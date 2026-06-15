Mô hình sở hữu kỳ nghỉ từng được tung hô bằng những mỹ từ sang trọng như “thượng lưu”, “đẳng cấp” hay “cơ hội sinh lời dễ dàng”. Thế nhưng, tập 3 của loạt phim tài liệu VTV Đặc biệt "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" phát sóng lúc 20h10 ngày 14/6 trên kênh VTV1 đã bóc trần một sự thật tàn nhẫn: Đây là một cái bẫy hoàn hảo, một hành trình dồn đuổi những người già khốn khổ vào ngõ cụt không lối thoát.

Bộ phim không còn dừng lại ở những câu chuyện đầu tư thua lỗ thông thường mà đã lột trần màn kịch tàn nhẫn, nơi lòng tin trong sáng của tuổi già bị thao túng đến kiệt quệ, biến họ thành "mồi ngon" cho những kẻ săn mồi bòn rút đến đồng bạc cuối cùng.

"Người ta hết rồi thì người ta được tha”

Nhân viên tư vấn hồn nhiên nói về những gì mình thực hiện (Ảnh: VTV)

Sự tàn nhẫn của những kẻ nhân danh "tư vấn viên" chỉ thực sự bước ra ánh sáng khi một số nhân viên bán hàng đồng ý xuất hiện trước ống kính máy quay. Không phủ nhận, không né tránh, họ hồn nhiên tiết lộ những góc khuất kinh hoàng phía sau bản hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ:

“Không còn gì nữa rồi thì tự nhiên khách đấy sẽ không bao giờ được gọi nữa. Hoặc là vẫn sẽ một hai công ty gọi lên nhưng thấy khách này quá nghèo thì nhân viên sẽ hời hợt rồi bảo ‘vậy thôi cô đi về đi, khi nào có kết quả chúng cháu gọi’...

Đó là lúc khách hàng không còn một đồng, không thể xoay được rồi. Nhà cũng mất rồi, bạn bè cũng không thể cho vay nữa, con cái thì bỏ mặc người ta rồi. Đó là hút máu đến tận xương tủy, bào đến tận xương tủy luôn rồi. Người ta hết rồi thì người ta được tha.”

Cạm bẫy ấy không chỉ được dựng lên bằng những lời hứa hão huyền, mà đáng sợ hơn, nó được nuôi dưỡng bởi chính sự ích kỷ và lòng tham đạp lên cả sự ăn nát, áy náy. Nữ nhân viên tên Huyền này đã kể lại câu chuyện cô ta "chốt" hợp đồng với nạn nhân của mình:

“Khoảng thời gian mình làm thì mình có tiếp xúc với một chú. Chú Thìn. Ông tám mươi mấy tuổi rồi.

Khi làm việc với ông, lúc đó ông cũng bị lừa nhiều lắm rồi, chục cái hợp đồng rồi. Nên lúc nói chuyện với mình, ông bảo ‘con là người tốt, ông có thể tin được’... Lúc đó mình đã thấy cấn cấn. Nhưng sự ‘cấn cấn’ ấy nó không thể lấp đầy lòng tham của mình. Lòng tham của mình nhiều hơn sự ăn năn áy náy đó. Mình nghĩ mình phải chốt ông bằng được. Mình chốt ông 300 triệu.”

Huyền thú nhận rằng cô ta biết rõ cụ già gần 90 tuổi ấy không còn tiền ăn, phải nuôi con nuôi cháu, nhưng vì lợi ích cá nhân, cô ta vẫn nhẫn tâm lấy đi những đồng tiền cuối cùng. Suốt hơn một năm sau đó, Huyền mặc kệ ông lão ăn gì, sống ra sao, ôm số tiền biến mất và cắt đứt mọi liên lạc.

“Mình không nghĩ đến việc ông ăn gì, ông làm gì, cháu ông ra sao… Mình không nghĩ được đến mức đấy, mình vẫn lấy tiền của ông thôi. Đến khi sau này, 1 2 tháng sau, ông nhắn tin nhiều, ông gọi điện mình cũng không nghe. Thời điểm mình gặp ông là mình đã lấy số tiền cuối cùng của ông để đóng cho công ty đấy. Đấy là người khiến mình áy náy nhất vì người ta không còn gì rồi, mình lại lấy những đồng tiền cuối cùng của người ta vì lợi ích cá nhân của mình.”

Vậy nhưng, sự "ăn năn" mà Huyền thể hiện trước ống kính vào tháng 3/2026 hóa ra chỉ là một màn kịch dối trá. Đến tháng 6/2026, qua góc máy của camera giấu kín, chính người quay lại nhà ông Thìn không ai khác lại là Huyền.

