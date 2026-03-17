Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước nhiều clip ghi lại chia sẻ của Louis Phạm khi bị đem ra so sánh với Khánh Huyền 204. Cụ thể, trong một buổi livestream, hot girl sinh năm 2003 đọc được bình luận của khán giả: “Giống Khánh Huyền vậy?” .

Trước câu hỏi này, Louis Phạm thẳng thắn phản hồi: “Khánh Huyền kém mình một tuổi, mình đi trước. Chắc hai đứa nét cũng hơi hơi giống, mình đi theo tone Tây (phong cách trang điểm kiểu phương Tây) này đã quá lâu rồi.”

Cả hai đều là những gương mặt sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, vì vậy phát ngôn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các từ khóa như “Louis Phạm và Khánh Huyền”, “Louis Phạm trả lời về Khánh Huyền” lập tức lọt top tìm kiếm, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận. Không ít cư dân mạng cho rằng việc cả hai được đặt lên bàn cân chủ yếu đến từ điểm chung về phong cách: cùng theo đuổi hình ảnh gợi cảm, layout makeup tông Tây. Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng nhận định mỗi người vẫn có nét riêng, đặc biệt là ở thần thái và hình thể.

“Thiệt mà, tui thấy Louis theo style này lâu rồi đó”, “Những mà do body hai bà này khác nhau nên nhìn cũng không giống đâu nha, kiểu Louis sexy thật nhưng bị nhẹ nhàng hơn, còn Khánh Huyền kiểu slay, body cháy hơn ấy”, “Đồng ý là cùng một kiểu style nhưng không ai học theo nha, Huyền thì mới theo style này nên có thể gọi là người đến sau còn Louis thì lâu rồi thôi. Chứ cái phong cách này nhiều người theo mà chứ có phải mỗi hai người này đâu á”, “Thấy Louis ồn thật nhưng một cái không chê được là bà này xinh nha, gu cũng đỉnh á”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Ảnh chụp màn hình.

Xuất thân từ thể dục dụng cụ, Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối - lợi thế hình thể giúp cô nhanh chóng gây chú ý khi bước sang hoạt động trên mạng xã hội. Từng được xem là một trong những “hot girl” nổi bật của làng thể thao, Louis Phạm theo đuổi nhiều phong cách thời trang khác nhau, trong đó nổi bật nhất là hình ảnh quyến rũ mang hơi hướng phương.

Trên mạng xã hội, Louis Phạm thường xuất hiện với các layout makeup tông Tây, tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. Cùng với đó là gu thời trang thiên về các thiết kế ôm sát, cut-out hoặc váy xẻ, khéo léo khoe lợi thế body, khỏe khoắn. Những outfit như croptop, áo hai dây, váy bodycon hay quần short cạp cao xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của cô nàng.

Dù ở đời thường hay khi tham gia các sự kiện, đây cũng là phong cách quen thuộc của nữ cựu VĐV này.

Tuy nhiên, Louis Phạm lại vướng vào nhiều ồn ào đời tư khiến cư dân mạng dần quay lưng.

Hiện tại, Louis Phạm vẫn cập nhật cuộc sống đời thường trên MXH. Cô vẫn đang có chuyện tình yêu cùng bạn trai ở Mỹ - người đã đồng hành với Louis Phạm trong thời gian “sóng gió”. Cặp đôi từng có thời gian chia tay, sau đó “gương vỡ lại lành”.

Hot girl này sở hữu kênh TikTok với 1.3 triệu follower, facebook cá nhân có 84N người theo dõi.

Trong khi đó, Khánh Huyền 204 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, SN 2004) vốn sở hữu gương mặt trẻ và có style kiểu baby, tiểu thư cùng nước da trắng. Thế nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô nàng đã thay đổi phong cách khi nhuộm da nâu, hình ảnh một clean girl với làn da nâu rám nắng và phong cách trang điểm phương Tây. Thời gian đầu, công chúng dành nhiều lời khen cho sự mới mẻ này, thậm chí còn ưu ái gọi cô là Hailey Bieber bản Việt.

Gu thời trang của người đẹp này cũng thay đổi, chuyển sang hở bạo hơn, thậm chí có lúc hở hang quá đà, nhận nhiều ý kiến trái chiều về visual. Có người cho rằng cô không hợp với phong cách này nhưng cũng nhiều ý kiến dành lời khen ngợi vì sự đổi mới là điều ai cũng hướng đến. Bên cạnh đó, việc chính chủ bị cho là ngày càng "gồng mình" để vừa vặn với phong cách này khiến khán giả dần cảm thấy khó ngấm.

Cô nàng từng là một hot girl mang nét đẹp Á Đông đặc trưng với làn da trắng sứ và hình tượng ngọt ngào.

Gu dự sự kiện hở bạo của Huyền 204.

Huyền 204 dạo này.

Gần đây, Huyền 204 gần đây bất ngờ lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Hiện tại, Huyền 204 hoạt động với vai trò một KOL, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chuyên về nội dung beauty. Cô nàng có 7.5 follower trên TikTok và 2.7 triệu follower trên Instagram.

Ảnh: IGNV.