu kênh TikTok với 1.3 triệu follower, facebook cá nhân có 84N người theo dõi.