Huyền đến gặp ông Thìn vào tháng 6/2026 (Ảnh: VTV)

Cô ta tiếp tục dùng giọng điệu “hỗ trợ” để đào bới, hòng vét cạn những đồng tiền cuối cùng của người đàn ông đã túng quẫn: “Cháu đang dựa trên tinh thần hỗ trợ chú. Nó rơi vào 55 triệu. Cháu sẽ hỗ trợ cho chú được 25 triệu thôi, còn đâu chú sẽ phải xoay nốt.”

Cuộc trò chuyện của kẻ săn mồi chỉ tạm thời kết thúc khi người này nhận ra người già trước mặt thực sự đã trắng tay, chẳng còn gì để lấy thêm được nữa.

“Chú mà không lấy lại được giấy tờ của cái nhà này thì chú tự tử thật…”

Nạn nhân trong câu chuyện khiến Huyền “áy náy”, ông Thìn trong lời của Huyền chính là một Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú. Ở tuổi gần 90, cái tuổi đáng lẽ phải được kính trọng và thảnh thơi, ông lại đang gánh trên vai món nợ và những bi kịch gia đình. Vợ mất sớm, hai con gái định cư nước ngoài, giờ đây, ông trở thành chỗ dựa cho hai đứa cháu nội đang ở cùng do bố mẹ đã ly hôn.

“Con gái toàn khuyên chú là giờ về Thái Bình nghỉ dưỡng lão, ở dưới rẻ lắm, tháng có mất vài ba triệu thôi, có bảo hiểm thì không cần tiền thuốc men gì cả. Nhưng con cháu không thể bỏ được, nó là cái trách nhiệm, tình cảm. Bố mẹ nó đã bỏ nhau rồi, mỗi đứa đi một nơi, bỏ con cho ông. Giờ ông lại bỏ chúng nó nữa, sao ông can tâm làm được cái việc đó.”

Chính cái điểm yếu chí mạng ấy - tình yêu thương và sự lo toan cho con cháu - đã biến ông thành miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo.

Ở tuổi 87, ông Thìn vẫn ngày ngày xoay sở với những món nợ từ hợp đồng kỳ nghỉ (Ảnh: VTV)

Để có tiền tham gia vào vòng xoáy chuyển nhượng hợp đồng với hy vọng lấy lại số vốn cũ, ông Thìn đã mất sạch tổng cộng hơn 5 tỷ đồng bao gồm tiền tiết kiệm tích cóp cả đời, cầm cố sổ hưu và thế chấp cả cuốn sổ đỏ căn nhà đang ở.

Đau đớn hơn, ông đã lần lượt bán đi những món đồ gắn liền với ký ức thiêng liêng của gia đình: chiếc dây chuyền một cây vàng mua cho người vợ quá cố, đồng tiền vàng con gái từ Pháp gửi về, chiếc nhẫn hơn 3 chỉ được ông thông gia tặng.

Nghe theo lời thúc giục “về bán hết đi để đóng đủ đợt 1”, toàn bộ số kỷ vật vô giá ấy chỉ đổi lại được vỏn vẹn hơn 60 triệu đồng tiền mặt để nộp cho công ty. Đổi lại là lời hứa hẹn sẽ nhận về hơn 1 tỷ đồng sau giao dịch. Nhưng hai năm trôi qua, tiền mất tật mang, số tiền hứa hẹn mãi là chiếc bánh vẽ.

Khi nhận ra mình bị lừa, ông Thìn tìm quay lại tiệm vàng với hy vọng chuộc lại những mảnh ký ức của người vợ quá cố. Nhưng số vàng đã bị nấu chảy để chế tác thành những sản phẩm mới.

“Bà mất rồi nên bác áy náy lắm. Mình mang cái tội với người âm.” - Ông Thìn nghẹn ngào.

Căn nhà của ông Thìn giờ đây đã mất (Ảnh: VTV)

Bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm khi ông Thìn cầm sổ đỏ vay hơn 500 triệu đồng với mong muốn cuối cùng là giải thoát đống hợp đồng kỳ nghỉ. Nhưng chưa đầy một tháng sau quyết định sai lầm ấy, căn nhà - nơi trú ngụ của ba ông cháu - đã không còn thuộc về ông nữa.

Cầm kết quả mất nhà trên tay, vị bác sĩ già không dám tin vào mắt mình. Trước đó, ông từng cay đắng nói với Huyền trong cùng cực: “Chú mà không lấy lại được giấy tờ của cái nhà này thì chú sẽ tự tử thật…”

Căn nhà mất thật, tiền bạc không còn, kỷ vật của người vợ quá cố cũng tiêu tan thành tro bụi. Và ông Thìn không phải là nạn nhân duy nhất. Phía sau những bộ hồ sơ bóng bẩy của các công ty sở hữu kỳ nghỉ là biết bao gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, biết bao người già ở cái tuổi xế chiều bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, nặng nợ với cả người âm và người dương.